7 полезных вещиц из Китая, которые не помешало бы заказать и себе

Товары, которые смело можно брать в Китае.
В мире создают огромное количество вещей, полезных и не очень. Многие из них в наши дни делают в Китае. Не стоит думать, что Поднебесная – это все еще та страна из 90-х, бессовестно копирующая известные бренды. Низкое качество и абсолютная бесполезность ушли в прошлое. Настало время вещей исключительно нужных. Вот самые интересные из них за последнее время.
1. Антибактериальный фильтр
Сделает ваш холодильник чище.
Простой и невероятно полезный аксессуар для холодильника, который позволит в кратчайшие сроки избавиться от бактерий в камере для хранения продуктов. Вместе с ними устройство также избавит холодильник от неприятного запаха.
2. Брелок с Lightning-кабелем
Полезная мелочь.
Крошечный брелок с раскладным кабелем, который используется для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Кабель имеет формат USB-Lightning и подойдет для устройств производства компании Apple.
3. FM-трансмиттер
Должен быть в каждом авто.
Автомобильный трансмиттер, который может транслировать музыку со смартфона, а также может использоваться в качества переходника для зарядки. В устройстве имеется два USB разъема, позволяющие подключать разные устройства.
4. USB-переходник
Пригодится в дальней поездке.
Компактный и удобный переходник, который позволит заряжать мобильные устройства от USB через обычную розетку. Конструкция предусматривает наличие трех портов. Поддерживается функция быстрой зарядки.
5. Умный светильник
Заряжается от солнца.
Умный светильник, который станет прекрасным решением для частного или дачного дома. Устройство полностью автономно. Днем заряжается от солнечных батарей. Срабатывает светильник при нахождении человека неподалеку.
6. Набор переходников micro USB – USB C
Полезная штуковина.
Несколько таких переходников превратят все старые и ненужные кабели в современные и востребованные, которые можно будет использовать со смартфоном, планшетом и компьютером. Стоит такой комплект сущие копейки.
7. Дорожный чемодан Xiaomi
Можно положить все свои вещи.
Надежный вместительный чемодан для путешествий. Выпускается в двух вариантах на 36 и на 64 литра. Удобная система открытия позволяет легко и быстро добираться до всего самого важного и необходимого.
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