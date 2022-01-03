7 полезных вещиц из Китая, которые не помешало бы заказать и себе

Товары, которые смело можно брать в Китае.

1. Антибактериальный фильтр

Сделает ваш холодильник чище.

2. Брелок с Lightning-кабелем

Полезная мелочь.

3. FM-трансмиттер

Должен быть в каждом авто.

4. USB-переходник

Пригодится в дальней поездке.

5. Умный светильник

Заряжается от солнца.

6. Набор переходников micro USB – USB C

Полезная штуковина.

7. Дорожный чемодан Xiaomi

Можно положить все свои вещи.