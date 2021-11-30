10 странных тенденций в средневековом искусстве, которые пока остаются загадкой

У Моисея были рога...
Искусство эпохи Средневековья – несколько странное и порой весьма неоднозначное. Им принято восхищаться, но при этом даже искусствоведы порой стыдливо умалчивают о том, что происходило в то время. О реалистичности изображений речь не шла, а многие из художников были просто скучающими монахами, которые рисовали на полях книг, чтобы как-то скоротать время. Что и говорить, этот период радикально отличается от всего того, что происходило в искусстве позже.
1. Кролики-убийцы
Средневековое искусство: кролики-убийцы.
Средневековые монахи создавали «иллюминированные рукописи» - книги, в которых каждая страница была заполнена красочными произведениями искусства (миниатюрами и орнаментами). Иногда они заполняли страницу красивыми изображениями цветов и плюща. Бывало монахи рисовали иллюстрации к самой книге, а иногда они зачем-то рисовали кроликов, бьющих людей по голове. Кролики, истязающие людей, - это на удивление распространенная тема в средневековом искусстве. Современные историки искусства пока не нашли ответ на этот вопрос.
Есть изображения кроликов, рвущихся в бой, увечащих рыцарей, ворующих женщин, избивающих людей дубинками и рубящих их топорами - причем подобные рисунки никогда не имеют никакого отношения к тому, о чем идет речь в книгах. Основная теория гласит, что такие рисунки делали на полях скучающие монахи, которым просто хотелось развлечься. Они считали, что идея о кроликах, мстящих людям, которые охотились на них, была забавной. Но это всего лишь теория.
2. Кошки, вылизывающие пятую точку
Средневековое искусство: кошки, вылизывающие пятую точку.
Изображения котиков стали популярны намного раньше, чем появился Интернет. Средневековые художники рисовали их довольно часто. Единственным исключением было то, что они не концентрировались том, чтобы картинка вызывала положительные эмоции и приступы милоты.
Средневековые художники почему-то считали, что есть только один момент, достойный быть увековеченным в произведении искусства: момент, когда кошка изгибается и вылизывает собственный анус. После средневековой эпохи осталась странно обширная коллекция мурлык, вылизывающих свой зад или тестикулы. Иногда эти изображения весьма реалистичными, но чаще всего кошку изображали согнутой в полный круг, с языком в районе пятой точки.
3. Женщины верхом на Аристотеле
Средневековое искусство: женщины верхом на Аристотеле, как на пони.
Греческий философ Аристотель попадал на картины весьма часто. Но в течение короткого периода в начале эпохи Возрождения, его почему-то начали изображать в одной и той же странной и специфической позе. В течение нескольких лет художники рисовали на картинах одного из самых уважаемых философов, стоящего на четвереньках, с женщиной, сидящей на нём верхом.
Иногда у Аристотеля была уздечка во рту. В других случаях женщина била его. А иногда это была бы откровенная картина обнаженной женщины, шлепающей отца научной мысли. Источником подобных картин была популярная история о жене Александра Великого, которая обманом заставила Аристотеля прокатить ее на себе, как на пони.
Мораль истории заключалась в том, что женщины являются злыми соблазнительницами, и все должны воздерживаться от плотских потребностей. Так средневековые художники демонстрировали миру, что они «выше похоти».
4. Рыцари, сражающиеся с улитками
Средневековое искусство: рыцари, сражающиеся с улитками.
Одной из самых странных вещей, которую монахи любили изображать на полях книг, являются эпические битвы между рыцарями и улитками. Между XIII и XIV веками по непонятным причинам это стало весьма популярной темой.
«Их можно встретить повсюду на полях готических манускриптов, - сказал один ученый. - Они буквально везде и никто не знает, почему». Некоторые считают, что это аллегория социальной борьбы, дискриминации или отчаянной борьбы человека против неизбежной смерти, другие же списывают все на скуку монахов.
5. Моисей с рогами
Средневековое искусство: Моисей с рогами.
В течение длительного времени у людей была странная привычка рисовать изображения Моисея с рогами на голове. Это весьма странно — изображать столь демонически выглядящую деталь на человеке, который вывел евреев из Египта. И все же, подобных примеров много (даже Микеланджело рисовал подобное).
Есть мнение, что средневековые художники и не думали потешаться над Моисеем. Они действительно считали, что у того были рога. В большинстве переводов Библии говорится, что, когда Моисей спустился с горы Синай с Десятью Заповедями, его лицо было «озарено лучами света». Но оригинальное еврейское слово «keren» может означать либо «луч света», либо «рог».
Таким образом, в Библии на самом деле могло утверждаться, что у Моисея были рога. В средневековую эпоху была даже напечатана копия Библии, в которой говорилось, что Моисей спустился с горы с рогами на голове. Это звучит безумно, но некоторые люди и до сих пор думают, что именно это правильный перевод.
6. Мария Магдалина, покрытая волосами
Средневековое искусство: Мария Магдалина, покрытая волосами.
Когда готические художники рисовали Марию Магдалину, они делали ее похожей на «экспонат» из цирка Барнума. Они рисовали женщину, которая ниже шеи была полностью покрыта густым волосяным покровом. Причем, это не был какой-то странный средневековый фетиш, а именно так, по их мнению людей в то время, должна была выглядеть святая. В то время история Марии Магдалины закончилась тем, что она заросла шерстистыми волосами, что сделало ее похожей на козу.
Согласно легенде, Мария Магдалина полностью отказалась от всех земных благ после смерти Иисуса. Она перестала купаться и менять одежду, и, в конце концов, ее одежда полностью износилась и порвалась. Чудом, которое спасло Марию от блуждания по миру голой, стали волосы, выросшие по всему телу. После этого в течение всей оставшейся жизни Мария ходила голой и волосатой.
7. Убийство беззаботных людей
Средневековое искусство: убийство беззаботных людей.
Большая часть средневекового искусства была жестокой. Но, насколько бы ужасной не была чья-то смерть, жертве всегда было скучно. Есть картины людей, которых топчут всадники, которым вонзили нож в череп или которых изрубили топорами. Тем не менее, на каждой картине жертва выглядит так, будто она изо всех сил пытается сдержать зевок. Теория гласит, что все это связано со средневековой концепцией Ars moriendi - искусством умереть хорошо. Смерть, по мнению людей в то время, была моральным испытанием.
Это было время, когда человек должен был предстать перед божественным судом, и то, как он реагировал на это, говорило о его характере. Если человек во время смерти плакал, кричал и ругался, это означало, что он, вероятно, попадет в ад. А если последний вздох был встречен с улыбкой, то человек попадал на небеса. Все эти скучающие мертвые люди могли просто демонстрировать свою стоическую готовность отправиться на Небеса. Либо средневековые художники просто плохо умели рисовать мимику.
8. Люди, в «космических кораблях»
Средневековое искусство: люди в «космических кораблях».
По какой-то причине многие примеры средневекового искусства показывают, что люди летают на маленьких машинах, которые выглядят странно похожими на «Спутник-1». Подобное обычно встречается на всех картинах Иисуса. Средневековые картины показывают важные моменты в жизни Христа, такие, как тот момент, когда его мать Мария взяла младенца первый раз на руки, или тот момент, когда он умер на кресте.
В углу картины в небе неизменно изображен маленький человек в «кабине маленькой белой ракеты», улетающий в космос. Есть несколько теорий относительно того, что обозначают эти изображения. Наиболее академическая теория заключается в том, что изображения призваны символизировать «чуждое присутствие Бога». Это всего лишь теория, а единственное объяснение, источником которого является сам средневековый художник, звучит полностью фантастически.
На гравюре Ганса Глейзера изображено небо над городом, заполненное трубами и сферами. Глейзер подписал гравюру, заявив, что это картина того, что он видел происходящим в небе над Нюрнбергом: битву между неизвестными летающими объектами. Сохранились записи о том, что битва закончилась тем, что сферы и несколько «стержней» улетели в солнце, а несколько других объектов рухнули на землю в облаке дыма.
9. Демоны с лицами на промежности
Средневековое искусство: демоны с лицами на промежности.
Средневековые художники любили рисовать демонов. Их искусство было переполнено ужасающими монстрами, которые собирались забрать души невинных. И по каким-то причинам у многих из демонов были два глаза, нос и большой рот прямо на их промежности. Эти картины были странно сексуальными.
Часто лицо промежности у демона извергало какой-то странный фаллический огонь прямо между ног. Иногда эти лица не просто прикрывали промежность, а находились на кончиках их гениталий. Это был способ показать зло беспричинного сексуального соблазна. Демоны должны были символизировать опасности похоти, и лица на промежности были способом показать, где спряталось истинное лицо зла.
Некоторые люди были так обеспокоены опасностью похоти, что демоны были самым популярным предметом искусства в эпоху средневековья. По-видимому, другие люди были менее обеспокоены, потому что второй по популярности темой были люди, занимающиеся плотскими утехами.
10. Вещи, торчащие из зада
Средневековое искусство: вещи, торчащие из зада.
Похоже, что когда средневековые художники не рисовали животных-убийц и демонов с лицами на промежности, они заполняли свои книги иллюстрациями, которые очень странно выглядели рядом со словом Божьим: изображениями людей с различными вещами, торчащими из их анусов.
Обычно это была трубы, однако существуют и другие примеры. Некоторые страницы были украшены красивыми узорами из цветов и листьев, которые вылезали из человека, наклонившегося вниз задом к читателю. Также довольно часто встречались изображения того, как люди пускали стрелы в круглые красные цели, нарисованные на ягодицах друг друга. Почему рисовали подобное - загадка.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии