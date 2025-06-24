Рецепты закусок, подходящих для пикника

Впереди выходные, а значит у тебя есть отличная возможность провести время с друзьями на свежем воздухе. Собираясь гулять, не забудь о еде, ведь на свежем воздухе просыпается отличный аппетит!
1. Сэндвич с ветчиной и авокадо для пикника
Авокадо и ветчина - идеальное сочетание для сэндвича
2. Мини-пицца с персиками и сыром
Как приготовить: разогрей духовку до 220 градусов.кастрюле на среднем огне. Готовь 5 минут. сбрызни пиццу уксусом, укрась базиликом, нарежь и подавай. Мини-пиццу в качестве закуски для пикника можно приготовить из французских батонов
3. Капрезе для пикника
Тебе понадобится: шпажки для закусок, моцарелла, базилик, помидоры черри и бальзамический уксус. Капрезе можно приготовить непосредственно перед пикником
4. Сэндвичи из чиабатты с моцареллой, прошутто, песто и базиликом
Оригинальные сэндвичи обязательно понравятся твоим друзьям
5. Рулетики с индейкой для пикника
Способ приготовления: смажь лепешку или лаваш сливочным сыром, выложи сверху листья салата, индейку, томат, яйцо, лук и авокадо. Добавь бекон, аккуратно сверни в трубочку и разрежь ее пополам. Чтобы приготовить вкусные закуски для пикника, стоит приобрести несколько листов лаваша
6. Хлебные палочки с ветчиной и инжиром для пикника
Рецепт приготовления такой закуски для пикника прост: оберни гриссини тонкими ломтиками прошутто и укрась кусочками инжира. Подавай с соусом песто, томатным, чесночным, бешамель или другой итальянской заправкой.
7. Закуска для пикника с салями, сыром и овощами
На шпажку обычно накалывают сытные продукты вперемешку с овощами
8. Закуска для пикника - крабовый салат в авокадо
Ингредиенты: 2 авокадо 1/2 помидора 1/2 желтого стручкового перца 2 ст.л. дижонской горчицы 2 ст.л. винного уксуса 2 ст.л. оливкового масла 250 г крабового мяса зеленый лук сок лимона, соль, перец Приготовление: Смешай горчицу с уксусом и оливковым маслом, приправь по вкусу. Добавь в миску крабовое мясо, нарезанные помидоры, перец и лук. Приправь и перемешай. Разрежь авокадо пополам и сбрызни лимонным соком. Вытащи косточки и треть мякоти, формируя место для салата. Смешай мякоть с другими ингредиентами и начини авокадо. Закуска для гурманов: начиненные салатом авокадо
9. Багет с клюквенным соусом, листьями цикория, виноградом и сыром бри
Необычное для сендвича сочетание винограда, клюквенного соуса и сыра
10. Дип из базилика с рикоттой
Как приготовить дип из базилика в качестве закуски для пикника: смешай до однородности 1 пучок базилика, 300 грамм рикотты, 1 головку чеснока, 2 чайных ложки лимонной цедры, 1 столовую ложку лимонного сока. На пикнике не обойтись без соуса, который подают с овощами или крекерами
11. Рулеты из лаваша по-средиземноморски
Ингредиенты для начинки: морковь, лук, огурец, помидоры, зеленый горошек. Прежде, чем выложить овощи, смажь лаваш соусом из греческого йогурта со свежей мятой, зеленым луком и петрушкой. В таком варианте получается вегетарианская закуска для пикника
12. Корзинки с овощами и моцареллой
Чтобы приготовить овощные корзинки для пикника, сначала подготовь тесто: смешай в большой миске муку с дрожжами, солью и сахаром. влей воду, оливковое масло и перемешай. выложи тесто на присыпанную мукой поверхность и меси еще 10 минут. разложи его в круглые формы для выпечки, предварительно смазав их маслом. выпекай 10-12 минут при температуре 220 градусов. когда заготовки остынут, смажь их песто и начини помидорами, моцареллой, огурцом и, по желанию, авокадо или стручковым перцем. приправь по вкусу и подавай. Корзиночки можно испечь самой или приобрести заготовки в супермаркете
13. Фруктово-ягодные закуски для пикника
Легкая закуска из фруктов будет как нельзя кстати, после шашлыка и стейков
14. Сэндвич с огурцами и абрикосами для пикника
Ингредиенты: цельнозерновой хлеб, огурцы, сливочный сыр, свежий базилик, абрикосы, петрушка. Весной абрикосы не найти, поэтому в сэндвич можно добавить дополнительный овощ или бекон
15. Бутерброды из багета в качестве закуски для пикника
Ингредиенты: жареный чеснок, салями, моцарелла, помидор, базилик Багет необходимо предварительно поджарить
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