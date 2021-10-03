Выставка фотографий, сделанных в 19 веке на заре фотографического искусства

В художественной галерее Beetles+Huxley в Лондоне проходит выставка фотографий из коллекции Роберта Гершковича, на которой представлены редчайшие снимки, сделанные пионерами фотографии в 19 столетии.







«Когда вся работа переделана», 1877 год.

Принц-консорт Альберт поручил фотографу Генри Пичу Робинсону (Henry Peach Robinson) делать для него копии всех своих снимков. Принц Альберт и королева Виктория были большими любителями фотографии.







Канава в Суффолке, около 1887 года.

Фотограф: Питер Генри Эмерсон (Peter Henry Emerson).







Альфред Теннисон, 3 июня 1869 года.

Фотограф Джулия Маргарет Камерон (Julia Margaret Cameron) прославилась своими лирическими портретам известных фигур викторианской эпохи, например, Дарвина, Браунинга, Теннисона.







Бирма, 1855 год.

Линней Трайп (Linneaus Tripe) оставил карьеру военного, чтобы стать официальным фотографом на службе правительства. Трайп много ездил по Индии и Бирме.







Скульптура, Версаль, около 1853 года.

Прежде чем стать фотографом, Луи-Реми Робер (Louis-Remy Robert) работал художником на фарфоровом заводе. Он фотографировал пейзажи, семейные портреты и натюрморты, на которых присутствовали фарфоровые изделия.







Аббатство Лэкок, 1843 год.

Уильям Генри Фокс Тальбот (William Fox Talbot) был пионером калотипии – фотографического процесса, основанного на использовании бумаги, пропитанной нитратом серебра и раствором соли, и позволявшего печатать бесконечное множество копий одного негатива.

Колоссы Мемнона, Фивы, 1857 год.Как и Линней Трайп, фотограф Франсис Фрит (Francis Frith) путешествовал в далёкие края, чтобы впервые в истории сфотографировать их достопримечательности.Французский флот в Шербур-Октевиле, август 1858 года.Гюстав ле Гре (Gustave Le Gray) был одним из самых выдающихся фотографов 19 столетия. Ему принадлежат портреты Эдуарда VII и Наполеона III. Гюстав ле Гре сопровождал Александра Дюма по Средиземноморью и закончил свой жизненный путь в Египте.Скульптура из пивных бутылок на Всемирной выставке в Париже в 1855 году.Чарльз Томпсон (Charles Thurston Thompson) был официальным фотографом Музея Виктории и Альберта с 1857 по 1867 год.Александр Дюма, 1855 год.Фотограф Надар (Nadar) был учеником Гюстава ле Гре, а также одним из пионеров воздухоплавания. Во время осады Парижа в 1870 году он основал первую в мире авиапочтовую службу.Охота на крокодила, около 1870 года.Фотограф Анри Бешар (Henri Béchard) открыл студию в Каире и продавал туристам фотокарточки с видами древних египетских сооружений.Лаутербруннен, Швейцария , около 1870 года.Французский фотограф Adolphe Braun фотографировал пейзажи Эльзаса и Альп. Ему принадлежат портреты Блаженного Пия IX и Ференца Листа.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)