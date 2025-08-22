Бумажные птицы Дианы Бельтран

Колумбийская художница Диана Бельтран Эрерра создает потрясающих бумажных птицы, используя лишь цветную бумагу, клей и ножницы. Последние несколько лет Диана оживляет при помощи бумаги не только птиц, но и рыб, цветы и бабочек. А недавно число ее работ достигло отметки 100 штук.









Диана рассказала в интервью журналу Creative Review: «До того, как начать создавать птиц, я экспериментировала с геометрическими фигурами, чтобы понять, как можно перевести фигуру из плоскости в объемный вариант, потом я стала работать с новыми методиками и изображать то, что мне всегда нравилось – рыб, животных и фрукты».

«Когда я начала работать с фигурами птиц , я была в Хельсинки, и после создания целой серии из дерева для выставки, я вернулась к бумаге, и она оказала на меня расслабляющее действие. Именно в тот момент все началось и, когда я вернулась в Колумбию, я стала наблюдать за местными птицами и делать их наброски на бумаге».Работа над каждой скульптурой начинается со своеобразного каркаса, который тоже делается из бумаги, и уже на этот каркас Диана аккуратно помещает вырезанные бумажные перья . Этот процесс может занять от 5 дней до 2 недель, все зависит от вида животного, чью скульптуру создает художница.Птицы выглядят практически как живые , а это достигается тщательным изучением фотографий, наблюдением за животными в дикой природе, беседами с орнитологами.Диана действительно наслаждается своей работой, но она признается, что самая большая для нее награда – это та связь, которую она ощущает с природой через свое искусство.«Самой любимой частью моей работы является поиск вдохновения в дикой природе. Я чувствую себя снова ребенком, который жаждет все узнавать и открывать. Я люблю ощущение удивления, мне нравится наслаждаться полученным опытом».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!:)