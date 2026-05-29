Как не дать суперклею засохнуть, чтобы хранить его как можно дольше

У суперклея существует множество достоинств, но при этом есть и один губительный недостаток, присущий любому клейкому составу. Он слишком быстро засыхает и приходит в негодность даже в специальной емкости. Разрушительный процесс начинается сразу после того, как емкость с суперклеем была откупорена в первый раз. Но переживать не стоит: народные способы помогут решить эту проблему.
Способ первый - рис
Положите в банку с рисом.
Если просто закрыть тюбик с уже откупоренным суперклеем, то рано или поздно полезный в хозяйстве состав засохнет или потеряет свои свойства, став абсолютно ненужным. Для того, чтобы этого не произошло раньше положенного срока, рекомендуется хранить закрученные крышкой тюбики в рисе. Просто возьмите небольшую баночку, заполните ее крупой, после чего поместите в нее тюбик или тюбики.не дает клею сохнуть. Все потому, что засыханет суперклей только тогда, когда воздух вокруг достаточно влажный.
Способ второй – сода и соль
Вместо риса сойдут соль или сода.
Если риса на такое душеспасительное дело, как сохранение суперклея, откровенно жалко (в конце концов рис нужно кушать!), то можно попытаться продлить жизнь откупоренного тюбика при помощи соли и соды. Суть метода абсолютно та же: и соль, и сода абсорбируют влагу из воздуха вокруг себя, делая его тем самым суше. А значит клей через щели в упаковке контактирует с куда более сухой атмосферой и хранится на порядок дольше.
Способ третий – обувные пакетики
Силикагель - полезнейшая вещь в хозяйстве.
Продукты питания - самый доступный, но далеко не самый рациональный способ продления эксплуатационного срока суперклея. Куда лучше использовать для этой задачи силикагель. Раздобыть его можно в коробках с обувью. Поэтому не стоит выбрасывать загадочные пакетики в следующий раз, когда будете обновлять свой гардероб. Просто положите тюбик клея в банку и закиньте к нему пару-тройку пакетиков из обувных коробок. Закройте банку и чудеса – клей будет храниться минимум в три раза дольше.
Теперь не засохнет.
