Самое эффективное оружие, которое использовали племена варваров

Варвары в Риме.
Древние римляне называли всех, кто жил за пределами их территории «дикими варварами». Но при этом древние племена были совсем не такими примитивными, как может показаться. Лидеры готов, гуннов, кельтов и вандалов часто были блестящими военными тактиками, а их ремесленники производили передовые виды оружия и военной техники.
1. Боевой топор
Боевой топор варвара.
Мало какие варварские виды оружия внушали больший ужас в противников, чем топоры. В то время как большинство племенных воинов шли в бой с копьями или мечами, германские солдаты были известны тем, что они орудовали тяжелыми боевыми топорами, способными сокрушать одним ударом щиты, броню и шлемы. Франки использовали более легкие топоры, известные как "франциска", которые также можно было метать с близкого расстоянии. Железное лезвие этого оружия было толстым и чрезвычайно острым с обеих сторон, а деревянная рукоятка была очень короткой. Франки метали эти топоры в первый ряд строя противника, чтобы разрушить щиты, убить воинов в первом ряду и сломать строй. Впоследствии это стало любимым оружием варяжской стражи, группы наемников-викингов, которые служили телохранителями византийских императоров 10 и 11 веков.
2. Длинный меч
Длинный меч 16 века.
Обоюдоострый длинный меч был излюбленным оружием галлов - кельтских племен, населявших Францию, Бельгию и Западную Германию. В отличие от более короткого римского "гладия", который в основном был колющим оружием, железные мечи, используемые галлами, были разработаны в основном для рубящих ударов. Подобные мечи были менее полезны на полях сражений, где не было много места для маневра, но они были особенно смертоносными в индивидуальных поединках и партизанских набегах, которые очень любили варвары.
Римский гладий.
Длинные мечи использовались в многочисленных войнах между галлами и Римом. Когда галльский вождь Бренн вторгся в Италию в четвертом веке до нашей эры, его войска лихо использовали свои мечи, чтобы прорубиться через вражеские щиты и разгромить римскую армию в битве возле реки Аллия. Именно тогда галлы впервые дошли до стен Рима.
3. Кольчуга
Клепаная кольчуга и пластинчатая накидка.
Кольчуга — вид брони, состоящей из мелких металлических колец, сплетенных друг с другом в форме сети. Самый ранний пример сохранившейся кольчуги был найден в могиле вождя даков в Чумешти, Румыния. Изобретение обычно приписывают кельтам, но есть исторические примеры этрусских кольчуг, которые датируются по крайней мере 4 веком до н.э. Кольчуги, возможно, были вдохновлены гораздо более ранним типом брони — чешуйчатым или дощатым доспехом. Использование кольчуги вскоре распространилась по всей Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Индии, Тибете, Юго - Восточной Азии и Японии.
Галльский воин в кольчуге.
Наиболее эффективным видом кольчуги считается та, которая была изобретена в Европе галльскими кельтами в третьем веке до н.э. Большинство галльской брони выглядело, как рубашка или жилет с короткими рукавами, которые были изготовлены из сетки из мелких металлических колец. Это обеспечивало гибкость и подвижность, а также защищало владельца от режущих ударов мечами и кинжалами.
4. Кельтская колесница
Победитель римских гонок на колесницах.
Во время своих кампаний в Великобритании в 55 и 54 годах до н.э., Юлий Цезарь стал первым римским полководцем, который столкнулся с военными колесницами кельтских племен. Эти транспортные средства, как правило, были запряжены двумя лошадьми, их колеса были обиты железными ободами, а сами колесницы были изготовлены из переплетенных веток и дерева. В бою они действовали в качестве своеобразного древнего "бронетранспортера".
Золотая колесница времен империи Ахеменидов.
Британские колесницы позже сыграли главную роль в восстании 60 г. н.э. воинов королевы Боудикки, которое объединило несколько туземных племен против римлян. В то время как ей удалось разрушить 2 римских города, ее военные колесницы были в конечном счете зажаты и повержены в битве при Уотлинг-стрит.
5. Фальката
Иберийская фальката.
Фальката представляет собой тип меча, который был типичен для доримской эпохи Пиренейского полуострова (современная Испания и Португалия). Фалькаты использовали войска Карфагена в своих войнах против Рима. Этот меч имеет изогнутое лезвие, заточенное только с внутренней стороны, подобно кукри.
Кукри.
Подобная форма распределяет вес меча при ударе подобным образом, что фальката способна при ударе наносить урон, примерно сопоставимый топору. Считается, что подобный вид мечей исторически происходит от серповидных ножей железного века, а на Иберийском полуострове он появился благодаря кельтам.
6. Изогнутый лук
Скифы, стреляющие из лука.
В пятом веке нашей эры Аттила и его гуннские степные воины вторглись в Европу с Востока и устроили настоящую кровавую бойню на своем пути через Римскую империю. "Бич Божий" (как окрестили римляне Атиллу) и его гунны шокировали жителей Запада своей маневренной конницей и тактикой "бей-беги", а также использованием ранее неизвестного в Римской империи грозного оружия - изогнутого лука.
Гуннский конный лучник.
Гуннские конные лучники славились способностью точно вести огонь из луков даже на полном скаку. В бою они часто поджидали в засаде своих противников, после чего осыпали их градом стрел и быстро отступали в безопасное место. После того, как противник был существенно ослаблен, гунны шли в контактный бой и использовали копья, мечи и даже лассо.
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