Креатив во имя разрушения: 10 неординарных видов оружия, которые создал человек в прошлом

Удивительное оружие созданное человеком за века.
Люди – существа креативные и изобретательные. Правда, зачастую эти творческие качества направлены в русло уничтожения себе подобных. На протяжении всей истории человечества люди изобретали всё новые способы ликвидации себе подобных. И некоторые из видов оружия, стоит сказать, получались весьма неординарными.
1. «Липкая бомба»
Идея была хорошей.
«Липкая бомба» была именно тем, чем звучит - взрывающимся устройством, покрытым клейким веществом. Эти разработанные Великобританией во время Второй мировой войны бомбы должны были прилипать к вражеским танкам и взрывать их. Но британцы не учли одного - того, что танки обычно покрыты грязью или землей, к которой взрывчатка просто не прилипала.
2. «Рвотный луч»
Результаты тестов были удовлетворительными.
Светодиодный инкапаситатор (также известный как рвотный луч) «стреляет» пучком светодиодных огней, чтобы вызвать у цели головную боль и дезориентировать ее настолько, что у жертвы начнется рвота и, возможно, приступ эпилепсии. Разработка стоила 800 000 долларов и по итогам тестов показала удовлетворительные результаты.
3. FP45 Liberator
Нету лучше карате, чем в кармане... либератор.
Французское Сопротивление во время Второй мировой войны получило партию оружия из Соединенных Штатов для борьбы с нацистами. Все бы хорошо, если не считать того, что пистолеты были просто ужасными. FP45 Liberator был разработан, чтобы стать максимально дешевым и массовым оружием, и он работал соответственно своей цене. Максимальная дальность стрельбы составляла 7 метров, а точность... им было проще попасть в цель, бросив в нее пистолет. Также пистолет был однозарядным.
4. Труп
Самое страшное оружие на войне.
По-видимому, трупы могут оказать влияние на ход сражения... по крайней мере, они могли это во время Второй мировой войны. Тело бездомного валлийца по имени Глиндвер Майкл, совершившего самоубийство, использовалось для доставки ложной информации немцам. Тело одели в офицерскую форму и выбросили в море с ложными документами при нем и фотографиями поддельной семьи. Как ни странно, это сработало, и немцы передвинули войска на основе информации, найденной на теле.
5. Танки Tauchpanzer
Не прошли по дну и пары километров.
Танки Tauchpanzer были созданы нацистами для вторжения в Великобританию. Идея заключалась в том, что танки будут проходить через море. Через Ла-Манш шириной 240 километров по дну... должны были пройти танки. Более 200 машин было «гидроизолировано» герметиком, а для дыхания были добавлены длинные шланги. Что интересно, это могло сработать, если бы морское дно было ровным и твердым. Во-первых, танки не могли проехать по скалам на дне. А во-вторых, как только танки останавливались, они тут же увязали в песке.
6. Огнемёт Grossflammenwerfer
Говорят, что на огонь можно смотреть бесконечно.
Именно пробы и ошибки помогают достичь новых высот. По-видимому, огнеметы не были исключением. Во время Первой мировой войны немецкая армия получила на вооружение Grossflammenwerfer - огнемет, который нужно было переносить не менее, чем двум людям. Помимо ее размеров, конструкция оказалась крайне неудачной и взрывалась «от малейшего чиха».
7. Пистолет Apache
Коварный пистолет.
В пистолете Apache, изготовленном в США в 1880 году, инженеры попытались объединить револьвер, нож и латунный кастет. По отдельности эти виды оружия были очень полезными, но при объединении конструкция получилась непригодная к применению. Нож был плохо закреплен и «ходил в стороны», а револьвер был крайне неточный. Разве что кастет «работал» нормально, не считая того, что при ударе было сложно не застрелить самого себя, учитывая, что курок не был защищен.
8. Винтовка Krummlauf
Какая забота о солдатах.
В винтовке Krummlauf был длинный ствол, изогнутый под углом 30 - 45 градусов. Она была разработана нацистами, чтобы стрелять из укрытий и из-за угла.
9. «Монитор Новгород»
Есть еще творцы в русских селеньях.
Россия сделала круглый военный корабль под названием «Монитор Новгород» для использования во время русско-турецкой войны. Корабль был оснащен двумя огромными орудиями, установленными наверху, которые могли вращаться и стрелять. Проблема заключалась в том, что корабль был настолько мал, что отдача при выстреле делала судно неуправляемым.
10. Nuka Launcher - ручная ядерная боеголовка
Бум.
Nuka Launcher - это не оружие из Fallout, это вполне реальный проект. В чью-то «светлую голову» пришла мысль, что неплохо было бы иметь ручное оружие, стреляющее ядерными боеголовками. Максимальная дальность поражения M65 Davy Crockett, который устанавливался на треногу и обслуживался тремя людьми, составляла 4 километра.
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