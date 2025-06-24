Рецепты закусок, подходящих для пикника

Впереди выходные, а значит у тебя есть отличная возможность провести время с друзьями на свежем воздухе. Собираясь гулять, не забудь о еде, ведь на свежем воздухе просыпается отличный аппетит!



1. Сэндвич с ветчиной и авокадо для пикника

2. Мини-пицца с персиками и сыром

3. Капрезе для пикника

4. Сэндвичи из чиабатты с моцареллой, прошутто, песто и базиликом

5. Рулетики с индейкой для пикника

6. Хлебные палочки с ветчиной и инжиром для пикника

7. Закуска для пикника с салями, сыром и овощами

8. Закуска для пикника - крабовый салат в авокадо

9. Багет с клюквенным соусом, листьями цикория, виноградом и сыром бри

10. Дип из базилика с рикоттой

11. Рулеты из лаваша по-средиземноморски

12. Корзинки с овощами и моцареллой

13. Фруктово-ягодные закуски для пикника

14. Сэндвич с огурцами и абрикосами для пикника

15. Бутерброды из багета в качестве закуски для пикника