Секреты лёгкого быта

Бытовые дела легкими не назовешь. А как было бы здорово, если бы все задачи по дому решались легко и просто. В некоторых случаях мы сможем помочь. Наши домашние секреты созданы как раз для того, чтобы ведение домашнего хозяйство приносило удовольствие. А дела по дому выполнялись легко и быстро.







1. Самое вкусное печенье

2. Правильно чистим бананы

3. Порядок в морозилке

4. Важная помощь при подметании

5. Простой способ почистить духовой шкаф

Кофе улучшит вкус любого печенья.У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт домашнего печенья. Но зачастую его вкус со временем приедается. И начинается поиск новых рецептов. К сожалению, не всегда они получаются лучше предыдущих. Если вы тоже находитесь в поисках улучшенного рецепта печенья, но устали от экспериментов, то наш совет точно для вас.Все, что вам необходимо, – это молотый кофе. Именно его вперемешку с тертым шоколадом необходимо добавить к вашему проверенному рецепту. Достаточно одной чайной ложки. И вкус печенья заиграет по-новому. Проверьте сами.Бананы необходимо чистить со стороны хвостика.Удивительно, как самые обычные дела можно улучшить. Вы когда-нибудь замечали, что при чистке бананов они практически всегда повреждаются. Особенно если делать это с помощью ножа. Но оказывается, есть простое решение, как сохранить целостность банана при очистке.Достаточно лишь начать чистить его со стороны хвостика. Удивительно, но такое простое действие позволит вам целиком почистить банан, не повредив его. Это особенно важно при готовке десертов.Маркировка поможет найти нужный полуфабрикат.Многие из нас делают заготовки и отправляют их в морозилку. Но зачастую среди пакетов и контейнеров там сложно найти то, что нужно.При большом количестве домашних полуфабрикатов просто не обойтись без грамотной организации.В этом вопросе отлично поможет старая добрая маркировка. Кстати, ни один ресторан без нее не обходится. Так что она точно не помешает и на вашей кухне. Просто подпишите каждый контейнер и пакет для заморозки, и вам больше не придется тратить время на поиск нужного полуфабриката.Вода облегчит процесс подметания.Многим из нас при ежедневной уборке вовсе не хочется доставать громоздкий пылесос. Гораздо быстрее и удобнее воспользоваться веником и совком. Вот только при подметании часто возникают иные проблемы. Вы наверняка замечали, что пыль часто просто вылетает из совка на пол.Для того чтобы этого избежать, достаточно вооружиться распылителем с водой. Просто сбрызните ваш совок обычной водой, и результат вас удивит. Пыль при попадании на влажный совок будет прилипать к нему и больше не станет выпадать на пол.Лимон поможет быстро почистить духовку.Уборка на кухне сама по себе отнимает много времени и сил. А уж когда очередь доходит до мытья духовки, многие из нас предпочитают отложить это дело на потом. И все потому, что обычно это отнимает слишком много времени. Но, оказывается, есть способ быстро и легко почистить вашу духовку.И понадобятся нам для этого самые обычные лимоны. Их необходимо разрезать пополам и поместить в форму для выпечки. Дно формы залейте водой. Установите духовку на сто восемьдесят градусов и поместите в нее форму с лимонами. Оставьте ее на час. А после достаньте и протрите поверхность духовки обычной губкой. От нагара не останется и следа.