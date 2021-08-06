15 фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1952 - 1954 годах

Фотографии, которые рассказывают о жизни в СССР.
В разные периоды истории жизнь в СССР могла отличаться также сильно, как ночь отличается от дня. Лучше всего это чувствуется через фотографии, которые были сделаны журналистами, энтузиастами и простыми согражданами в то время. Вот очередная подборка снимков, которые приоткроют завесу загадочности над 50-ми годами прошлого столетия.
1. Правительственные автомобили
Ретро автомобили на Исаакиевской площади в Ленинграде.
2. Памятник Николаю I
Памятник Николаю I установленный на Исаакиевской площади.
3. Канал, берущий начало от реки Мойки и впадающий в Фонтанку
Канал Грибоедова с видом на Храм Спаса на Крови в Ленинграде.
4. В центре Москвы
Уличная торговля мороженным на площади Свердлова.
5. Покупка цветов перед представлением
Торговля цветами на площади Свердлова рядом с Большим театром.
6. Продавщица цветов в центре Москвы
Уличная торговля цветами.
7. Центральный универсальный магазин
Магазин в центре Москвы.
8. Музей в Москве
Государственный центральный музей современной истории России.
9. Петровский пассаж
Вход в торговый комплекс Петровский пассаж.
10. Москвичка
Женщина, стоящая напротив дома № 14 по улеце Петровка в Москве.
11. Наиболее известная площадь в Москве
Туристы и местные жители на Пушкинской площади в Москве.
12. Вид из американского посольства
Здания возле американского посольства на улице Чайковского. СССР, Москва.
13. Площадь в центре Москвы
Уличная сцена на Советской площади.
14. Праздник труда
Продажа выпечки на «День великого праздника рабочих всего мира».
15. Эстафета в Москве
Легкоатлетическая эстафета на улице Чайковского.
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