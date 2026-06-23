Причины, почему мудрые хозяйки моют полы с солью

В летний период пыль в квартире скапливается намного быстрее, чем в любое другое время года. Именно поэтому важно регулярно проводить дома влажную уборку. Мы рассказываем, зачем опытные хозяйки добавляют в ведро с водой соль, когда моют полы, и какими еще лайфхаками для уборки стоит пользоваться.



В магазинах бытовой химии можно найти множество самых разных средств для мытья полов.

Причина 1: Хорошо собирает грязь и пыль

Причина 2: Устраняет запах

Причина 3: Борется с негативной энергией

Они устраняют грязь, не оставляют мыльный налет, создают на поверхности защитную пленку, чтобы пыль оседала гораздо реже. Однако наличие таких средств не отменяет уборку с солью. Оказывается, мудрые хозяйки добавляют ее в воду не только для того, чтобы полы блестели. Есть еще несколько причин.У соли есть хорошо выраженные гигроскопичные свойства, благодаря которым она отлично собирает с поверхности грязь, пыль и другой мусор. Если вы добавите в воду соль, то без проблем сможете удалить разводы, засохшие пятна, следы от обуви. Причем, абсолютно неважно, какое именно напольное покрытие нуждается в чистке – плитка, линолеум или ламинат. Соль отлично справится в любом случае. После такой влажной уборки полы быстро высыхают, выглядят более свежими, появляется красивый блеск.Соль часто используют для поглощения запаха в холодильнике.Соль является отличным абсорбентом. Она прекрасно впитывает влагу и некоторые другие вещества. Не зря же ее используют в быту для нейтрализации запахов, например, в холодильнике или в обуви. Эти же свойства соли пригодятся и в процессе мытья полов, особенно когда речь идет об уборке на кухне или в прихожей.В первом случае соль поможет устранить резкий запах продуктов (рыбы, лука, чеснока), а во втором – уберет последствия дождливой погоды. Кроме того, соль создает среду, которая препятствует размножению бактерий, поэтому мытье полов позволяет повысить общий уровень гигиены в квартире.На заметку: Если вы заметили большое количество конденсата в квартире, на помощь также придет соль. Возьмите небольшую емкость, насыпьте в нее крупную или каменную соль и поставьте на подоконнике. Так как она обладает отличными поглощающими свойствами, то будет забирать часть влаги из воздуха и препятствовать образованию конденсата.Несмотря на то, что соль является универсальным очистителем, ее следует с осторожностью использовать на некоторых видах покрытий. Так, например, плитка и керамогранит не пострадают, а вот паркет и натуральное дерево, которые в целом не любят влагу, могут испортиться после мытья. Поэтому тщательно отжимайте тряпку и обеспечивайте в комнате хорошую вентиляцию, чтобы полы быстрее высохли.Соль защищает от негативаОказывается, соль отлично подходит не только для того, чтобы очистить квартиру от грязи, но и для борьбы с негативной энергией. Сразу после того, как вы помоете полы, аура несчастья покинет ваш дом, финансовое положение улучшится, а удача и благополучие будут притягиваться намного сильнее.Чтобы понять, что ваша квартира нуждается в такой процедуре, обратите внимание на следующие моменты. Как часто вы страдаете от головных болей? Снятся ли вам кошмары на постоянной основе? Ссоритесь ли вы с членами семьи на пустом месте? Ломаются ли вещи одна за другой без причины? Если ответы положительные, значит, нужно срочно прочистить ауру в доме.Чтобы эффект был заметным, убирать дома лучше на убывающую луну (посмотреть подходящую дату можно в специальном календаре). Наберите в ведро десять литров воды, добавьте столовую ложку соли и несколько капель любимого эфирного масла. Брать можно любое, главное, чтобы вам нравился запах. Важно брать соль не из солонки, а из новой пачки.Мойте полы, когда дома никого не будет.Перед началом уборки откройте все окна в квартире, чтобы негативной энергии было, куда уходить. Смочите тряпку, хорошо ее отожмите, и помойте полы во всех комнатах. На этом можно не останавливаться – поменяйте воду, возьмите новую тряпку и протрите солевым раствором столы, шкафчики, полки, комоды, подоконники. Тогда результат точно не заставит себя долго ждать.Убирать лучше в хорошем настроении, когда никого нет дома. После того, как вы приведете квартиру в порядок, вынесите начатую пачку с солью на улицу, высыпьте на землю и произнесите следующие слова: «Черная аура уйди – белая аура приди».Если пока вы не можете помыть пол соленой водой, используйте альтернативные способы очистки квартиры от негативной энергии. Возьмите несколько мешочков или носков, насыпьте в них по две-три столовых ложки соли и расставьте по углам. Через сутки выбросьте мешочки с солью (только не в мусорное ведро, а сразу на улицу).Насыпьте соль в носки.Эксперты рекомендуют проводить такую уборку нечасто – всего два раза в год. Этого должно хватить, чтобы ваше самочувствие улучшилось, а в жизни было больше благополучия. Если же вы чувствуете, что вам тяжело находиться в своей квартире и несчастья сыплются, как из рога изобилия, можете прибегнуть к помощи соли внештатно.Как видите, соль применяют и в более практичных целях, и для очищения квартиры от плохой энергетики. Если вы скептически настроены относительно последнего, можете просто мыть полы соленой водой, чтобы на дольше сохранить их чистоту, свежесть и блеск, а также повысить уровень гигиены в квартире. Помните, что на ведро воды достаточно одной-двух столовых ложек соли, и следует хорошо отжимать тряпку, прежде чем приступать к уборке.