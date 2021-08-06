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15 фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1952 - 1954 годах


Фотографии, которые рассказывают о жизни в СССР.

Фотографии, которые рассказывают о жизни в СССР.

В разные периоды истории жизнь в СССР могла отличаться также сильно, как ночь отличается от дня. Лучше всего это чувствуется через фотографии, которые были сделаны журналистами, энтузиастами и простыми согражданами в то время. Вот очередная подборка снимков, которые приоткроют завесу загадочности над 50-ми годами прошлого столетия.

1. Правительственные автомобили


Ретро автомобили на Исаакиевской площади в Ленинграде.

Ретро автомобили на Исаакиевской площади в Ленинграде.

 

2. Памятник Николаю I


Памятник Николаю I установленный на Исаакиевской площади.

Памятник Николаю I установленный на Исаакиевской площади.

 

3. Канал, берущий начало от реки Мойки и впадающий в Фонтанку


Канал Грибоедова с видом на Храм Спаса на Крови в Ленинграде.

Канал Грибоедова с видом на Храм Спаса на Крови в Ленинграде.

 

4. В центре Москвы


Уличная торговля мороженным на площади Свердлова.

Уличная торговля мороженным на площади Свердлова.

 

5. Покупка цветов перед представлением


Торговля цветами на площади Свердлова рядом с Большим театром.

Торговля цветами на площади Свердлова рядом с Большим театром.

 

6. Продавщица цветов в центре Москвы


Уличная торговля цветами.

Уличная торговля цветами.

 

7. Центральный универсальный магазин


Магазин в центре Москвы.

Магазин в центре Москвы.

 

8. Музей в Москве


Государственный центральный музей современной истории России.

Государственный центральный музей современной истории России.

 

9. Петровский пассаж


Вход в торговый комплекс Петровский пассаж.

Вход в торговый комплекс Петровский пассаж.

 

10. Москвичка


Женщина, стоящая напротив дома № 14 по улеце Петровка в Москве.

Женщина, стоящая напротив дома № 14 по улеце Петровка в Москве.

 

11. Наиболее известная площадь в Москве


Туристы и местные жители на Пушкинской площади в Москве.

Туристы и местные жители на Пушкинской площади в Москве.

 

12. Вид из американского посольства


Здания возле американского посольства на улице Чайковского. СССР, Москва.

Здания возле американского посольства на улице Чайковского. СССР, Москва.

 

13. Площадь в центре Москвы


Уличная сцена на Советской площади.

Уличная сцена на Советской площади.

 

14. Праздник труда


Продажа выпечки на «День великого праздника рабочих всего мира».

Продажа выпечки на «День великого праздника рабочих всего мира».

 

15. Эстафета в Москве


Легкоатлетическая эстафета на улице Чайковского.

Легкоатлетическая эстафета на улице Чайковского.

 

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15 фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1952 - 1954 годах

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15 фотографий, которые рассказывают о жизни в СССР в 1952 - 1954 годахПодписаться на мой Instagram
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