XXI век: едкие, но меткие сатирические иллюстрации, затрагивающие проблемы современности

Разное детство. Автор: Pawel Kuczynski.
Творчество польского иллюстратора-карикатуриста Павла Кучинского (Paweł Kuczyński) пестрит разнообразием актуальных тем, высмеивающих проблемы современного общества. Благодаря незаурядному таланту, проницательному чувству юмора, сарказму и неприкрытой критике, он создаёт едкие, но меткие работы полные глубокого смысла и эмоционального всплеска, которые заставляют задуматься над реалиями будней XXI века…
Двойные стандарты. Автор: Pawel Kuczynski.
Меры предосторожности. Автор: Pawel Kuczynski.
В погоне за лучшим. Автор: Pawel Kuczynski.
Выборы. Автор: Pawel Kuczynski.
Посол мира. Автор: Pawel Kuczynski.
Сенсация! Автор: Pawel Kuczynski.
Современные игры. Автор: Pawel Kuczynski.
Дуэль, или кто кого. Автор: Pawel Kuczynski.
Пикачумания. Автор: Pawel Kuczynski.
Многогранные работы Павла затрагивают злободневно-болезненные темы современности, ловко отражая всю суть происходящего вокруг, поэтому, созданные им иллюстрации можно рассматривать бесконечно долго, задаваясь одними и теми же вопросами «Что есть человек и общество?», а так же «Куда катится мир?». Его творчество наполнено политическими, экономическими и социальными мотивами, высмеивающими: конфликты, войны, жадность, деньги, голод, бедность, власть и многие другие жизненные аспекты, где каждый придуманный образ и сюжет несёт в себе глубочайший серьёзный смысл, обыгранный и переданный в шуточно-причудливых формах.
Все на поле... Автор: Pawel Kuczynski.
Без цензуры. Автор: Pawel Kuczynski.
Суровая правда жизни. Автор: Pawel Kuczynski.
Комфортабельный отдых, или всё включено. Автор: Pawel Kuczynski.
Реалии современных будней. Автор: Pawel Kuczynski.
Разные сословия. Автор: Pawel Kuczynski.
Работодатель. Автор: Pawel Kuczynski.
Кислород. Автор: Pawel Kuczynski.
Ломка. Автор: Pawel Kuczynski.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии