Лягушки и берёзовые палки: с помощью каких подручных средств в древнерусские времена хранили продукт

Мужчины тоже носили меховые шапки / Фото: kiev.alloy.ru

Дамы не снимали шапки в помещениях

Театр/ Фото: otlichi.ru

Такой аксессуар был очень дорог для женщин

По этикету в помещении можно было находиться в лёгких головных уборах/ Фото histograf.ru

Вот так раньше их хранили / Фото: spacefor.ru

Сейчас меховые шапки также весьма популярны среди девушек