12 вещей, которые точно не надо надевать в самолет, чтобы не страдать в пути

Одежда, которую не стоит надевать в самолет.
Опытные путешественники знают, как сделать перелет в самолете комфортным. И начинать нужно с правильной одежды. Ведь передавленный тугими джинсами живот или металлические аксессуары могут доставить немало неприятностей. Вот 12 вещей, которые точно не надо надевать в самолет.
1. Джинсы с тугим поясом
Джинсы с плотным поясом.| Фото: zhinka.
Несмотря на то, что джинсы считаются простой и достаточно удобной одеждой, в длинную дорогу их лучше не надевать, особенно в самолет. Дело в том, что любые джинсы имеют достаточно плотный пояс, который будет передавливать живот, талию или бедра. Кроме того, перепады давления могут спровоцировать отеки, в результате которых талия и ноги могут увеличиться на пару сантиметров, а пояс штанов будет давить еще сильнее.
2. Тугой бюстгальтер
Лучше выбрать нетугой бюсгальтер. | Фото: life.ru.
Как мы уже писали выше, небольшая отечность - это распространенное явление при перелетах. Избежать этого довольно сложно, но можно облегчить свое состояние, правильно подобрав нижнее белье. Запомните, плотный бюстгальтер с пуш-апом - не лучший выбор для полета: все его элементы будут давить и натирать ваше тело. Также лучше отказаться от бюстгальтера с косточками, они не только будут впиваться в тело, но и могут спровоцировать реакцию металлодетектора в аэропорту. По мнению Novate.ru, оптимальным решением для перелета, станет спортивное, удобное белье.
3. Комбинезон
Комбинезон и другие варианты сложной одежды. | Фото: Euphoria4u.ru.
Спортивный комбинезон, кажется, неплохим вариантом наряда для перелета. В нем удобно, ничего не давит, не сковывает движения. Но все плюсы перечеркивает один большой минус - в комбинезоне очень сложно сходить в туалет. Для этого вам придется практически полностью раздеться, что не слишком приятно, да и нежелательно делать в общественном туалете. Также стоит отказаться от боди, узких платьев и одежды с неудобными застежками.
4. Короткая одежда
Одежда, открывающая тело. | Фото: iStock.
По мнению Novate.ru, слишком открытая одежда, оголяющая много тела, категорически не подходит для самолета. Во-первых, это может противоречить правилам авиакомпании и вас просто не пустят на борт. Во-вторых, в салоне самолета работает кондиционер и вы, сидя на одном месте, можете просто замерзнуть. Ну и напоследок, перед тем, как надеть короткий топ в дорогу, подумайте сколько человек до вас пользовались ремнем безопасности. Согласно данным исследований, на одном ремне можно обнаружить около 90 видов бактерий на 1 кв. см, среди которых есть возбудители различных кожных заболеваний.
5. Новая обувь
Новая, не ношенная обувь. | Фото: Юла.
Надевать в самолет совершенно новую пару обуви - не самое удачное решение. Из-за перепада давления и долгого нахождения в сидячем положении ваши ноги отекут, и новая еще не разношенная пара будет доставлять дискомфорт. Кроме того, стоит учитывать, что новая обувь может и сама по себе оказаться не слишком комфортной. Одним словом, чтобы уберечь себя от неприятных сюрпризов, обувайте в самолет самые старые и удобные кеды, кроссовки или мокасины.
6. Металлические детали
Одежда с металлическими деталями. | Фото: Классная девчонка.
Металлодетекторы в разных аэропортах настроены по-разному, а соответственно по-разному реагируют на металлические детали. Итак, рамки срабатывают на заколки, украшения, пряжки ремней, металлическую фурнитуру на одежде. Более того, по информации Novate.ru, некоторые металлодетекторы поднимают тревогу даже из-за пирсинга. Так что, если планируете пройти досмотр максимально быстро, не надевайте одежду с заклепками, брошки и лишние аксессуары.
7. Дресс-код
Одежда, которая противоречит правилам авиакомпании. | Фото: Suqyde.
Собираясь воспользоваться услугами нового перевозчика, обязательно зайдите на сайт компании и почитайте про ограничения. Например, некоторые перевозчики не пускают на борт пассажиров в коротких шортах, леггинсах, а также в одежде с неподобающими надписями. Даже, если вы не успели прочитать стоп-лист авиакомпании, постарайтесь одеться максимально удобно и нейтрально во избежание возможных проблем во аэропорту.
8. Ароматы
Чрезмерное количеств духов. | Фото: Korea Bizwire.
Будучи в дьюти-фри, постарайтесь сильно не увлекаться тестировкой ароматов на себе. Во-первых, ароматное облако вокруг вас может потревожить других пассажиров лайнера. Во-вторых, какой-то из ароматов может не подойти вам самим. В таком случае побочные эффекты вроде тошноты и головной боли вам гарантированы. Однако и с привычными духами стоит быть осторожными, перед полетом наносите их на себя в минимальном количестве.
9. Каблуки
Обувь на каблуках. | Фото: iStock.
Даже если обувь на каблуках является вашей повседневной обувью, в полете лучше сменить ее на что-то на низком ходу. И тут дело даже не в вашем удобстве, а в безопасности. Как бы там ни было, полет предполагает некоторые риски. В случае эвакуации вы не сможете быстро двигаться вместе с толпой других пассажиров. Кроме того, каблуки могут повредить надувной спасательный трап, который используется в случае аварийной посадки.
10. Лосины
Лосины или другие обтягивающие брюки. | Фото: Svopi.
Леггинсы, спортивные лосины и плотные обтягивающие штаны совершенно не подходят для авиаперелета. И дело тут вовсе не в правилах приличия, хотя тоже важно, но и в заботе о вашем здоровье. Дело в том, что во время перелета наши сосуды подвергаются определенному стрессу. Тесная одежда нарушает движение крови, которое и без того нарушено перепадами давления и длительным нахождением в одной позе.
11. Шлепки
Шлепки или вьетнамки. | Фото: HNA.
Шлепки и вьетнамки - неудачная обувь для перелета. В дороге они могут легко порваться, а в случае непредвиденной ситуации будут замедлять движения и не смогут защитить ваши ступни. Поэтому свои удобные тапочки лучше упакуйте в пакет, а на ноги обуйте что-то закрытого типа.
12. Оскорбительные надписи
Одежда с провокационными оскорбительными надписями. | Фото: Pinterest.
Никогда не надевайте в самолет одежду с провокационными и оскорбительными надписями. К таким относятся религиозные лозунги, шутливые надписи о секс-меньшинствах, ругательства и другие экспрессивные утверждения. Не стоит удивляться, что в такой одежде вас не пропустят в самолет.
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