С нами не соскучишься!

XXI век: едкие, но меткие сатирические иллюстрации, затрагивающие проблемы современности


Разное детство. Автор: Pawel Kuczynski.

Разное детство. Автор: Pawel Kuczynski.

 

Творчество польского иллюстратора-карикатуриста Павла Кучинского (Paweł Kuczyński) пестрит разнообразием актуальных тем, высмеивающих проблемы современного общества. Благодаря незаурядному таланту, проницательному чувству юмора, сарказму и неприкрытой критике, он создаёт едкие, но меткие работы полные глубокого смысла и эмоционального всплеска, которые заставляют задуматься над реалиями будней XXI века…

Двойные стандарты. Автор: Pawel Kuczynski.

Двойные стандарты. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Меры предосторожности. Автор: Pawel Kuczynski.

Меры предосторожности. Автор: Pawel Kuczynski.

 
В погоне за лучшим. Автор: Pawel Kuczynski.

В погоне за лучшим. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Выборы. Автор: Pawel Kuczynski.

Выборы. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Посол мира. Автор: Pawel Kuczynski.

Посол мира. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Сенсация! Автор: Pawel Kuczynski.

Сенсация! Автор: Pawel Kuczynski.

 
Современные игры. Автор: Pawel Kuczynski.

Современные игры. Автор: Pawel Kuczynski.

 

 
Дуэль, или кто кого. Автор: Pawel Kuczynski.

Дуэль, или кто кого. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Пикачумания. Автор: Pawel Kuczynski.

Пикачумания. Автор: Pawel Kuczynski.

 

Многогранные работы Павла затрагивают злободневно-болезненные темы современности, ловко отражая всю суть происходящего вокруг, поэтому, созданные им иллюстрации можно рассматривать бесконечно долго, задаваясь одними и теми же вопросами «Что есть человек и общество?», а так же «Куда катится мир?». Его творчество наполнено политическими, экономическими и социальными мотивами, высмеивающими: конфликты, войны, жадность, деньги, голод, бедность, власть и многие другие жизненные аспекты, где каждый придуманный образ и сюжет несёт в себе глубочайший серьёзный смысл, обыгранный и переданный в шуточно-причудливых формах.

Все на поле... Автор: Pawel Kuczynski.

Все на поле... Автор: Pawel Kuczynski.

 
Без цензуры. Автор: Pawel Kuczynski.

Без цензуры. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Суровая правда жизни. Автор: Pawel Kuczynski.

Суровая правда жизни. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Комфортабельный отдых, или всё включено. Автор: Pawel Kuczynski.

Комфортабельный отдых, или всё включено. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Реалии современных будней. Автор: Pawel Kuczynski.

Реалии современных будней. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Разные сословия. Автор: Pawel Kuczynski.

Разные сословия. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Работодатель. Автор: Pawel Kuczynski.

Работодатель. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Кислород. Автор: Pawel Kuczynski.

Кислород. Автор: Pawel Kuczynski.

 
Ломка. Автор: Pawel Kuczynski.

Ломка. Автор: Pawel Kuczynski.

 

источник

Ссылка на первоисточник
