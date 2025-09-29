А многие верят: 5 мифов о еде, которые эксперты давно разоблачили

Диетологи по-разному относятся к тому, насколько часто следует принимать пищу. Кто-то придерживается мнения, что есть необходимо маленькими порциями регулярно, кто-то выступает за интервальное голодание, третьи - за пищу растительного происхождения, а есть такие, кто свято веруют в пользу белковой диеты.
Проведя собственный анализ, Т. Спектор пришел к выводу, что многие утверждения, широко распространенные среди людей, являются мифами / Фото: vashnarkolog.com
Т. Спектор в своей книге под названием «Мифы о диетах. Наука о том, что мы едим», использовал последнюю научную информацию. Проведя собственный анализ, он пришел к выводу, что многие утверждения, широко распространенные среди людей, являются мифами. Автор изложил свой взгляд на то, что стоит употреблять в пищу, чтобы обеспечить себе здоровье.
Какая диета подойдет: мифы и реальность
Среди существующих заблуждений следует обратить внимание на пять наиболее популярных / Фото: postavenue.ru
Среди существующих заблуждений следует обратить внимание на пять наиболее популярных.
Миф 1: Найти свою диету
Каждый человек, желающий сбросить вес, должен подобрать для себя наиболее подходящий вариант диеты / Фото: krasunia.ru
Суть заключается в том, что каждый человек, желающий сбросить вес, должен подобрать для себя наиболее подходящий вариант диеты. Если от белковой результат не появился, значит пора переходить, например, к растительной и дальше по списку.
Реальность. Независимо от вида диеты стоит учитывать одну закономерность. При слишком интенсивной диете, которая соблюдается от шести недель и дольше, при потере массы тела более десяти процентов, упадет уровень не только энергозатрат, но и метаболизма.
Нарушение метаболических процессов приводит к ускоренному регрессу. Согласно проведенным исследованиям с различными схемами приема пищи, диеты, при которых в организм поступает мало жира, являются наиболее эффективными. Разработки Аткинса и тому подобные, подразумевающие строго контролируемое потребление белка и углеводов, дают меньший эффект. Даже если в употребляемой пище содержится большое количество белка, обманывать длительное время организм не получится. Гормон стресса со временем активизируется, повысится уровень кортизола и вес вернется на исходные позиции.
Вывод. Чем интенсивнее выбранная диета, тем меньше для организма пользы, а больше вреда.
Миф 2: Отказ от употребления фруктов
Приверженцы данной диеты уверены в том, что фруктоза, даже если она содержится в фруктах, оказывает на человеческий организм негативное влияние / Фото: mrfilin.com
Приверженцы данной диеты уверены в том, что фруктоза, даже если она содержится в фруктах, оказывает на человеческий организм негативное влияние.
Правда. В фруктах действительно содержится довольно много сахара (это и есть фруктоза). Но дело в том, что в любом из фруктов, неважно груша это, яблоко или еще что-то, природный вариант фруктозы, а не промышленный, как в различных сладостях. Вреда от нее гораздо меньше.
В ходе одного из исследований с задействованием 425 участников, у которых были высокие риски развития сахарного диабета, выявили одну закономерность. У людей, которые фрукты ели часто, уровень инсулина повышался в пределах нормы. Были проведены и более развернутые исследования. Результаты были приблизительно такими же, что свидетельствует о содержании в фруктах компонента, выполняющего своеобразную защитную функцию. Во всяком случае, фактов, опровергающих данное предположение, пока нет.
Не имеет значения, в каком виде сахар поступает в организм. Если его количество избыточное, то для организма это вредно. Особенно, когда сахар поступает в жидком виде, а именно в виде сока. Исследования не подтвердили того, что фруктоза – это наиболее вредный элемент.
Вывод. Более безопасный процесс усвоения организмом сахара из фруктов, нежели из глюкозы (традиционный сахар) или фруктозы промышленного типа. В соках тоже содержится много сахара, в связи с чем лучше есть свежие фрукты.
Миф 3: Чтобы сбросить вес, нужно не лениться
Человек сам виноват, что набрал большую массу тела / Фото: sport-masters.ru
Миф. Человек сам виноват, что набрал большую массу тела. Похудеть он не может, так как нет силы воли или ему просто лень собой заниматься.
Правда. Как установили ученые, в большинстве случаев ожирение – это не результат человеческой лени. Вполне возможно, что главная причина заключается в том, что в кишечнике у таких людей отсутствует достаточное количество соответствующих бактерий. Поддержанию оптимального веса помогают микроорганизмы нескольких видов. Как показал один из экспериментов, люди с небольшим разнообразием микробов от ожирения страдают гораздо чаще. Именно у них инсулин был гораздо выше, а жира – больше. Также у этих людей наблюдались и нарушения липидного обмена. Именно это объясняет наличие у них предрасположенности к сердечным заболеваниям и сахарному диабету.
На то, что некоторые микробы исчезают из организма, влияет редкий прием в пищу овощей, фруктов, клетчатки. В подобной ситуации за пару-тройку недель до начала диеты следует начинать есть много именно растительной пищи. Таким образом количество микроорганизмов в кишечнике увеличится, соответственно, диета принесет лучший результат.
Вывод. Для нормализации массы тела сначала необходимо восстановить кишечную микрофлору.
Миф 4: Без мяса никуда
Многие считают, что никакого вреда от того, что они будут есть один раз в день мясо / Фото: bis-trade.ru
Многие считают, что никакого вреда от того, что они будут есть один раз в день мясо, не будет, так как это вполне допустимо. А вот есть мясо в больших количествах вредно.
Правда. По мнению ученых, которое подтверждено результатами множества исследований, человек, ежедневно употребляющий сэндвичи с беконом, хот-доги и другую мясную пищу, сокращает свою жизнь ни много ни мало, а на пять часов. Согласно результатам исследования, участниками которого стали 300 000 человек, проживающих в странах Азии, чем человек чаще ест мясо, тем больше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Вывод. Намного полезнее для организма рацион питания, основанный на белке растительного происхождения, чем мясная диета с ежедневным употреблением продукта животного происхождения.
Миф 5: жирное – это вредно
Чтобы похудеть, следует покупать обезжиренные продукты / Фото: flormar-shop.ru
Миф. При похудении вред оказывают молочные продукты, в которых содержится большой процент жира. Чтобы похудеть, следует покупать обезжиренные продукты.
Правда. Результаты множества исследований показали, что те, кто каждый день есть обычные молочные продукты, теряют некоторый процент жира, а мышечную массу, наоборот, увеличивают. Дело в том, что в молочке содержатся несколько элементов, способствующих сжиганию жира. В первую очередь речь идет об имеющихся в этой пище микроорганизмах. Речь идет исключительно о продуктах натурального типа, в которых нет никаких добавок и подсластителей. В магазинах найти натуральный продукт крайне сложно. Чтобы сделать такую продукцию более вкусной, в нее всегда добавляются дополнительные ингредиенты.
8 000 жителей Испании в рамках одного из научных исследований шесть с половиной лет употребляли довольно жирный йогурт. В итоге риск того, что у них появится ожирение, снизился на сорок процентов. К тому же, многим из участвующих удалось снизить собственный вес.
Вывод. При отсутствии медицинских противопоказаний, чтобы привести свое тело в норму и избавиться от лишних килограммов, можно каждый день пить по стакану кефира или йогурта, естественно натурального, жирность которого три процента.
Вся предоставленная информация носит исключительно информационный характер. Прежде чем садиться на диету, обязательно рекомендуется консультация врача.
