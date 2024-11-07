На борту с мертвецами. Жуткие призраки круизных лайнеров

Круиз всегда считался одним из самых популярных способов провести отпуск. Вы можете отдыхать с семьей или парой и даже взять с собой свою любимую бабулю, которая уж точно найдет, чем заняться на огромном лайнере. Помимо созерцания прекрасных видов, круизы славились своими отменными вечеринками и роскошной едой, которую готовят известные повара.
Все мы знаем, что временами, погода, как настроение у девушки, крайне переменчива, поэтому внезапно налетевшие тучи могут изрядно подпортить настроение. Конечно же, компании, которые предлагают вам отдых на круизном лайнере, обязаны учитывать погодные условия, но никто никогда не может знать все точно. С другой стороны, дождик за окном, по сравнению с тем, о чем мы сейчас с вами поговорим, просто пустяк. Итак, сегодня мы подготовили для вас подборку круизных лайнеров, которые просто кишат приведениями.
1. Леди в белом
Существует много историй о «Леди в белом», призрачной фигуре, которая, как утверждается, преследует замки, скалы и даже круизные лайнеры. История этого духа связана со всем известным круизным лайнером под названием «Королева Мария». Большинство пассажиров утверждают, что видели некую «Леди в белом» очень часто. Она проходит сквозь стены, танцует в вестибюле лайнера под никому неслышную музыку и даже меняет свой наряд. Один из пассажиров поведал историю о том, что «Леди в белом» имеет два наряда: свадебное и просто вечернее платье. Появляется призрак в основном к трем часам ночи в вестибюле. Однажды один из пассажиров погнался за духом, когда он направился к лифту, но, когда мужчина добежал до лифта, «Леди в белом» исчезла. До сих пор никто не раскрыл тайну этой загадочной девушки.
2. Незнакомец и шкаф для одежды
В августе 2005 года мужчина со своим сыном решили отдохнуть на круизном лайнере «Thomson Destiny». Поначалу все складывалось очень хорошо. Свежий морской воздух, уютная каюта и прекрасные пейзажи. Но дальше все начало складываться далеко не лучшим образом. По словам мужчины, он проснулся в шесть утра от каких-то странных звуков в своей каюте. Немного отойдя ото сна, он заметил, что скрип и характерный звук открывающийся дверцы исходил от шкафа, который находился напротив его спального места. Аккуратно сев на кровати, он заметил, что на полу перед шкафом сидит какой-то человек и рыщет в вещах его и сына, как будто в поисках чего-то. Непрошенный гость начал что-то бормотать себе под нос, встал и опять вошел в шкаф. По словам мужчины, призрак был с длинными светлыми волосами и в каком-то мундире. После того, как дух исчез, мужчина вскочил с кровати и решил проверить, в чем собственно дело? Но когда он осмотрел шкаф, то никаких тайных дверей или же специального проёма, через который можно было спокойно выйти и зайти, в шкафу не было. Мужчина решил проверить своего сына, и когда он подошел к нему, то мальчик резко подскочил на кровати и прокричал в сторону отца: «Тебя не интересуют люди на этом корабле!». После этого ребенок опять спокойно уснул.
3. Комплимент с того света
Интересно, какого это получить комплимент с того света? Да, не позавидуешь даме с корабля «Carnival Conquest». Женщина, как обычно, готовилась к ужину, стояла возле своего зеркала и прихорашивалась. Внезапно, какой-то голос сказал ей: «Сегодня ты выглядишь просто великолепно». Женщина улыбнулась и повернулась, чтобы поцеловать своего мужа, но никого рядом не было. Мужчина сидел в вестибюле и читал газету. Женщина подумала, что этот голос шел из телевизора, но в это время был включен музыкальный канал. Оглядевшись вокруг, она поняла, что, наверное, ей все послышалось, и продолжила собираться, однако, она опять услышала тот же мужской голос и комплимент, который шепнули ей на ухо. Женщина перепугалась и побежала к мужу. Комплементы сразу же прекратились, но именно в это время кто-то упал за борт корабля. Совпадение?
4. 300
2 октября 1942 года лайнер «Королева Мария» столкнулся с британским легким крейсером «Кюрасао». Он был полностью разрушен и уходил на дно в течении шести минут. 300 человек были убиты столкновением или же затянуты на дно воронкой, которая образовалась от тонущего крейсера. Некоторые пассажиры современной «Королевы Марии» слышат по ночам стоны и крики, которые начинают усиливаться к утру. Ровно в 5 часов утра все стихает. Некоторые верят, что это души тех утонувших людейпытаются рассказать о всем том ужасе, который с ним произошел в тот день.
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