Вещи, которые добавляют нам возраст

Как бы мы ни старались продлить молодость, старение неизбежно. Но его можно немного отсрочить! Помимо косметических процедур, есть несколько моментов, внимание к которым позволит тебе дольше выглядеть молодо. Вещи, которые добавляют нам возраст

1. Защита от солнца


Первое и самое простое, что можно сделать для того, чтобы кожа дольше оставалась гладкой и сияющей, — наносить защитный крем.
Свободные радикалы в солнечных лучах наносят урон запасам коллагена, эластина и самим клеткам кожи, что ведет к преждевременному старению, образованию морщин и черных точек. Австралийское исследование более 900 человек в течение 4 лет показало, что те, кто наносит (и своевременно обновляет) солнцезащитный крем, имеют более здоровую молодую кожу, чем те, кто этого не делает. Считается, что достаточно использовать крем с SPF30 на протяжении трех месяцев, чтобы улучшить состояние кожи, ее текстуру и снизить пигментацию.

2. Сон


Клетки функционируют по циркадному ритму, когда ночью человек спит, а утром встает. Именно ночью они восстанавливаются после долгого дня. Если ты спишь недостаточно, клетки не успевают «отдохнуть», а здоровых среди них становится меньше. Лучше всего спать не менее 8 часов и перед сном наносить на лицо и все тело увлажняющие средства, чтобы кожа не сохла.

3. Фрукты и овощи


Большинство людей не съедает рекомендованные 2−3 порции овощей и фруктов в день. А ведь именно сбалансированное питание помогает коже дольше оставаться здоровым, потому что в овощах и фруктах содержится много полезных веществ: антиоксидантов, минералов, витаминов. Особенно полезны для кожи витамины А, С, В3, Е.
Шпинат, апельсины, красный перец, клубника — лишь часть полезных для здоровья продуктов.

4. Сахар


Сладкая и крахмалистая еда (белый хлеб, мороженое, чипсы) не только откладывается на животе, но и вызывает проблемы с кожей. Излишки сахара провоцируют развитие воспалений, что особенно заметно у людей, чья кожа склонна к акне. К тому же при избытке сахара может начаться гликирование: молекулы сахара атакуют коллаген (и другие белки и кислоты), что способствует образованию морщин.

5. Курение


От него страдают не только легкие. Ученые сравнили лица 79 пар близнецов, где один курит или курил на 5 лет дольше другого. У курильщиков оказались большие мешки под глазами, больше морщин в области губ. Кроме того, курение ухудшает перенос кислорода к коже, а некоторые вещества в табаке негативно влияют на коллаген и эластин.

6. Алкоголь


Алкоголь снижает уровень антиоксидантов в организме, что вызывает воспаление, и свободные радикалы разрушают здоровые клетки кожи. Кроме того, спиртное выводит воду из организма, провоцируя жажду, а похмелье зачастую заставляет чувствовать себя старше, чем ты есть.

7. Вода


Недостаток воды влияет на многие процессы в организме, в том числе и на состояние кожи. Приходится добывать молекулы воды из кожных тканей, чтобы поддерживать ее уровень в крови.

источник

Ссылка на первоисточник
