Как не дать суперклею засохнуть, чтобы хранить его как можно дольше



У суперклея существует множество достоинств, но при этом есть и один губительный недостаток, присущий любому клейкому составу. Он слишком быстро засыхает и приходит в негодность даже в специальной емкости. Разрушительный процесс начинается сразу после того, как емкость с суперклеем была откупорена в первый раз. Но переживать не стоит: народные способы помогут решить эту проблему.

Способ первый - рис


Положите в банку с рисом. /Фото: polsov.com.

 

Если просто закрыть тюбик с уже откупоренным суперклеем, то рано или поздно полезный в хозяйстве состав засохнет или потеряет свои свойства, став абсолютно ненужным. Для того, чтобы этого не произошло раньше положенного срока, рекомендуется хранить закрученные крышкой тюбики в рисе. Просто возьмите небольшую баночку, заполните ее крупой, после чего поместите в нее тюбик или тюбики.
После этого банка с рисом закрывается и отправляет на хранение. Суть метода в том, что рис намного лучше воздуха удерживает влагу и не дает клею сохнуть. Все потому, что засыханет суперклей только тогда, когда воздух вокруг достаточно влажный.

Способ второй – сода и соль


Вместо риса сойдут соль или сода. /Фото: cooku.ru.

 

Если риса на такое душеспасительное дело, как сохранение суперклея, откровенно жалко (в конце концов рис нужно кушать!), то можно попытаться продлить жизнь откупоренного тюбика при помощи соли и соды. Суть метода абсолютно та же: и соль, и сода абсорбируют влагу из воздуха вокруг себя, делая его тем самым суше. А значит клей через щели в упаковке контактирует с куда более сухой атмосферой и хранится на порядок дольше.

Способ третий – обувные пакетики


Силикагель - полезнейшая вещь в хозяйстве. /Фото: firco.ru.

 

Продукты питания - самый доступный, но далеко не самый рациональный способ продления эксплуатационного срока суперклея. Куда лучше использовать для этой задачи силикагель. Раздобыть его можно в коробках с обувью. Поэтому не стоит выбрасывать загадочные пакетики в следующий раз, когда будете обновлять свой гардероб. Просто положите тюбик клея в банку и закиньте к нему пару-тройку пакетиков из обувных коробок. Закройте банку и чудеса – клей будет храниться минимум в три раза дольше.
Теперь не засохнет. /Фото: izkorobka.ru.

 

