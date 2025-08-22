С нами не соску...
Бумажные птицы Дианы Бельтран

Колумбийская художница Диана Бельтран Эрерра создает потрясающих бумажных птицы, используя лишь цветную бумагу, клей и ножницы. Последние несколько лет Диана оживляет при помощи бумаги не только птиц, но и рыб, цветы и бабочек. А недавно число ее работ достигло отметки 100 штук.

Бумажные птицы Дианы Бельтран


Диана рассказала в интервью журналу Creative Review: «До того, как начать создавать птиц, я экспериментировала с геометрическими фигурами, чтобы понять, как можно перевести фигуру из плоскости в объемный вариант, потом я стала работать с новыми методиками и изображать то, что мне всегда нравилось – рыб, животных и фрукты».



Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

«Когда я начала работать с фигурами птиц, я была в Хельсинки, и после создания целой серии из дерева для выставки, я вернулась к бумаге, и она оказала на меня расслабляющее действие. Именно в тот момент все началось и, когда я вернулась в Колумбию, я стала наблюдать за местными птицами и делать их наброски на бумаге».

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Работа над каждой скульптурой начинается со своеобразного каркаса, который тоже делается из бумаги, и уже на этот каркас Диана аккуратно помещает вырезанные бумажные перья. Этот процесс может занять от 5 дней до 2 недель, все зависит от вида животного, чью скульптуру создает художница.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Птицы выглядят практически как живые, а это достигается тщательным изучением фотографий, наблюдением за животными в дикой природе, беседами с орнитологами.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Диана действительно наслаждается своей работой, но она признается, что самая большая для нее награда – это та связь, которую она ощущает с природой через свое искусство.

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

«Самой любимой частью моей работы является поиск вдохновения в дикой природе. Я чувствую себя снова ребенком, который жаждет все узнавать и открывать. Я люблю ощущение удивления, мне нравится наслаждаться полученным опытом».

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

Бумажные птицы Дианы Бельтран

источник


Ссылка на первоисточник
creative review, журнал
диана бельтран
