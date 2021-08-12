Борщ пересолили: как избавиться от лишней соли во время готовки

1. Плеснуть воды

Если можно - просто добавьте воды. /Фото: milayaya.ru.

2. Использовать рис

Добавить рис. /Фото: labsmeha.ru.

3. Использовать картошку

Можно закинуть картошку. /Фото: mirtesen.ru.

4. Использовать хлеб

Можно добавить кусочки и не извлекать их. /Фото: eatsmarter.com.

5. Добавить яйцо

Добавьте яйцо. /Фото: povar.ru.