Голуби-камикадзе и др авантюрные проекты времён Второй мировой, которые остались на бумаге

Вторая мировая война закончилась почти 80 лет назад, но масштабы страданий, смертей и разрушений, которые она принесла человечеству, до сих пор отбрасывают свою сумрачную тень на современный мир. Вторая мировая война стала также периодом странных миссий, идей и авантюр. Воюющие стороны использовали все доступные ресурсы, чтобы одержать победу над противником. Некоторые идеи породили научные открытия, исследовательские прорывы и новые военные тактики, но среди них были и довольно странные, реализация которых, несмотря на масштабное финансирование, оказалась невозможной.
Операция «Бернхард»
Фальшивая банкнота, изготовленная Третьим рейхом / Фото: grunge.com
Преступления, связанные с подделкой валюты, исторически были прерогативой организованной преступности, когда бандиты надеялись обогатиться за счет изготовления поддельных банкнот. Но во время Второй мировой войны нацистская Германия рассматривала подделку валюты как потенциальное подспорье для своих военных целей и даже планировала операцию, которая должна была воплотить в жизнь эту идею.
Первые эксперименты по подделке британских фунтов начались в 1942 году. Эту операцию курировал майор СС Фридерих Бернхард Крюгер, по его имени она и получила название «Бернхард». Для осуществления операции Бернхардом было привлечено 142 еврейских заключенных концлагеря Заксенхаузен, имевших художественные способности или навыки подделки купюр.
Первые изготовленные купюры имели отличительные знаки и на ощупь были похожи на настоящие. По слухам, план заключался в том, чтобы наводнить британскую экономику фальшивой валютой и обогатить нацистские военные усилия, используя подделки для покупки золота и оплаты нацистских шпионов в Великобритании.
Хотя многие фальшивые купюры, изготовленные в рамках операции «Бернхард», действительно попали в британскую денежную систему, эта схема была раскрыта Банком Англии на ранней стадии, что привело к массовой проверке и изъятию из обращения фальшивых банкнот. Но основная масса фальшивых денег была обнаружена уже после войны, нацисты сбросили их в озеро в Австрии вместе с печатными формами.
Проект «Голубь»
Американский изобретатель придумал необычную схему обучения голубей / Фото: grunge.com
Бернер Фридерик Скиннер был одним из самых известных американских психологов и изобретателей 40-х годов. Когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, и конфликт становился все более экзистенциальным для всех вовлеченных в него стран, при этом американцев призывали активно участвовать в военных действиях, Скиннер попытался использовать свои навыки на благо союзников.
Обратив внимание на проблему баллистической точности в недавно разработанных ракетах дальнего радиуса действия, Скиннер придумал то, что стало известно как проект «Голубь». Он разработал необычную схему обучения голубей пилотированию ракет в направлении вражеских целей.
Исследователь уже экспериментировал с птицами в своей работе и был убежден, что стаю из трех птиц-камикадзе можно обучить клевать в направлении цели, направляя ракету на нужную траекторию.
Исследования Скиннера получили щедрое финансирование, что привело к успешному испытанию ракеты «Голубь». Однако военное командование в конечном итоге решило, что это глупая идея, и она так и не была реализована в полевых условиях.
Проект «X-Ray»
Во время Второй мировой войны в качестве оружия пытались использовать летучих мышей
Во время Второй мировой войны союзники надеялись использовать против стран Оси не только голубей, но и других животных. Военно-морские силы США также работали над тем, чтобы использовать способности диких летучих мышей. В частности, мексиканской летучей мыши, которая имела огромную популяцию в Техасе и Нью-Мексико.
Задача заключалась в разработке специальной бомбы под названием «X-Ray», которую можно было бы сбрасывать при атаке военных объектов на земле. В рамках этого проекта была разработана инновационная конструкция капсулы, в которой должны были находиться несколько летучих мышей, пристегнутых к зажигательным устройствам. Контейнеры должны были открываться после их сброса на рассвете, что позволило бы летучим мышам выбраться наружу и, как предполагалось, залетать в щели военных баз и других важных объектов с минимальными шансами на их отлов.
Проблемы возникли с обеспечением бодрствования летучих мышей в момент сброса, из-за чего произошел неприятный инцидент, в результате которого летучие мыши случайно сожгли авиабазу в Нью-Мексико. Тем не менее бомбы с летучими мышами были готовы к развертыванию в 1944 году и перешли под контроль морской пехоты.
Однако в последний момент ресурсы были перераспределены в пользу Манхэттенского проекта. На тот момент разработка атомной бомбы считалась самым надежным способом прекращения конфликта с Японией, и проект «X-Ray» был завершен.
Проект «Хабаккук»
Хабаккук - самый странный авианосец в истории / Фото: russian7.ru
Вторая мировая война стала первым военным конфликтом, в котором широко использовалась тяжелая техника, такая как танки, истребители и подводные лодки, находившиеся в относительно зачаточном состоянии во время Первой мировой войны. В ходе боевых действий также происходила эволюция линкоров: военно-морские силы обеих сторон конфликта использовали прошлые технологии, чтобы удерживать контроль над ключевыми морскими районами и уничтожать линии снабжения противника.
Пока две коалиции боролись за военно-морское превосходство, Британия, островное государство с богатым опытом боевых действий в открытом море, стремилась разработать новое секретное оружие. Так называемый проект «Хабаккук» должен был сделать будущие британские линкоры более устойчивыми к торпедам и воздушным бомбардировкам, чем когда-либо прежде.
Проект был детищем ученого Джеффри Пайка, который планировал создать ледовый авианосец длиной около двух тысяч футов, превосходящий по размерам другие авианосцы той эпохи. В ходе испытаний вода смешивалась с опилками и древесной стружкой и замораживалась, в результате чего получался лед, по прочности не уступающий бетону и устойчивый к атакам.
Пайку даже удалось привлечь к этой идее британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Однако недостатки конструкции, в том числе уязвимость огромного руля судна, в конечном итоге привели к гибели одного из самых необычных проектов войны.
Развертывание «Панджандрума»
Испытания Панджандрума
В 1942 году нацистский режим Гитлера контролировал большую часть материковой Европы и Британские Нормандские острова. Глава Третьего рейха приказал построить огромные береговые оборонительные сооружения в надежде отразить нападения со стороны Великобритании и США. В результате был построен Атлантический вал длиной 3 850 миль, состоявший из береговых батарей, бетонных подземных сооружений и различных средств противодесантной обороны. Он представлял собой самую грандиозную систему береговых укреплений в истории человечества и являлся серьезной проблемой для союзников, которые начали искать возможные способы его преодоления во время контрнаступления.
Одним из них был «Панджандрум» - причудливое изобретение, создание которого было приурочено к высадке союзников в Нормандии. Массивная конструкция состояла из пары огромных колес, приводимых в движение ракетами и начиненных взрывчаткой.
План состоял в том, чтобы развернуть «Панджандрумы» и запустить их в сторону Атлантического вала в надежде пробить бетонные укрепления. Испытания, однако, оказались неудачными: «Панджандрум» оказался ненадежным в плане сохранения направления, а ракеты часто оказывались неисправными. Запланированное развертывание было отложено на неопределенный срок.
По мнению некоторых историков, разработка «Панджандрума» могла быть мистификацией, изготовленной для того, чтобы отвлечь силы нацистов от других участков Атлантического вала, но ее так и не удалось реализовать.
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