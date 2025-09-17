Вещи, которые добавляют нам возраст

Как бы мы ни старались продлить молодость, старение неизбежно. Но его можно немного отсрочить! Помимо косметических процедур, есть несколько моментов, внимание к которым позволит тебе дольше выглядеть молодо.
1. Защита от солнца
Первое и самое простое, что можно сделать для того, чтобы кожа дольше оставалась гладкой и сияющей, — наносить защитный крем.наносит (и своевременно обновляет) солнцезащитный крем, имеют более здоровую молодую кожу, чем те, кто этого не делает. Считается, что достаточно использовать крем с SPF30 на протяжении трех месяцев, чтобы улучшить состояние кожи, ее текстуру и снизить пигментацию.
2. Сон
Клетки функционируют по циркадному ритму, когда ночью человек спит, а утром встает. Именно ночью они восстанавливаются после долгого дня. Если ты спишь недостаточно, клетки не успевают «отдохнуть», а здоровых среди них становится меньше. Лучше всего спать не менее 8 часов и перед сном наносить на лицо и все тело увлажняющие средства, чтобы кожа не сохла.
3. Фрукты и овощи
Большинство людей не съедает рекомендованные 2−3 порции овощей и фруктов в день. А ведь именно сбалансированное питание помогает коже дольше оставаться здоровым, потому что в овощах и фруктах содержится много полезных веществ: антиоксидантов, минералов, витаминов. Особенно полезны для кожи витамины А, С, В3, Е.
4. Сахар
Сладкая и крахмалистая еда (белый хлеб, мороженое, чипсы) не только откладывается на животе, но и вызывает проблемы с кожей. Излишки сахара провоцируют развитие воспалений, что особенно заметно у людей, чья кожа склонна к акне. К тому же при избытке сахара может начаться гликирование: молекулы сахара атакуют коллаген (и другие белки и кислоты), что способствует образованию морщин.
5. Курение
От него страдают не только легкие. Ученые сравнили лица 79 пар близнецов, где один курит или курил на 5 лет дольше другого. У курильщиков оказались большие мешки под глазами, больше морщин в области губ. Кроме того, курение ухудшает перенос кислорода к коже, а некоторые вещества в табаке негативно влияют на коллаген и эластин.
6. Алкоголь
Алкоголь снижает уровень антиоксидантов в организме, что вызывает воспаление, и свободные радикалы разрушают здоровые клетки кожи. Кроме того, спиртное выводит воду из организма, провоцируя жажду, а похмелье зачастую заставляет чувствовать себя старше, чем ты есть.
7. Вода
Недостаток воды влияет на многие процессы в организме, в том числе и на состояние кожи. Приходится добывать молекулы воды из кожных тканей, чтобы поддерживать ее уровень в крови.
