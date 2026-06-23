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Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью

В летний период пыль в квартире скапливается намного быстрее, чем в любое другое время года. Именно поэтому важно регулярно проводить дома влажную уборку. Мы рассказываем, зачем опытные хозяйки добавляют в ведро с водой соль, когда моют полы, и какими еще лайфхаками для уборки стоит пользоваться.

В магазинах бытовой химии можно найти множество самых разных средств для мытья полов.

Они устраняют грязь, не оставляют мыльный налет, создают на поверхности защитную пленку, чтобы пыль оседала гораздо реже. Однако наличие таких средств не отменяет уборку с солью. Оказывается, мудрые хозяйки добавляют ее в воду не только для того, чтобы полы блестели. Есть еще несколько причин.

Причина 1: Хорошо собирает грязь и пыль

Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью

У соли есть хорошо выраженные гигроскопичные свойства, благодаря которым она отлично собирает с поверхности грязь, пыль и другой мусор. Если вы добавите в воду соль, то без проблем сможете удалить разводы, засохшие пятна, следы от обуви. Причем, абсолютно неважно, какое именно напольное покрытие нуждается в чистке – плитка, линолеум или ламинат. Соль отлично справится в любом случае. После такой влажной уборки полы быстро высыхают, выглядят более свежими, появляется красивый блеск.

Причина 2: Устраняет запах

Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью
Соль часто используют для поглощения запаха в холодильнике.

Соль является отличным абсорбентом. Она прекрасно впитывает влагу и некоторые другие вещества. Не зря же ее используют в быту для нейтрализации запахов, например, в холодильнике или в обуви. Эти же свойства соли пригодятся и в процессе мытья полов, особенно когда речь идет об уборке на кухне или в прихожей.
В первом случае соль поможет устранить резкий запах продуктов (рыбы, лука, чеснока), а во втором – уберет последствия дождливой погоды. Кроме того, соль создает среду, которая препятствует размножению бактерий, поэтому мытье полов позволяет повысить общий уровень гигиены в квартире.

На заметку: Если вы заметили большое количество конденсата в квартире, на помощь также придет соль. Возьмите небольшую емкость, насыпьте в нее крупную или каменную соль и поставьте на подоконнике. Так как она обладает отличными поглощающими свойствами, то будет забирать часть влаги из воздуха и препятствовать образованию конденсата.

Несмотря на то, что соль является универсальным очистителем, ее следует с осторожностью использовать на некоторых видах покрытий. Так, например, плитка и керамогранит не пострадают, а вот паркет и натуральное дерево, которые в целом не любят влагу, могут испортиться после мытья. Поэтому тщательно отжимайте тряпку и обеспечивайте в комнате хорошую вентиляцию, чтобы полы быстрее высохли.

Причина 3: Борется с негативной энергией

Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью
Соль защищает от негатива

Оказывается, соль отлично подходит не только для того, чтобы очистить квартиру от грязи, но и для борьбы с негативной энергией. Сразу после того, как вы помоете полы, аура несчастья покинет ваш дом, финансовое положение улучшится, а удача и благополучие будут притягиваться намного сильнее.

Чтобы понять, что ваша квартира нуждается в такой процедуре, обратите внимание на следующие моменты. Как часто вы страдаете от головных болей? Снятся ли вам кошмары на постоянной основе? Ссоритесь ли вы с членами семьи на пустом месте? Ломаются ли вещи одна за другой без причины? Если ответы положительные, значит, нужно срочно прочистить ауру в доме.

Чтобы эффект был заметным, убирать дома лучше на убывающую луну (посмотреть подходящую дату можно в специальном календаре). Наберите в ведро десять литров воды, добавьте столовую ложку соли и несколько капель любимого эфирного масла. Брать можно любое, главное, чтобы вам нравился запах. Важно брать соль не из солонки, а из новой пачки.

Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью
Мойте полы, когда дома никого не будет.

Перед началом уборки откройте все окна в квартире, чтобы негативной энергии было, куда уходить. Смочите тряпку, хорошо ее отожмите, и помойте полы во всех комнатах. На этом можно не останавливаться – поменяйте воду, возьмите новую тряпку и протрите солевым раствором столы, шкафчики, полки, комоды, подоконники. Тогда результат точно не заставит себя долго ждать.

Убирать лучше в хорошем настроении, когда никого нет дома. После того, как вы приведете квартиру в порядок, вынесите начатую пачку с солью на улицу, высыпьте на землю и произнесите следующие слова: «Черная аура уйди – белая аура приди».

Если пока вы не можете помыть пол соленой водой, используйте альтернативные способы очистки квартиры от негативной энергии. Возьмите несколько мешочков или носков, насыпьте в них по две-три столовых ложки соли и расставьте по углам. Через сутки выбросьте мешочки с солью (только не в мусорное ведро, а сразу на улицу).

Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью
Насыпьте соль в носки.

Эксперты рекомендуют проводить такую уборку нечасто – всего два раза в год. Этого должно хватить, чтобы ваше самочувствие улучшилось, а в жизни было больше благополучия. Если же вы чувствуете, что вам тяжело находиться в своей квартире и несчастья сыплются, как из рога изобилия, можете прибегнуть к помощи соли внештатно.

Как видите, соль применяют и в более практичных целях, и для очищения квартиры от плохой энергетики. Если вы скептически настроены относительно последнего, можете просто мыть полы соленой водой, чтобы на дольше сохранить их чистоту, свежесть и блеск, а также повысить уровень гигиены в квартире. Помните, что на ведро воды достаточно одной-двух столовых ложек соли, и следует хорошо отжимать тряпку, прежде чем приступать к уборке.

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