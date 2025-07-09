Лень и прокрастинация: как бороться с откладыванием всего на потом

1. Основные отличия прокрастинации и лени

Ща-ща, всё сделаю, ща-ща... / Фото: shape.ru

2. Как преодолеть прокрастинацию

Да завтра, блин!!! / Фото: vseglisty.ru

3. Что такое лень с точки зрения психологии и антропологии

Лень - это особая модель мышления, которая часто требует вмешательства. / Фото: Midjourney

4. Прокрастинация, лень и тип личности

Прокрастинация может настигать и людей с высоким самоконтролем. / Фото: Midjourney

5. Всегда ли лень и прокрастинация так ужасны?

У всего есть две стороны. / Фото: Midjourney