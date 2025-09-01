С нами не соску...
Почему американки сдавали свои капроновые чулки в армию в годы Второй мировой войны



Длинноногая девушка в капроновых чулках на подтяжках является одним из самых популярных образов в таком художественном направлении середины XX века, как «пин-ап». Впервые данный термин был использован вовсе не американскими, а британскими иллюстраторами еще в 1941 году. Современные художники, реставраторы и кинематографисты несколько преувеличивают популярность пин-апа в американской армии.
Однако, сегодня речь пойдет не о них, а об уже упомянутых капроновых чулках.

Нейлоновые чулки были очень популярны. |Фото: news.sarbc.ru.

Нейлоновые чулки были очень популярны. |Фото: news.sarbc.ru.

 

Капрон – он же нейлон-6, полиамид-6 или просто одна из разновидностей нейлона. Название «капрон» советское, в других странах используются иные определения для данного материала. По своей сути это синтетическое полиамидное волокно, получаемое при помощи полимеризации капролактам. Наверняка большинство людей все равно ничего не поняло в заумных терминах (как и сам автор), скопированных из страницы в «Википедии», а потому скажем «по-народному»: получают капрон из нефти. Материал этот достаточно молодой. Впервые синтезировали его только в 1938 году в Германии, которая смогла создать просто «чудовищную» химическую промышленность еще до начала Первой мировой войны. Создателем капрона принято считать Пауля Шлака, трудившегося в I.G. Farben. Так что именно этому парню все прекрасные леди должны говорить «спасибо» каждый раз, когда натягивают на ноги колготки.
Все для фронта. |Фото: vsyako.net.

Все для фронта. |Фото: vsyako.net.


 

Капрон - материал исключительно интересный, полезный и очень разный. Прочность капрона напрямую зависит от используемой технологии производства. При этом материал всегда получается гораздо эластичнее шелка.
Качественная капроновая нить при диаметре в 0.1 мм может выдерживать груз массой 0.55 кг. Настоящее чудо химической промышленности! Но это еще не все. Капрон не впитывает влагу, не теряет прочности в результате многочисленных изгибов, плавится только при температуре в 215 С, устойчив к стиранию. Единственным действительно слабым местом капрона является его уязвимость к кислотам.
Нужны для промышленности. |Фото: photochronograph.ru.

Нужны для промышленности. |Фото: photochronograph.ru.

 

В годы Второй мировой войны американская пропаганда стала всячески убеждать представительниц прекрасной половины населения США сдавать любимые нейлоновые чулки в специальные пункты приема. Делалось это отнюдь не потому, что 20-летняя солдатня из Американского экспедиционного корпуса (AEF) была без ума от утонченных ног в чулках. А потому, что американская военная промышленность стала остро нуждаться в нейлоне-6, производство которого оказалось едва ли не подорвано к 1942 году после известных событий на Тихом океане. Нейлон-6 широко использовался в производстве армейской одежды, обуви, в производстве морских канатов, фильтров, заглушек, автомобильных шин. Его также применяли в оружейном производстве и радиотехнике. В частности, из нейлона-6 делались некоторые защитные накладки для оружия.
Очень нужен в армии. ¦Фото: regiondv.com.

Очень нужен в армии. ¦Фото: regiondv.com.

 

источник

