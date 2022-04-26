Ужасающая средневековая практика подвешивания в клетке

Подвешивание в клетке - изощренная английская казнь.
Во времена Cредневековья мучительное истязание человеческого тела считалось нормой. Любого провинившегося могли посадить на кол, а затем четвертовать. После ужасных мучений телами несчастных украшали стены городов. В те годы подвешивание в клетках или в цепях было страшным наказанием для преступников, ждавших смерти, и хорошим предупреждением для живых быть начеку и ходить по струнке.
Массовое повешение. Гравюра 1632 года. | Фото: commons.wikimedia.org.
В Англии вплоть до XIX века существовал страшный обычай вешать преступников живыми, закованными в железо. Это было худшей пыткой и наказанием за их грехи.
Клетка-гиббет на выставке в музее Лейчестера. | Фото: flickr.com.
Подвешивание в клетке (гиббетинг) достигло своего пика в Англии в 1740-х годах, несмотря на то, что было узаконено только в Акте об убийствах 1752 года. Между 1752 и 1832 годами, таким образом были повешены 134 мужчины.
Судьба пойманного пирата. | Фото: flickr.com.
Преступники, закованные в прочные железные клетки и подвешенные на столбе, привлекали множество зевак. Поглазеть на них собирались большие толпы. Без еды и питья, под солнцем и дождем, заключенные погибали, донимаемые насекомыми и птицами. И после смерти их тела оставались в клетях. Они разлагались и воняли, а оставшиеся скелеты еще долго висели на столбах.
Средневековый шест для повешения, Беркшир, Англия, наши дни. | Фото: afamilydayout.co.uk.
Плюс ко всему, качаясь на ветру, клетки устрашающе скрипели и звенели.
Столбы, на которых вешали гиббеты с преступниками внутри, часто были 10 метров высотой – чтобы посторонние не получили доступа к телу. Они буквально становились частью ландшафта. Многие из них можно увидеть и сегодня.
Реконструированная виселица в Кембриджшире, Англия. | Фото: en.wikipedia.org.
Изготовить клетку-гиббет можно было только в кузнице, и это стоило денег. Поэтому простых преступников обычно вешали с веревкой на шее. Те же, кто «удостаивались чести» быть замученным в клетке, часто становились местными топонимами. В их честь называли дороги или улицы, где стояли столбы – их последнее пристанище.
Виселица. Рисунок Томаса Роулендсона, конец XVIII века. | Фото: commons.wikimedia.org.
Гиббеты каждый раз приходилось делать заново, «с нуля». Одни из них были очень тяжелыми, а другие – более облегченные. Одни клетки плотно охватывали все тело, а в других заключенные могли немного двигаться. Встречались и регулируемые модели.
Капитан пиратов Уильям Кидд висит в виселице, начало XVIII в. | Фото: terreceltiche.altervista.org.
Всегда были те, кто возражал против подвешивания в клетках, называя этот процесс варварством. Но британские суды рассматривали это как способ предотвращать будущие преступления. К сожалению, это не работало.
Самыми известными жертвами казней в клетке были пойманные пираты. По приказу Адмиралтейства в гиббете провел свои последние дни знаменитый капитан Уильям Кидд.
Скелет в гиббете. | Фото: planetdeadly.com.
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