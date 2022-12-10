С нами не соскучишься!

8 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дизайн Строй Проект
    Не знаю, как в других регионах России, а в Самаре уже давно есть такой шоколад!Создан новый вид ...
  • Сергей Дмитриев
    Ихние лаврики и мне не дают покоЮ, поэтому предлагаю экранизирИть мою книжку "Ну, что  тебе сказать про СэШэА?" беспл...5 авторов, которы...
  • Misha Glusch
    ницшеанство проповедуем?Какие традиции зо...

Создан новый вид шоколада из рубиновых какао-бобов

Швейцарские кондитеры заявили, что впервые за 80 лет создали новый, четвертый вид шоколада, наряду с черным, белым и молочным, и назвали его рубиновым.

Создан новый вид шоколада из рубиновых какао-бобов

Швейцарский шоколадный гигант Барри Каллебаут заверяет, что для создания новинки использовались рубиновые какао-бобы, изучавшиеся специалистами несколько лет. Именно они придают шоколаду «ягодный вкус и сочность». При этом сами ягоды, по словам создателей, в шоколад не добавлялись, а его аромат и цвет полностью натуральны.

Новый шоколад, получивший название Ruby из-за характерного красного оттенка, может стать первым появившимся после созданного в 1930-х годах белого шоколада, пишет The Independent.

Создан новый вид шоколада из рубиновых какао-бобов

Кондитеры говорят, что новый шоколад представляет собой «совершенно новый опыт вкуса, не горький, не молочный и не сладкий».

«Рубиновый шоколад … освежает и имеет легкую кремовую текстуру. На вкус он такой легкий и фруктовый, что вы даже не понимаете, что едите шоколад», — заявил эксперт по шоколаду Ангус Кеннеди.

Ранее ученые из Сиэтла сообщили, что совершили открытие, которое поможет улучшить качество шоколада и кофе и разнообразить их вкусы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх