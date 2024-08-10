Акварельная живопись: атмосферные картины таиландского художника

Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Городские улочки с суетливыми людьми, красочные пейзажи, старые автомобили – главные мотивы работ таиландского художника Дирека Кингнока (Direk Kingnok). Вдохновлённый природой и воспоминаниями из детства он написал потрясающую серию картин, где яркими беспорядочными пятнами застыли атмосферные сюжеты, полные жизни и ностальгии по былым временам.
Акварельные работы таиландского художника Дирека Кингнока (Direk Kingnok).
Старые автомобили. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Пейзаж. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Сити Пиллар, Супханбури, Бангкок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
После дождя. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Пейзажные работы. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Ват Пхракэу, Бангкок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Улица Яоварат, ночное время, Бангкок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Городской рынок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Из серии «Старые автомобили». Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Ещё с раннего возраста Дирек увлёкся художеством. Он часами рисовал окружающие его пейзажи и уже в девять лет получил свою первую золoтую медаль на Междунaродном детском конкурсе творчества в Японии. Именно это и стало точкой отсчёта для более глубокого и серьёзного изучения искусства.изучил акварельную живопись, но и определился со своим собственным стилем письма. И стоит ли говорить о том, что все годы обучения не прошли даром? Ведь картины Дирека не только пользуются огромной популярностью среди ценителей подобного творчества, но и вдохновляют молодых художников на эксперименты в данном направлении.
Чайна таун, Бангкок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Пристань. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Уличная еда, Яловарат, Бангкок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Рыбацкий посёлок. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
На ферме. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Ещё одна работа из серии «Старые автомобили». Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Ханой, Вьетнам. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Из серии работ «На ферме». Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Китайский храм в Бангкоке, Чайнатаун. Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
Ещё одна работа из серии «Рыбацкий посёлок». Акварельная живопись. Таиландский художник Дирек Кингнок (Direk Kingnok).
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