Борщ пересолили: как избавиться от лишней соли во время готовки

Никто не застрахован от того, чтобы не бросить в готовящий суп или бульон лишней соли. Нужно ли говорить о том, что пересоленное блюдо очень быстро станет абсолютно невкусным, а в некоторых случаях даже несъедобным. Однако, отчаиваться не стоит. Есть несколько «народных» методик, которые позволят сгладить негативные последствия и вернуть блюду «нормальные» вкусовые качества.
1. Плеснуть воды
Если можно - просто добавьте воды. /Фото: milayaya.ru.
Самый простой и «варварский» способ борьбы с переизбытком соли. Стоит отметить, что проворачивать такой трюк можно только с вермишелевым супом. Добавлять следует исключительно кипяченую или профильтрованную воду. Само собой, работать данный способ способен только в тех случаях, когда масса блюда не слишком жидкая и более того, в кастрюле еще осталось место для «долива».
2. Использовать рис
Добавить рис. /Фото: labsmeha.ru.
Если готовится суп, в который в принципе можно было бы добавить риса, то смело добавляйте его для удаления лишней соли. Крупа впитает в себя излишки и вернет блюду начальные вкусовые качества. Если же рис в готовящемся супе неуместен, то можно пойти на еще одну хитрость. Возьмите марлю и насыпьте в нее немного крупы, сделайте «мешочек» и опустите его в бульон на некоторое время.
3. Использовать картошку
Можно закинуть картошку. /Фото: mirtesen.ru.
Картофель – это еще один продукт, который отлично впитывает соль. Принцип тот же, что и с рисом. Правда, оставлять сырую картошку в супе настоятельно не рекомендуется. Лучше всего извлечь ее после того, как блюдо будет готово. Само собой, корнеплод нужно предварительно помыть и избавить от шкурки.
4. Использовать хлеб
Можно добавить кусочки и не извлекать их. /Фото: eatsmarter.com.
Все тоже самое можно провернуть еще и с кусочками черствого хлеба, который добавляем в пересоленный бульон также, как картошка или рис в марле. Единственно «но» заключается в том, что хлеб очень быстро размокает и часть крошек легко останется в блюде. Так что лучше всего использовать данный метод только как запасной.
5. Добавить яйцо
Добавьте яйцо. /Фото: povar.ru.
Еще можно сгладить неприятность при помощи добавления обычного сырого яйца. Само собой, следует учитывать, что дополнительный ингредиент в этом случае останется в супе. Впрочем, некоторые опытные хозяйки и повара умудряются извлекать свернувшийся белок и желток, когда яйцо сделает свое дело.
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