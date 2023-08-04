С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Винтажные гаджеты

Двадцатый век стал веком величайших изобретений. За это столетие человечество получило реактивный двигатель, телевидение, компьютер и множество других замечательных вещей, без которых мы сегодня не мыслим своей жизни.

Между тем многие изобретения прошлого века остались незамеченными и не оценёнными. По разным причинам. Каким-то просто не повезло, а какие-то оказались бесполезными, неудобными или абсурдными.

Телеочки, 1963

Винтажные гаджеты

Автомат с искривлённым стволом, позволяющий стрелять из-за угла, 1953

Винтажные гаджеты

Чашечки-бра, 1949

Винтажные гаджеты

Портативная финская сауна, 1962

Винтажные гаджеты

Доска для сёрфинга с моторчиком, 1948

Винтажные гаджеты

Приспособление для курения под дождём, 1954

Винтажные гаджеты

Ракетный пояс, 1961

Винтажные гаджеты

Светящиеся колёса, 1961

Винтажные гаджеты

Шапочка для душа, позволяющая сохранить макияж, 1970

Винтажные гаджеты

Мундштук для одновременного курения целой пачки сигарет, 1955

Винтажные гаджеты

Робот, умеющий быстро выхватывать пистолет из кобуры, 1960

Винтажные гаджеты

Йодльметр (йодль — особая манера пения с быстрым переключением голосовых регистров), 1925

Винтажные гаджеты

Минителевизор, 1966

Винтажные гаджеты

Летающая платформа, 1956

Винтажные гаджеты

Грудь с имитацией стука сердца — японское изобретение для детей, которые не могут засыпать без мамы, 1963

Винтажные гаджеты

Очки с жалюзи, 1950

Винтажные гаджеты

Робот-автоответчик, 1964

Винтажные гаджеты

Приспособление для семейных прогулок, 1937

Винтажные гаджеты

«Обувь» для хождения по воде, 1962

Винтажные гаджеты

Фиксатор для собак, 1940

Винтажные гаджеты

Мундштук для двоих, 1955

Винтажные гаджеты

Семейный велосипед + швейная машинка, 1939

Винтажные гаджеты

Револьвер, который делает снимок за мгновение до выстрела, 1938

Винтажные гаджеты

Мундштук для курения двух сигарет за раз, 1932

Винтажные гаджеты

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх