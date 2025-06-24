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Рецепты закусок, подходящих для пикника

Впереди выходные, а значит у тебя есть отличная возможность провести время с друзьями на свежем воздухе. Собираясь гулять, не забудь о еде, ведь на свежем воздухе просыпается отличный аппетит!

1. Сэндвич с ветчиной и авокадо для пикника


Авокадо и ветчина - идеальное сочетание для сэндвича Рецепты закусок, подходящих для пикника

2. Мини-пицца с персиками и сыром


Как приготовить: разогрей духовку до 220 градусов.
разложи французский хлеб, посоли и сбрызни оливковым маслом. выложи сверху сыр бри и персики. выпекай около 10 минут. тем временем подогрей уксус в небольшой кастрюле на среднем огне. Готовь 5 минут. сбрызни пиццу уксусом, укрась базиликом, нарежь и подавай. Рецепты закусок, подходящих для пикника Мини-пиццу в качестве закуски для пикника можно приготовить из французских батонов

3. Капрезе для пикника


Тебе понадобится: шпажки для закусок, моцарелла, базилик, помидоры черри и бальзамический уксус. Рецепты закусок, подходящих для пикника Капрезе можно приготовить непосредственно перед пикником

4. Сэндвичи из чиабатты с моцареллой, прошутто, песто и базиликом


Рецепты закусок, подходящих для пикника Оригинальные сэндвичи обязательно понравятся твоим друзьям

5. Рулетики с индейкой для пикника


Способ приготовления: смажь лепешку или лаваш сливочным сыром, выложи сверху листья салата, индейку, томат, яйцо, лук и авокадо. Добавь бекон, аккуратно сверни в трубочку и разрежь ее пополам. Рецепты закусок, подходящих для пикника Чтобы приготовить вкусные закуски для пикника, стоит приобрести несколько листов лаваша

6. Хлебные палочки с ветчиной и инжиром для пикника


Рецепт приготовления такой закуски для пикника прост: оберни гриссини тонкими ломтиками прошутто и укрась кусочками инжира. Подавай с соусом песто, томатным, чесночным, бешамель или другой итальянской заправкой.
Рецепты закусок, подходящих для пикника Гриссини в беконе подают с итальянскими заправками

7. Закуска для пикника с салями, сыром и овощами


Рецепты закусок, подходящих для пикника На шпажку обычно накалывают сытные продукты вперемешку с овощами

8. Закуска для пикника - крабовый салат в авокадо


Ингредиенты: 2 авокадо 1/2 помидора 1/2 желтого стручкового перца 2 ст.л. дижонской горчицы 2 ст.л. винного уксуса 2 ст.л. оливкового масла 250 г крабового мяса зеленый лук сок лимона, соль, перец Приготовление: Смешай горчицу с уксусом и оливковым маслом, приправь по вкусу. Добавь в миску крабовое мясо, нарезанные помидоры, перец и лук. Приправь и перемешай. Разрежь авокадо пополам и сбрызни лимонным соком. Вытащи косточки и треть мякоти, формируя место для салата. Смешай мякоть с другими ингредиентами и начини авокадо. Рецепты закусок, подходящих для пикника Закуска для гурманов: начиненные салатом авокадо

9. Багет с клюквенным соусом, листьями цикория, виноградом и сыром бри


Рецепты закусок, подходящих для пикника Необычное для сендвича сочетание винограда, клюквенного соуса и сыра

10. Дип из базилика с рикоттой


Как приготовить дип из базилика в качестве закуски для пикника: смешай до однородности 1 пучок базилика, 300 грамм рикотты, 1 головку чеснока, 2 чайных ложки лимонной цедры, 1 столовую ложку лимонного сока. Рецепты закусок, подходящих для пикника На пикнике не обойтись без соуса, который подают с овощами или крекерами

11. Рулеты из лаваша по-средиземноморски


Ингредиенты для начинки: морковь, лук, огурец, помидоры, зеленый горошек. Прежде, чем выложить овощи, смажь лаваш соусом из греческого йогурта со свежей мятой, зеленым луком и петрушкой. Рецепты закусок, подходящих для пикника В таком варианте получается вегетарианская закуска для пикника

12. Корзинки с овощами и моцареллой


Чтобы приготовить овощные корзинки для пикника, сначала подготовь тесто: смешай в большой миске муку с дрожжами, солью и сахаром. влей воду, оливковое масло и перемешай. выложи тесто на присыпанную мукой поверхность и меси еще 10 минут. разложи его в круглые формы для выпечки, предварительно смазав их маслом. выпекай 10-12 минут при температуре 220 градусов. когда заготовки остынут, смажь их песто и начини помидорами, моцареллой, огурцом и, по желанию, авокадо или стручковым перцем. приправь по вкусу и подавай. Рецепты закусок, подходящих для пикника Корзиночки можно испечь самой или приобрести заготовки в супермаркете

13. Фруктово-ягодные закуски для пикника


Рецепты закусок, подходящих для пикника Легкая закуска из фруктов будет как нельзя кстати, после шашлыка и стейков

14. Сэндвич с огурцами и абрикосами для пикника


Ингредиенты: цельнозерновой хлеб, огурцы, сливочный сыр, свежий базилик, абрикосы, петрушка. Рецепты закусок, подходящих для пикника Весной абрикосы не найти, поэтому в сэндвич можно добавить дополнительный овощ или бекон

15. Бутерброды из багета в качестве закуски для пикника


Ингредиенты: жареный чеснок, салями, моцарелла, помидор, базилик Рецепты закусок, подходящих для пикника Багет необходимо предварительно поджарить

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