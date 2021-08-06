15 фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1952 - 1954 годах

Фотографии, которые рассказывают о жизни в СССР.

1. Правительственные автомобили

Ретро автомобили на Исаакиевской площади в Ленинграде.

2. Памятник Николаю I

Памятник Николаю I установленный на Исаакиевской площади.

3. Канал, берущий начало от реки Мойки и впадающий в Фонтанку

Канал Грибоедова с видом на Храм Спаса на Крови в Ленинграде.

4. В центре Москвы

Уличная торговля мороженным на площади Свердлова.

5. Покупка цветов перед представлением

Торговля цветами на площади Свердлова рядом с Большим театром.

6. Продавщица цветов в центре Москвы

Уличная торговля цветами.

7. Центральный универсальный магазин

Магазин в центре Москвы.

8. Музей в Москве

Государственный центральный музей современной истории России.

9. Петровский пассаж

Вход в торговый комплекс Петровский пассаж.

10. Москвичка

Женщина, стоящая напротив дома № 14 по улеце Петровка в Москве .

11. Наиболее известная площадь в Москве

Туристы и местные жители на Пушкинской площади в Москве.

12. Вид из американского посольства

Здания возле американского посольства на улице Чайковского. СССР, Москва.

13. Площадь в центре Москвы

Уличная сцена на Советской площади.

14. Праздник труда

Продажа выпечки на «День великого праздника рабочих всего мира».

15. Эстафета в Москве

Легкоатлетическая эстафета на улице Чайковского .