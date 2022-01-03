Как живёт современный Бутан

Королевство Бутан известно в мире прежде всего тем, что валовое национальное счастье ценится здесь превыше показателей валового внутреннего продукта. Однако, благополучная жизнь местного населения всё больше омрачается экологическими проблемами, которые постоянно усугубляются в связи с развитием промышленности и урбанизацией. Обеспокоенные власти Бутана выступили инициаторами Конференции по климату в Париже в декабре 2015 года, в рамках которой государства взяли на себя ряд обязательств по охране окружающей среды и снижению выбросов парниковых газов.







Премьер-министр Бутана Церинг Тобгай в электромобиле.



Сохранение окружающей среды и устойчивое развитие – важнейшая политическая повестка в Бутане.







Вид Гималаев с горного перевала Дочула.



Прошлым летом Бутан установил рекорд на самое большое число деревьев, высаженных за один час – около 50 тысяч саженцев.







Монахи устанавливают подпорки, чтобы ремонтировать монастырь Гангтей-гомпа долине Пхобжикха.



В основе культуры Бутана лежат буддистские верования. Монахи по-прежнему пользуются большим уважением у широких слоёв населения. В такие места любят приезжать туристы, хотя Бутан достаточно закрытая страна для путешественников.







Мальчики учатся в монастыре Кела Дешен Янши (Kela Dechen Yangtshi) в Паро, Бутан.







Пожилая женщина, совершающая паломничество к монастырю Такцанг-лакханг, возле молитвенного барабана.

В Бутане бесплатное образование и медицина.В 1970-м году Бутан стал открытым для внешнего мира, и с тех пор его столица, Тхимпху, начала стремительно разрастаться. Уровень образованности населения повысился, и молодёжь стала выезжать из сельской местности в города в поисках более высокооплачиваемой работы. Однако, уровень безработицы в Бутане по-прежнему высок.Площадь городов расширяется за счёт сельскохозяйственных угодий. Этот новый посёлок в долине Паро был построен на месте рисового поля.Большая часть ручной работы в Бутане выполняется трудовыми мигрантами из Индии. Однако, чтобы снизить уровень безработицы, правительство Бутана пытается задействовать как можно большее число своих граждан в промышленном секторе.Единственная законная свалка в Тхимпху переполнилась в 2002 году, что привело к образованию многочисленных незаконных свалок.Фермерский рынок в Тхимпху.Из-за нехватки работы в городах молодому поколению приходится искать источники стабильного заработка в сельской местности. Около две трети населения Бутана работает в сельскохозяйственном секторе.Многие молодые люди занимаются выращиванием овощей и продают их на фермерских рынках в городах.Фермер в долине Пхобжикха.С каждым годом экономика Бутана всё меньше опирается на сельское хозяйство. В 2002 году доля сельского хозяйства в ВВП составляла 26%, а в 2014 году – 16%.Мужчина и его дочь смотрят телевизор в своём доме в долине Пхобжикха.Телевидение и интернет появились в Бутане в 1999 году. Радиовещательная служба Бутана остаётся единственной компанией, осуществляющей телевещание в стране Электрическая подстанция в Тхимпху.Электроэнергию в Бутане производят исключительно гидроэлектростанции.Приток реки Тхимпху.В долгосрочной перспективе Бутан планирует построить 74 плотины по всей территории страны. После того, как внутренние потребности страны будут удовлетворены, Бутан начнёт продавать излишек электроэнергии Индии.Женщины и дети прессуют алюминиевые банки для дальнейшей переработки.Жестяные банки покупает Индия, потому что в Бутане до сих пор нет предприятий, которые бы занимались их переработкой.Медитация в монастыре Танго недалеко от Тхимпху . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)