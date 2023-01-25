Эффективный способ проращивания семян

Выращивание рассады — очень важная задача, так как от ее качества будет зависеть качество и количество будущего урожая.

Существует большое количество способов проращивания семян, но большинство из них предполагает накрытие рассады пакетом. Из-за такого парника повышается риск развития грибковых болезней, более того, к семенам не проникает кислород, что негативно влияет на скорость их роста и качество всходов.

Хотим поделиться необычным способом посева семян на рассаду, с помощью которого можно получить крепкий и здоровый посадочный материал.

Для выращивания рассады потребуется емкость глубиной 6-7 см. Наполните емкость рыхлой плодородной землей. Уровень земли должен быть на 1-1,5 см ниже края плошки.







Сверху на почву выложите отрез туалетной бумаги или бумажное полотенце в один слой. Туалетная бумага поможет удерживать влагу непосредственно в месте расположения семян, что ускорит процесс их прорастания.







Чтобы сформировать ровные ряды, а также для того чтобы отделить один сорт томатов от другого, используйте деревянные шпажки.







Увлажните бумагу и выложите на нее семена на расстоянии 3 см друг от друга. Расстояние между рядами должно быть 4 см.







Накройте семена 1 см слоем кокосового субстрата. Для проращивания семян рекомендуется использовать именно кокосовый субстрат так как он обладает высокой влагоемкостью и хорошо пропускает воздух. Очень важно и то, что кокосовый субстрат стерилен, и на его поверхности не смогут развиваться грибки и болезнетворные бактерии.







Обильно полейте субстрат водой. При данном способе выращивания рассады накрывать емкость пленкой нет необходимости.







Поставьте емкость с семенами в темное теплое место с температурой порядка 25 градусов, и уже на 4-5 дней появятся всходы.

Подробно об эффективном способе проращивания семян смотрите на видео:



