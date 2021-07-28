Как выглядеть на миллион, не имея миллиона

Неважно, сколько вы зарабатываете — если правильно расставите приоритеты, то сможете легко распространять ауру силы и уверенности, которую обычно ассоциируют с богатством.



Ди Джусто более двадцати лет проработала в отделе управления персоналом до того, как решила стать имидж-консультантом и открыть собственную компанию. Фирма консультирует директоров компаний, стремящихся улучшить свой внешний вид, и профессионалов, заинтересованных в продвижении по-карьерной лестнице.







Публикуем несколько советов, подобранных на основе интервью с ди Джусто, а также с помощью книги Вики Оливер «Настольная книга миллионера: как выглядеть и вести себя как миллионер, даже если вы им не являетесь».





Инвестируйте в одежду по правилу одной трети

Проработайте каждую деталь — вплоть до чехла смартфона

Пусть ваш стиль соответствует профессиональной области, но позвольте себе один «неформальный» аксессуар

Помните, что «повседневный» не означает «небрежный»

Поменьше парфюма

Будьте уверены в себе, даже если в вашем образе есть какие-то недостатки

Одевайтесь так, чтобы выглядеть выше

Хороший сон способствует здоровому виду