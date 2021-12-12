Признаки, которые намекают на то, что кухне не помешала бы генеральная уборка

«Покажи мне свою кухню, и я скажу, кто ты», — говорит народная мудрость. Но если мужчины чаще заходят на нее, только чтобы поесть, то хозяйки проводят возле плиты немало времени. И грязная кухня в глазах гостей именно женщину делает грязнулей.







Мы хотим рассказать о признаках, которые не всегда заметны хозяевам квартиры, но явно намекают на то, что кухне уже давно не помешала бы генеральная уборка.



ГРЯЗНАЯ КУХНЯЗАХЛАМЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ГРЯЗНАЯ ВЫТЯЖКА

ПЕЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК

НАЛЕТ НА ШВАХ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ

ПЫЛЬ НА РОЗЕТКАХ

ЗАПАХ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Занимаясь приготовлением пищи, мы достаем из шкафчиков баночки с приправами, соусы, столовые приборы, а потом нам лень положить всё это обратно. Если добавить сюда пару грязных тарелок и чашек, то рабочая поверхность будет безнадежно захламлена.Чтобы этого не происходило, нужно определить для каждой мелочи свое постоянное место в тумбочке или на полке. Пустую поверхность и убирать гораздо проще, и выглядит такая кухня намного аккуратнее.Грязь и пыль на вытяжке не только мешает нормальной вентиляции кухни, но и с головой выдает нерадивую хозяйку. В идеале чистить вытяжку нужно раз в месяц, а если жарят на кухне очень часто, то лучше делать это каждые пару недель.В процессе готовки мясо, рыба и овощи постоянно соприкасаются с разделочными досками.Поэтому содержание их в чистоте служит залогом здоровья обитателей квартиры.Лучший способ содержания досок в чистоте — это мытье их в раковине с очень горячей водой и средством для мытья посуды. Каждую неделю доски следует дезинфицировать в растворе из столовой ложки хлорного отбеливателя на 5 литров воды. Ну и не забывай, что даже качественную разделочную доску, которой часто пользуются, нужно менять не реже, чем раз в год.Еще на этапе планирования ремонта мы выбираем затирку для швов между плиткой. От этого зависит удобство уборки, а не только внешний вид кухни. Дело в том, что кухонный фартук даже при наличии вытяжки регулярно подвергается воздействию жира от готовящейся еды.Иногда плитка настолько загрязнена, что справиться с чисткой могут только агрессивные химические средства. Но если ситуация не совсем запущена, можно попытаться отмыть фартук содой и уксусом. Для этого на плитку надо нанести соду. Затем сбрызнуть уксусом, оставить на полчаса и в конце протереть влажной тряпкой.В это место редко кто-то заглядывает, однако розетки на кухне загрязняются очень быстро. Вспомни, когда нужно включить какой-нибудь кухонный прибор, ты нередко касаешься розетки жирными от готовки руками, а потом на этот жир садится пыль.Неприятный запах из холодильника говорит о том, что этот бытовой прибор уже давно не видел уборки. К тому же дурно пахнущие потеки на полках могут навредить твоему здоровью. Несмотря на холод, микробы и бактерии в холодильнике размножаются очень быстро и легко могут распространиться на продукты питания.