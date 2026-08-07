7 спорных решений для кухни

Каждый год дизайнеры называют все новые и новые тренды кухни, но есть приемы, которые они бы не посоветовали никому. Обычно такие решения красивые на фото, но абсолютно непрактичные в жизни.



Прием 1: Белая кухня

Прием 2: Серая кухня

Прием 3: Розетки и выводы для сантехники за посудомойкой

Прием 4: Плинтус на стыке фартука и столешницы

Прием 5: Шкафы с механизмом tip-on

Прием 6: Навесные шкафчики впритык к светильникам

Прием 7: Встроенные холодильник

Сделайте кухню двух цветовКогда скандинавский стиль захватил всю интерьерную индустрию, такие кухни были очень популярны.Полностью белые, начиная от пола и заканчивая фартуком. В качестве акцентов могло присутствовать дерево, но иногда обходились и без него. Главный плюс такого интерьера был в том, что он идеально подходил для маленьких кухонь, делал их больше и светлее. Однако был и минус – обстановка получалась безликой и квартиры были похожи друг на друга, как две капли воды. Никакой индивидуальности, взгляду не за что зацепиться.Это не значит, что белоснежные кухни – плохой вариант. Просто в них нужно добавлять изюминку, загадку, то, что сделает интерьер «вашим». Отлично работают акценты: яркие и контрастные цвета, натуральные материалы, интересные фактуры. Можно повесить люстру оригинальной формы, поставить стулья с обивкой букле, украсить комнату парой-тройкой комнатных растений. Добавьте индивидуальности – это главное.Добавьте немного цветаЗдесь точно такая же ситуация, как и с белыми кухнями – отсутствие индивидуальности. Кажется, что интерьер получится нейтральным, а значит, долгое время не будет напрягать и надоедать. На самом же деле такая обстановка, наоборот, угнетает. Подумайте, сколько времени вы проводите на кухне: не только готовите, но и едите, общаетесь с членами семьи, встречаете гостей, проводите время наедине с собой за чашкой кофе.Вы должны чувствовать себя комфортно в этой комнате, а когда вас окружает одна сплошная серость, об уюте говорить не приходится.Из-за розетки посудомойка не встанет вплотную к стенеТакое решение кажется логичным, но лишь до того момента, пока не начинается установка посудомоечной машины. Если коммуникации и розетки будут находиться прямо за бытовой техникой, она просто не «встанет» по глубине. Это же касается других габаритных приборов. Чтобы не приходилось потом изобретать велосипед, подумайте о возможных решениях заранее. Например, можно сделать розетки в цоколе по соседству, а сантехнику вывести под раковиной.Плинтус портит внешний вид столешницыПосле укладки фартука, возникает вопрос, как защитить стык между ним и столешницей, чтобы туда не попадала вода. Самый простой и бюджетный способ – установить плинтус. Но дизайнеры не слишком любят этот прием, так как интерьер моментально начинает выглядеть дешево. К тому же, плинтуса обычно делают из пластика, который не отличается качеством и долговечностью. Через несколько месяцев он начнет отходить, и тогда вода все равно попадет в стык.Гораздо лучше подбирать для фартука плитку или стеновую панель, которая своей толщиной закроет стык. Важный момент: панель нужно монтировать уже после гарнитура и столешницы – только в этом случае получится добиться результата. Кстати, так вы убережете себя от лишней работы и сэкономите на покупке плинтуса.Ручки делают интерьер более практичнымОчень популярное решение для кухонных шкафчиков и ящиков, так как оно позволяет обойтись без ручек. Мебель открывается нажатием на фасад. С одной стороны, это хороший прием для маленьких кухонь – отсутствие ручек делает интерьер более лаконичным и визуально увеличивает комнаты. Но с другой стороны, решение абсолютно непрактично.Вы никогда не задумывались, сколько раз во время готовки вы открываете шкафчики и ящики? И вряд ли вы постоянно вытираете грязные руки полотенцем. Придется каждый день протирать фасады, чтобы избавиться от пятен. Еще один минус tip-on состоит в том, что механизм быстро выходит из строя, а заменить его может только специалист. Кстати, это совсем недешево.Дверцы не должны цепляться за светильникиНа кухнях часто устанавливают потолочные светильники – это практично, красиво, можно регулировать интенсивность освещения. Но есть один нюанс: если неправильно подобрать размер или установить светильники не на том расстоянии, при открывании дверцы шкафчиков будут за них цепляться. Конечно, если гарнитур не доходит до потолка, и вы не планируете устанавливать антресоли, эта проблема вас не коснется. Однако в остальных случаях, когда хочется максимально задействовать пространство, в том числе и под потолком, нужно учитывать этот момент, иначе ни о каком удобстве и эргономике не будет даже и речи.На заметку: Верхние шкафы, которые доходят до потолка, не должны быть больше нижних. В этом случае гарнитур смотрится громоздко и будто нависает над вами. Либо оставьте между верхними шкафчиками и потолком немного свободного места, либо отдайте предпочтение антресолям. Выйдет дороже, но визуальная картинка будет более гармоничной.Объем встроенного холодильника меньшеЕще одно решение для лаконичного интерьера. Когда холодильник встроен в мебель, кухня выглядит максимально целостной и красивой, ничего не провоцирует визуальный шум. Однако важно учитывать, что вместимость такого холодильника на порядок ниже, чем обычного. Если у вас большая семья, вы привыкли делать заготовки и готовить на неделю вперед, лучше отказаться от этого варианта. В данном случае стоит пожертвовать эстетичностью в угоду практичности и удобства.