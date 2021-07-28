Как выглядеть на миллион, не имея миллиона

Неважно, сколько вы зарабатываете — если правильно расставите приоритеты, то сможете легко распространять ауру силы и уверенности, которую обычно ассоциируют с богатством.
Ди Джусто более двадцати лет проработала в отделе управления персоналом до того, как решила стать имидж-консультантом и открыть собственную компанию. Фирма консультирует директоров компаний, стремящихся улучшить свой внешний вид, и профессионалов, заинтересованных в продвижении по-карьерной лестнице.
Публикуем несколько советов, подобранных на основе интервью с ди Джусто, а также с помощью книги Вики Оливер «Настольная книга миллионера: как выглядеть и вести себя как миллионер, даже если вы им не являетесь».
Инвестируйте в одежду по правилу одной трети
У каждого мужчины в гардеробе должен быть как минимум один хороший костюм, а у каждой женщины — хотя бы один хороший жакет и подходящие к нему юбка или брюки. По мнению ди Джусто, вещи должны быть достаточно дорогими — это ваша инвестиция в хороший внешний вид. Ди Джусто говорит: «Чем больше зарабатывают мои клиенты, тем дороже их одежда».
Главное — вещь должна быть хорошего-качества. Она советует искать такие вещи в дизайнерских аутлетах и на их сайтах.
Оливер пишет в своей книге про «правило одной трети»: «Нужно снизить количество покупаемых вещей до ⅓, при этом цена каждой из них должна быть в три раза выше».
Так что в следующий раз не покупайте три пары брюк — купите одни, но дорогие, и ходите в них.
Проработайте каждую деталь — вплоть до чехла смартфона
Как-то на собеседование к ди Джусто пришел один молодой человек. Он отлично выглядел, верно отвечал на все вопросы. Но потом, в конце собеседования, он достал свой iPhone, чтобы сделать запись в-календаре. Ди Джусто тут же бросилось в глаза, что на чехле телефона красуется нецензурное слово. Это поставило под вопрос все собеседование. В конце концов она все-таки приняла его на работу, но первое впечатление было безнадежно испорчено.
Ди Джусто советует: «Если вы серьезно относитесь к своему образу, помните, что он проявляется не только в костюме, но и в-деталях». В него входят и ваше рабочее место, и аксессуары и даже чехол от смартфона.
Пусть ваш стиль соответствует профессиональной области, но позвольте себе один «неформальный» аксессуар
Очевидно, что, независимо от дресс-кода компании, в которой вы работаете, одежду выбираете в соответствии со своей профессией. Ди Джусто советует: не пытайтесь любой ценой выделиться на фоне остальных. Если вы работаете в сфере финансов, одевайтесь в консервативном стиле; если задействованы в технологической отрасли, позвольте себе некоторую неформальность в одежде. Хорошее правило: обратите внимание на то, как одеваются руководители вашей компании, и берите пример с них.
Но, конечно, не нужно, чтобы все выглядели скучно и одинаково, словно клоны. Ди Джусто рекомендует выбрать определенную-деталь, которая будет уместна в рабочей обстановке и все-таки подчеркнет ваш стиль. Один ее клиент — генеральный директор компании — носит традиционный темный костюм, но неизменно подбирает к нему яркую рубашку или необычный галстук.
Помните, что «повседневный» не означает «небрежный»
Проблема со стилем casual заключается в том, что, в отличие от «формального» стиля, его очень сложно определить. Ди Джусто говорит: «Большинство людей считает, что casual — это когда не имеет значения, что на тебя надето». На самом деле, стиль casual — это-деловой образ, разбавленный парой повседневных-деталей. Например, Барак Обама: вне работы он снимает пиджак и галстук и засучивает рукава. Можно пойти еще дальше — заменить брюки джинсами по фигуре, но не надо слишком отклоняться от обыкновенного-делового стиля.
Основное правило ди Джусто для стиля casual таково: его легко можно превратить обратно в-деловой. Вы можете одеться довольно повседневно, но прихватить с собой пиджак. Если вдруг возникнет важная встреча — набросьте пиджак, и готово.
Поменьше парфюма
Запах ни в коем случае не должен быть настолько сильным, чтобы отвлекать собеседника от того, что вы говорите, считает ли Джусто. Она говорит: «Если вы сами чувствуете запах своих духов, значит, вы с ними переборщили». Интересно, что в некоторых странах это правило не действует — например, в Италии и Франции принято очень щедро пользоваться духами. Но в России следует лишь чуть-чуть обозначить аромат парфюма.
Будьте уверены в себе, даже если в вашем образе есть какие-то недостатки
Именно благодаря уверенности в себе люди распространяют особое ощущение силы и власти. Главное — не дать подточить эту уверенность. Постоянно скребущая душу мысль о том, что кто-то заметит отвалившуюся от пиджака пуговицу, приведет только к тому, что на это действительно обратят внимание. Точно так же, если вы как-то поутру решите, что у вас желтые зубы, вполне вероятно, что остальные тоже начнут так думать.
Неважно, какая возникла проблема — или не беспокойтесь по ее поводу, или примите меры по ее устранению. Если вы не будете уверены в себе, в вас тоже никто не поверит.
Одевайтесь так, чтобы выглядеть выше
Оливер пишет, что «мы подсознательно тянемся к высоким лидерам, потому что связываем рост с властью». Но если природа не наградила вас этим преимуществом, то создайте иллюзию высокого роста. Женщинам можно, носить туфли на каблуках, а не балетки или кроссовки, а мужчинам — выбирать одежду темных тонов. Людям невысокого роста больше идет облегающая одежда монохромных цветов.
Хороший сон способствует здоровому виду
Ну и наконец, вам необходимо выработать четкий график сна — благодаря этому кожа всегда будет выглядеть здоровой и сияющей. Оливер советует в течение нескольких дней понаблюдать за тем, как соотносится ваша работоспособность с тем, сколько часов вы спали накануне. Она пишет: «Как только вы определите для себя идеальное количество часов сна, постарайтесь придерживаться его даже по выходным. Приучите себя к тому, чтобы всегда ложиться и вставать в одно и то же время».
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