Идолы, колокол и бык: какие вещи в прошлом люди судили и наказывали

В давние времена люди верили в то, что отдельные вещи или предметы могут обладать большой силой, поэтому появлялись различные амулеты, идолы и другие источники поклонения. Их не только уважали и боялись, но и ненавидели, приписывая им вполне материальные преступления: наступления засухи, неурожая или падежа скота.
1. Низвержение Перуна
Наказание идола руками славян. /Фото: uraloved.ru
Пожалуй, один из самых известных случаев наказания неодушевлённого предмета в отечественной истории. Правда, тогда, когда это произошло, люди как раз верили, что он одушевлённый. Речь идёт о событиях, произошедших после крещения Руси Владимиром Великим. Тогда, чтобы навсегда порвать с язычеством, идол был низвергнут и сожжён, после чего привязан к конскому хвосту, избит палками и сброшен в Днепр.
2. Суд над статуей Теагена
Статуя, которую осудили как человека. /Фото: vk.com
В античные времена подобная практика также существовала. Например, известен случай суда над бронзовой статей кулачного бойца Теагена на острове Тасос. Причём судили его за убийство: оказалось, что среди местных жителей, которые преимущественно чтили память знаменитого спортсмена, один из них по неизвестной причине скульптуру сильно невзлюбил, а потому ежедневно по ночам приходил её колотить. Во время одного из таких эпизодов статуя рухнула на него и задавила насмерть. Родственники погибшего привлекли статую к ответственности путём осуждения и наказания в виде выбрасывания в море.
3. Статуя бронзового быка
Скульптура быка едва избежала наказания. /Фото: tooarts.com
Ещё более любопытный случай произошёл в Олимпии: там маленький мальчик, играя под бронзовым быком, который стоял на священном месте, неосторожно поднялся и ударился головой о металлическое брюхо статуи - травма оказалась несовместимой с жизнью. Олимпийские власти решили обвинить скульптуру в предумышленном убийстве, осудили и постановили убрать её из священного места. Однако в дело вмешался Дельфийский оракул, который постановил, что статуя действовала непредумышленно, поэтому бронзовый бык был подвергнут обряду очищения и остался на месте.
4. Святовит на мысе Аркона
Изображение суда над идолом. /Фото: 4tololo.ru
Вражеские идолы чаще других подвергались гонениям и наказаниям. История, это подтверждающая, произошла во время захвата города-крепости Арконы. Когда он был взял, местный славянский идол Святовит по приказу датского короля был также низвергнут: ему на шею была наброшена верёвка, затем его протащили между войска, разломали на куски и сожгли.
5. Ссыльный колокол в церкви Димитрия-на-Крови
Колокол, оставшийся без голоса. /Фото: history24.ru
В России колокола были фактически живыми существами, а потому им не только давали имена и почитали, а и наказывали за провинности. Например, судьба гонца, который принёс дурную весть, постигла в 1591 году угличский набатный колокол. Именно с его помощью были извещены горожане об убийстве царевича Дмитрия. После самосуда над предполагаемыми убийцами толпа жестоко наказала и сам колокол: он был сброшен с колокольни, после чего ему вырвали язык, отрубили ухо и публично присудили 12 ударов плетьми. Но и этого было мало: его отправили в ссылку в Тобольский острог, где он провёл более 300 лет, и только в конце XIX столетия несчастный колокол попал под амнистию и был возвращён в Углич, где стал музейным экспонатом в церкви Димитрия-на-Крови.
