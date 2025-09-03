Как самовар заполучил второе рождение в Советском Союзе

Изготовление самоваров в наши дни вновь востребовано, как и столетия назад. Стоит отметить, что технология производства этих изделий остается практически неизменной. До сих пор применяются древние секреты изготовления русских самоваров. Из поколения в поколение, из века в век этот прибор украшал российские столы.
1. Как самовар появился на Руси
Издавна самовар воспринимался на Руси как символ уюта и гостеприимства/Фото:chemodan-tour.ru
Можно утверждать без преувеличения, что самовар является не просто предметом, а национальным символом русского быта. С давних времен на Руси любили попить вечерком чаю из самовара. Большую популярность приобрели модели этого изделия, изготовленные Тульским заводом. Эти приборы с красивой росписью и сегодня воспринимаются как символ домашнего уюта.
Когда и при каких обстоятельствах появился самовар на Руси? Для ответа на данный вопрос следует вспомнить про распространение чая. Дело в том, что в древней Руси популярными напитками были сбитень, меды и квас. Лишь в 17 столетии в страну был завезен китайский чай. Данный напиток русский народ начал употреблять начиная с 1638 года. Именно этим годом датировано первое чаепитие при царском дворе. Вплоть до 19 века чай пили лишь знатные особы. Впоследствии этот напиток стали пить все слои общества независимо от материального положения.
Часть историков считают самовар изобретением русского народа/Фото:sk1.online
Вернемся к истории возникновения самоваров. Единогласного мнения на этот счет у историков нет. Есть мнение, что Петр Первый привез прибор из Голландии, который затем начали изготавливать на русский манер. Согласно другой точке зрения, самовар является исконно российским изобретением.
2. Как изменился самовар в эпоху СССР
В СССР продолжали выпускаться самовары/Фото:chemodan-tour.ru
Прижившийся в быту русского человека прибор для чаепития использовался в народе и при советской власти. После окончания Второй мировой войны лишь одна фабрика («Штамп») продолжала производить легендарные тульские самовары. В меньших объемах выпускал эти изделия завод в Суксуне. Может потому, что ассортимент производимой данным предприятием продукции не ограничивался лишь самоварами.
Первые электрические самовары население СССР увидело в 1956 году. Их выпускал «Штамп». Стоит отметить, что уже тогда появились как сторонники, так и противники электрических аналогов национального символа русского гостеприимства. Любители традиционных моделей самоваров воспринимают устройства, функционирующие на электричестве и оснащенные ТЭНами и пластиковыми ручками, не иначе как обычные кипятильники.
С появлением на отечественном рынке электрочайников интерес к самоварам угас, но ненадолго/Фото:sovetsoda.ru
Но было немало и тех граждан, которые охотно пользовались электрическими самоварами. О популярности продукции предприятия «Штамп» свидетельствовали данные об объемах производства этих изделий. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия в СССР ежегодно выпускалось около миллиона электрических самоваров. Стоит отметить, что среди производимых моделей были и комбинированные устройства. Они не только отличались функциональностью, но также имели высокие эксплуатационные качества.
Стоит отметить, что самовары являлись национальным достоянием не только в сознании советских людей. Иностранцы, которым довелось посетить СССР, уезжали на родину не с пустыми руками, а с расписной «русской чайной машиной». Они воспринимали самовар как функциональный сувенир.
С появлением электрочайников, термопотов и другой малой бытовой техники интерес к самоварам стал утихать – как к традиционным самобытным моделям, так и к электрическим. Однако в наши дни этот товар вновь находит своего покупателя, как и в СССР.
