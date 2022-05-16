Подкормка для сладкой смородины, томатов и огурцов

Проведите универсальную подкормку томатов, смородины, земляники и огурцов калийным удобрением, и будете с большим, сочным и сладким урожаем плодов! Попробуйте один раз, и вашим растениям наверняка понравится.







Универсальная калийная подкормка готовится на основе древесной золы. Это идеальная «пища» для смородины, земляники, томатов и огурцов, которые остро нуждаются в большом количестве калия. Благодаря этому плоды будут крупные, сладкие и сочные!







В литровую банку насыпьте золу, чтобы отмерить ровно 1 л, пересыпьте в ведро с 10 л воды. Если в золе имелись обожженные гвозди, то это ещё и дополнительное железо для растений. Оставьте золу на некоторое время, чтобы она хорошенько смочилась в воде и осела на дно. Затем возьмите 1 л 9 % столового уксуса, вливайте потихоньку, чтобы гашение не было слишком резким и активным. Данный процесс называется гашением зольного раствора. Полученный раствор должен постоять сутки. После этого сюда нужно добавить фосфорную подкормку. Для этого хорошо подойдёт монофосфат калия — достаточно 1 ст. л. на ведро.







На 1 куст добавляется 1 л банка готового раствора. Ничего дополнительно разбавлять водой не нужно. Проливать подкормку следует по влажной земле. Такая подкормка является очень эффективной для томатов, смородины, земляники и огурцов!

Подробнее о том, как подкормить смородину, томаты и огурцы калием, смотрите в видео ниже: