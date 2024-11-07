На борту с мертвецами. Жуткие призраки круизных лайнеров

Круиз всегда считался одним из самых популярных способов провести отпуск. Вы можете отдыхать с семьей или парой и даже взять с собой свою любимую бабулю, которая уж точно найдет, чем заняться на огромном лайнере. Помимо созерцания прекрасных видов, круизы славились своими отменными вечеринками и роскошной едой, которую готовят известные повара.

1. Леди в белом

2. Незнакомец и шкаф для одежды

3. Комплимент с того света

4. 300