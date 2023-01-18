Как можно было за сдельную плату приобрести пост римского императора и кто им торговал

В 27 году до н. э. Октавиан Август, победив Марка Антония и вернув власть Рима в Египет, сложил свои особые полномочия перед Сенатом, однако оставил за собой титул императора. С того времени и до самого падения Римской империи (Западной) в 476 году государство возглавляли более сотни правителей. Большинство из них приходили во власть через выборы, однако некоторые просто покупали пост у личной охраны императора – преторианских гвардейцев.
Трагедия Публия Пертинакса
В последний день 192 года в результате заговора был убит римский император Коммод. Уже на следующий день, 1 января 193 года, при поддержке преторианской гвардии императором Священной Римской империи был провозглашен Публий Гельвий Пертинакс. Однако восседать на троне ему довелось меньше трех месяцев.
Император Публий Пертинакс и золотой сестерций с его профилем.
Император Публий Пертинакс стал жертвой еще одного заговора, на этот раз самих преторианцев. 28 марта 193 года солдаты личной гвардии императора, в обязанности которых входила охрана первого лица Рима, набросились на Пертинакса и закололи его мечами. Причина убийства была банальна – император не сдержал финансовых обещаний, данных своим телохранителям.
Все дело в том, что перед самым восхождением на римский престол Публий Пертинакс пообещал каждому преторианскому гвардейцу, который поддержит его, по 12 тыс. сестерциев. Весьма щедрая награда, если учесть, что годовой «оклад» преторианца составлял примерно 1 200 сестерциев. Солдаты поддержали Пертинакса и помогли ему сесть на «римский престол».
Поддержка преторианцев помогла Пертинаксу стать римским императором.
За два с лишним месяца Пертинакс смог выплатить гвардейцам всего половину обещанной суммы – примерно по 6 тысяч сестерциев. Преторианцы обиделись и убили поставленного ими же императора. Их не волновал тот факт, что Публий Гельвий Пертинакс был по-настоящему «народным» правителем, так как щедро жертвовал деньги простым римлянам, а также оплатил ремонт всего города после страшного пожара, произошедшего в начале 193 года.
Пост императора с аукциона
Но как говорится в известной пословице: «Свято место пусто не бывает». Вдохновившись тем, что за поддержку в восхождении на престол с кандидата можно получить неплохие деньги, преторианцы устроили настоящий аукцион должности императора Рима. «Лот» был настолько лакомым, что кандидаты в правители империи не заставили себя долго ждать.
Должность императора Рима была весьма лакомым куском для вельмож. / Источник: twitter.com
Тесть убитого преторианцами Публия Пертинакса – Тит Флавий – предложил гвардейцам по 20 тыс. сестерциев за поддержку своей кандидатуры. Однако нашелся более щедрый претендент. Им стал Дидий Юлиан, который пообещал каждому преторианцу по 25 000 сестерциев. Победитель аукциона стал очевиден – Марк Дидий Север Юлиан был провозглашен императором 28 марта 193 года, всего через несколько часов после убийства предыдущего правителя Рима Публия Пертинакса.
Не заплатил – умри
Дидий Юлиан занял римский трон в довольно неспокойное время. Империя в тот период контролировалась сразу несколькими военачальниками. Кто знает, на что рассчитывал Юлиан: скорее всего, на деньги, а следовательно, и поддержку преторианцев с Сенатом. Однако через три месяца нового императора постигла участь его предшественника Публия Пертинакса.
Бюст императора Дидия Юлиана и серебряный динарий с его профилем.
К концу мая 193 года войска еще одного претендента на императорский трон – Септимия Севера – вплотную подошли к Риму. Дидий Юлиан понимал свое шаткое положение, однако он так и не смог расплатиться с преторианцами, которым ранее пообещал по 25 тысяч сестерциев. 1 июня 193 года на заседании Сената Марк Дидий Север Юлиан был низложен и приговорен к смерти. Преторианские гвардейцы, которым император был должен, с радостью привели приговор в исполнение.
Год пяти императоров
Империя снова осталась без правителя, однако теперь судьба титула уже не решалась на «преторианском аукционе». Вооруженную борьбу за власть продолжили провозгласившие себя независимо друг от друга императорами три наместника самых крупных провинций – Луций Септимий Север (правитель Паннонии), Гай Песценний Нигер (наместник в Египте и Сирии) и Децим Клодий Септимий Альбин (римский наместник в Британии).
Луций Септимий Север, Гай Песценний Нигер и Децим Клодий Септимий Альбин.
Победителем в этом противостоянии стал Север, взявший себе «императорское имя» Цезарь Луций Септимий Север Пертинакс Август. Позже он правил вместе со своими сыновьями Каракаллой и Гетой. После этого должность императора Священной Римской империи уже больше никогда не продавалась с аукциона, а вот в истории Рима весь 193 год получил название «Года пяти императоров».
После 193 года преторианские гвардейцы уже больше не торговали должностями императоров. / Источник: pinterest.com
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