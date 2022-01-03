Как живёт современный Бутан

Королевство Бутан известно в мире прежде всего тем, что валовое национальное счастье ценится здесь превыше показателей валового внутреннего продукта. Однако, благополучная жизнь местного населения всё больше омрачается экологическими проблемами, которые постоянно усугубляются в связи с развитием промышленности и урбанизацией. Обеспокоенные власти Бутана выступили инициаторами Конференции по климату в Париже в декабре 2015 года, в рамках которой государства взяли на себя ряд обязательств по охране окружающей среды и снижению выбросов парниковых газов.
Премьер-министр Бутана Церинг Тобгай в электромобиле.
Сохранение окружающей среды и устойчивое развитие – важнейшая политическая повестка в Бутане.
Вид Гималаев с горного перевала Дочула.
Прошлым летом Бутан установил рекорд на самое большое число деревьев, высаженных за один час – около 50 тысяч саженцев.
Монахи устанавливают подпорки, чтобы ремонтировать монастырь Гангтей-гомпа долине Пхобжикха.
В основе культуры Бутана лежат буддистские верования. Монахи по-прежнему пользуются большим уважением у широких слоёв населения. В такие места любят приезжать туристы, хотя Бутан достаточно закрытая страна для путешественников.
Мальчики учатся в монастыре Кела Дешен Янши (Kela Dechen Yangtshi) в Паро, Бутан.
Пожилая женщина, совершающая паломничество к монастырю Такцанг-лакханг, возле молитвенного барабана.
В Бутане бесплатное образование и медицина.
В 1970-м году Бутан стал открытым для внешнего мира, и с тех пор его столица, Тхимпху, начала стремительно разрастаться. Уровень образованности населения повысился, и молодёжь стала выезжать из сельской местности в города в поисках более высокооплачиваемой работы. Однако, уровень безработицы в Бутане по-прежнему высок.
Площадь городов расширяется за счёт сельскохозяйственных угодий. Этот новый посёлок в долине Паро был построен на месте рисового поля.
Большая часть ручной работы в Бутане выполняется трудовыми мигрантами из Индии. Однако, чтобы снизить уровень безработицы, правительство Бутана пытается задействовать как можно большее число своих граждан в промышленном секторе.
Единственная законная свалка в Тхимпху переполнилась в 2002 году, что привело к образованию многочисленных незаконных свалок.
Фермерский рынок в Тхимпху.
Из-за нехватки работы в городах молодому поколению приходится искать источники стабильного заработка в сельской местности. Около две трети населения Бутана работает в сельскохозяйственном секторе.
Многие молодые люди занимаются выращиванием овощей и продают их на фермерских рынках в городах.
Фермер в долине Пхобжикха.
С каждым годом экономика Бутана всё меньше опирается на сельское хозяйство. В 2002 году доля сельского хозяйства в ВВП составляла 26%, а в 2014 году – 16%.
Мужчина и его дочь смотрят телевизор в своём доме в долине Пхобжикха.
Телевидение и интернет появились в Бутане в 1999 году. Радиовещательная служба Бутана остаётся единственной компанией, осуществляющей телевещание в стране.
Электрическая подстанция в Тхимпху.
Электроэнергию в Бутане производят исключительно гидроэлектростанции.
Приток реки Тхимпху.
В долгосрочной перспективе Бутан планирует построить 74 плотины по всей территории страны. После того, как внутренние потребности страны будут удовлетворены, Бутан начнёт продавать излишек электроэнергии Индии.
Женщины и дети прессуют алюминиевые банки для дальнейшей переработки.
Жестяные банки покупает Индия, потому что в Бутане до сих пор нет предприятий, которые бы занимались их переработкой.
Медитация в монастыре Танго недалеко от Тхимпху.
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