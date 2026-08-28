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Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

Губка для мытья посуды есть сейчас в каждом доме, однако не каждая хозяйка знает, что использовать её можно не только для наведения чистоты на кухне, но и во многих других случаях.
Ниже перечислены 16 способов использования губок, хотя их, наверняка, найдётся ещё столько же!

1. Итак, с помощью губки, смоченной в тёплой воде, удобно мыть растения с крупными листьями

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

2. И мягкую и жёсткую сторону губки идеально использовать для очистки обуви

3. Так же губку можно использовать и для нанесения обувного крема

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

4. Во время уборки губка прекрасно заменит традиционную тряпку.

Она гораздо лучше ототрёт батареи, дверцы кухонных шкафов, пластик.

5. Если у вас есть питомец, губка отлично поможет в уборке шерсти с мягкой мебели и ковровНамочите и отожмите губку, после этого делая движения в одну сторону, пройдитесь по поверхности. Вся шерсть останется на поролоне.

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

6. Если в ванной не во что положить кусок мыла, используйте губку. Так мыло не намокнет и не раскиснет

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

7. При помощи жёсткой стороны губки можно избавиться от катышков на тёплых вещах

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

8. Если губку слегка намочить в воде, насыпать и распределить по верхней стороне соду, то получится отличный поглотитель запаха для холодильника

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

9. А 2-3 сухие губки в ящике с овощами помогут избавиться от излишней влаги и овощи дольше не испортятся

10. Из поролоновой губки получается замечательная игольница

11. Вариант использования, который очень нравится детям: от делите от губки жёсткую часть, а из мягкой вырежьте любую формуНемного смочите водой, обмакните в краску и создавайте картины при помощи поролоновых штампов.

12. Оставшуюся жёсткую часть можно использовать при уборке, чтобы прочистить труднодоступные щели

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

13. Если вам жалко расставаться с обмылками, сделайте сбоку в губке прорезь, положите обмылки вовнутрьТеперь у вас есть губка, на которую не надо постоянно наносить моющее средство.


Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

14. Готовые поролоновые кисти можно не покупать, а сделать самостоятельно их губок

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

15. Смоченная водой, помещённая в пакет, а затем в морозильную камеру, губка станет средством первой помощи при ушибах и растяжениях16. Если вам необходимо уехать, а полить комнатные растения некому, вас выручат губкиСначала полейте цветок, а затем поместите в горшок обильно смоченные водой губки.

Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

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Губка
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