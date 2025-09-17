Вещи, которые добавляют нам возраст

Как бы мы ни старались продлить молодость, старение неизбежно. Но его можно немного отсрочить! Помимо косметических процедур, есть несколько моментов, внимание к которым позволит тебе дольше выглядеть молодо.





1. Защита от солнца

2. Сон

3. Фрукты и овощи

4. Сахар

5. Курение

6. Алкоголь

7. Вода