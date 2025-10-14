5 способов просушить обувь, когда за окном дождь и слякоть

Погода бывает капризна в любое время года. Когда идет дождь или снег, обуви достается больше всего. Ее испытывают на прочность лужи, грязь и сорбенты. Сырая обувь не только доставляет дискомфорт, но и быстро приходит в негодность. Есть простые способы, которые помогут исправить ситуацию. Просушить мокрую обувь можно и без специальных сушилок.
1. Как быстро высушить обувь из кожи, замши и ткани
Резиновые сапоги отлично защищают ноги от намокания в дождливую погоду / Фото: галоши-оптом.рф
Бесспорно, самой практичной обувью, когда на улице слякоть, является резиновая. Материал, из которого она изготавливается, отлично защищает от влаги. Даже в сильный ливень ноги остаются сухими.
На втором месте по практичность прочно обосновалась обувь из кожи и кожзама. Материал обладает хорошими влагоотталкивающими свойствами. Но все же, кожаная обувка склонна к намоканию.
Кожаная обувь практична, элегантна и удобна / Фото: sovremennoedomovodstvo.ru
Высушивают этот предмет гардероба естественным способом. Для того что бы туфли, ботинки или сапоги не потеряли свою форму – не сели, в них вставляют специальные колодки, или набивают бумагой.
Помогут устранить влагу из кожаной обуви и электросушилки. Но для просушки замшевых туфель они категорически противопоказаны.
Замшевая обувь требует особого ухода / Фото: fineshoes.ru
Обувь из замши требует особого ухода. Ведь материал, из которого она изготавливается, очень капризен.
Процесс сушки замшевой обувки должен проходить в хорошо проветриваемом помещении. Кроме этого, надо исключить прямое попадание солнечного света на изделия. И, конечно же, никаких обогревательных приборов. Только соблюдая эти правила, получится сохранить внешнюю привлекательность обуви из замши.
При помощи стиральной машины обуви можно вернуть презентабельный вид / Фото: mideastore.ru
Намного проще дела обстоят с обувью из ткани. Высушивать такие предметы гардероба можно любыми доступными способами.
Дополнительный бонус – стирка и сушка тканевой обувки при помощи стиральной машинки. Во многих моделях есть даже специальные функции, благодаря которым получится быстро и легко вернуть туфлям или кроссовкам из ткани презентабельный вид. Только прежде, чем отправлять обувку в барабан «стиралки», ее следует положить в специальный мешок.
Небольшой нюанс, дополнительную защиту от влаги создают специальные средства – спреи и восковые пропитки.
2. Батарея или электросушилки
Обувь, высушенная на батарее, быстро приходит в негодность / Фото: ubirai.ru
До появления электросушилок, намокшую обувь избавляли от влаги при помощи батарей и других отопительных приборов. Минусов у такого способа просушки больше, чем преимуществ.
Несмотря на то, что батареи и отопительные приборы являются источником тепла, они мало подходят для сушки обуви. От высоких температур быстро приходит в негодность и деформируется не только материал, из которого пошиты туфли или ботинки. Портится и подошва. От пересыхания, она начинает трескаться и крошиться.
Электросушилки качественно высушивают мокрую обувь / Фото: homester.com
Если надо высушить обувь быстро, лучше отдать предпочтение электросушилкам. Электроприборы бывают разных видов и форм. Чем он дороже, тем качественнее высушивает обувь. Дешевые электросушилки в виде петель могут привести к деформации туфель или ботинок.
3. Подручные средства, которые помогут быстро высушить обувь
В каждом доме есть предметы, при помощи которых можно высушить обувь / Фото: sovremennoedomovodstvo.ru
Если специальных приборов под рукой нет, а высушить обувь надо в кратчайшие сроки, то можно прибегнуть и к подручным средствам. Что-то из них точно найдется в любом доме.
Бумага хорошо впитывает влагу. С ее помощью получится высушить обувь за ночь. Но для этого придется соблюсти ряд условий.
Мокрую обувь плотно набивают газетой / Фото: sovremennoedomovodstvo.ru
Из обуви вытаскиваются стельки и шнурки. Внутрь плотно набивается газета или бумажные полотенца. Как вариант – туалетная бумага. Но расход ее будет большой. По мере намокания бумаги – минут через 15-20, она заменяется «свежей» партией. Газеты впитывают влагу внутри, помогая ускорить высыхание туфель и ботинок снаружи.
Хорошо просушивает обувку и ткань из микрофибры или бамбукового волокна.
Микрофибра и бамбуковое волокно хорошо впитывают влагу / Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru
Для начала с поверхности кожаных изделий устраняют уличную грязь. Затем, убирают шнурки или расстегивают все имеющиеся застежки. Обувь ставят на газету или подложку с впитывающей поверхностью. Полотенце из микрофибры или бамбукового волокна скручивают в валик. И плотно набивают им «внутренности» ботинок. Конец валика максимально близко продвигают к носку обуви. Набив, ее застегивают или зашнуровывают. Меняют микрофибру через каждые 2-3 часа.
4. Какие «сушилки» есть на кухне
Нагретая соль хорошо впитывает влагу. Пар, который появляется над обувью, естественное явление / Фото: tapo4ki.ru
На любой кухне всегда есть продукты питания, которые отлично выполняют роль «сушилки» для мокрой обуви.
Соль отличается хорошими впитывающими свойствами. Особенно, если ее нагреть. Для просушки обуви используют носок. В него насыпают нагретую соль. Затем оригинальное приспособление укладывают в туфли или ботинки. Менять его надо по мере остывания сыпучего минерала.
Соль способна высушить обувь за 3-4 часа. Но на это может уйти целая ее пачка – 1 кг. Кстати, во время просушивания изделий для ног, может образовываться пар. Это вполне нормальное явление.
Рисом просушивают не только утонувшие смартфоны, но и промокшую обувь / Фото: foodandmood.com
Чуть больше времени уйдет на то, чтобы высушить обувь при помощи риса.
Сыпучий продукт высыпают в коробку. В нее должны полностью поместиться туфли или ботинки. Обувь ставится на рис подошвой вверх. Крышка коробки закрывается. Процесс сушки может занять более 5 часов.
5. Силикагель и наполнитель для кошачьего туалета против мокрой обуви
Силикагель - маленькие шарики, которые впитывают влагу / Фото: vsepodomu.ru
Силикагель – маленькие прозрачные шарики. Небольшую упаковку с ними кладут в каждую коробку с новой обувью. Силикагель отлично впитывает влагу. Кстати, его найти можно в практически любом хозяйственном магазине.
Для просушки обуви маленькие шарики насыпают в носок или тканевый мешочек, а затем укладывают внутрь ботинок, кроссовок или туфель. Процесс сушки обуви таким способом занимает 4-6 часов. Впитавший влагу силикагель рассыпают в емкость, чтобы он высох.
Впитывающий наполнитель для кошачьих лотков - аналог силикагеля / Фото: www.pravda.ru
У белых шариков есть и альтернатива – впитывающий наполнитель для кошачьих туалетов. Принцип действия его такой же, как и у силикагеля. Меняют наполнитель по мере его увлажнения. Несмотря на необычное применение, впитывающие гранулы, предназначенные для засыпания в кошачьи лотки, отлично справляются с просушиванием обуви.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии