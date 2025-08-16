В чем был главный подвох часов «Montana», которые хотела советская молодежь

Даже сегодня часы серии «Montana» выглядят достаточно современно и вполне презентабельно. Большим спросом они пользовались и в Советском Союзе. В стране «Montana» появились в 1980-х годах и быстро завоевали титул «главных американских часов». Вот только не каждый, желавший эти часы, знал о том, в чем именно заключается их секрет.
В хорошем состоянии и сегодня выглядят годно. |Фото: auction.ru.
Наручные часы «Montana» в 1980-е и ранние 1990-е годы были желанным предметом многих граждан. Еще в бытность страны Советов такой аксессуар себе хотел заполучить буквально каждый молодой человек. Ничего удивительного в этом не было. Часы отлично сидели и смотрелись с любым костюмом, имели эргономичный и практичный дизайн. А самое главное в том, что часы были американскими! Или во всяком случае так наивно полагали некоторые доверчивые граждане.
16 мелодий в наличии. |Фото: crafta.ua.
Собственно, а почему бы и не быть такому добросовестному заблуждению в отношении часов «Montana». Название в честь североамериканского штата, надпись «USA» на крышке, а самое главное – в оформлении присутствует огромный орел, главный символ заморской страны! Вот только подвох был в том, что делали часы «Монтана» на том же материке, на котором находился Советский Союз, а именно в Китае! Если говорить совсем точно, производство этих электронных часов находилось в Гонконге. Там же делали аналогичные часы с любыми другими надписями и оформлением.
Делали такие в Гонконге. |Фото: techinsider.ru.
Впрочем, все это ни разу не делало «Монтану» плохим изделием.достаточно дорогие для Советского Союза. Выложить за такую «цацку» приходилось до 70 рублей. Достать дешевле в 1980-е годы можно было только у «знакомых». Что интересно, появились китайские «Монтана» тогда же, когда и аналогичные отечественные электронные часы «Электроника». Однако было у гонконгских часов одно важное качественное отличие, а именно – 16 мелодий! Помимо этого, в импортных часах была подсветка, секундомер, настраиваемый календарь, будильник и функция индикации панели. Настоящее чудо техники своего времени.
Советские часы электроника. ¦Фото: forum.watch.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии