Удивительные озера и горы, у подножий которых они приютились, создают невероятно вдохновляющие пейзажи. В эти виды невозможно не влюбиться, и польский фотограф Миколай Господарек — не исключение.



Он познакомился с пейзажной фотографией много лет назад во время увлечения альпинизмом. «Я люблю горы. Я люблю простор и тишину. Когда нет ветра, я могу увидеть отражение гор в больших водных зеркалах. Я собираю их фотографии в течение 15 лет. Я долго жду, пока не утихнет ветер. Иногда мне везет», — пишет польский фотохудожник в своем фейсбуке.



За время своих экспедиций Миколай запечатлел живописные вершины Восточных Альп, австрийские озера — прозрачное Вайсензее и изумрудное Планзее, — загадочные горы и хрустальные озера Норвегии и другие места, где стирается граница между землей и небом. Колыбелью своего искусства фотограф называет горный массив Италии — Доломитовые Альпы, где величественное обаяние горы Крода-дель-Бекко сочетается с таинственной глубиной озера Брайес, расположенного в ложбине у ее подножия.



На своей странице фотограф пишет: «Каждая экспедиция полна сумасшедших приключений, а каждая фотография — это борьба за изображение мира и света, которых на самом деле не существует, потому что они — всего лишь мгновение в памяти. Но благодаря фотографии у меня есть возможность поделиться этим мгновением со всем миром».







Вайсензее, Альпы, Австрия







Озеро Брайес, Доломитовые Альпы, Италия







Планзее, Тироль, Австрия







Перевал Пассо-ди-Джау, Доломитовые Альпы, Италия







Вальхензее, Германия







Озеро Стрюн, Норвегия







Скальный заповедник Адршпах, Чехия







Озеро у подножия горы Гаустатоппен, Норвегия







Татры (наивысшие горы Карпат), Словакия







Планзее, Тироль, Австрия







Планзее, Тироль, Австрия







Вайсензее, Альпы, Австрия







Бармзее, Германия







Луттензее, Германия







Штрбске-Плесо, Словакия







Озеро Смречински, Татры, Польша



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