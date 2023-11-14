15 малоизвестных фактов о Николе Тесле - учёном, который опередил время

Никола Тесла - генератор идей.

1. Родился во время грозы

Никола Тесла родился во время грозы.

2. Не был богат, не был знаменит...

Никола Тесла не был богат, не был знаменит...

3. Разрабатывал асинхронный двигатель переменного тока

Никола Тесла разрабатывал асинхронный двигатель переменного тока.

4. Имел множество связей

Никола Тесла имел множество полезных связей.

5. Запоминал дословно целые книги

Никола Тесла запоминал дословно целые книги.

6. Соперничал с Эдисоном

Никола Тесла соперничал с Эдисоном.

7. Несбывшееся пророчество

Никола Тесла - «дитя света».

8. Много экспериментировал

Никола Тесла много экспериментировал.

9. Ненавидел круглые предметы

Никола Тесла ненавидел круглые предметы.

10. Построил и разрушил башню

Никола Тесла построил и разрушил башню.

11. Предвидел изобретение рентгена и радара

Никола Тесла предвидел изобретение рентгена и радара.

12. Гордился тем, что хорошо одевается

Никола Тесла гордился тем, что хорошо одет.

13. Перепугал Марк Твена

Никола Тесла перепугал Марк Твена.

14. Был небрежен

«Бумагомарака» Редьярда Киплинг.

15. Работал над мобильной связью

Никола Тесла работал над мобильной связью.