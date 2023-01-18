Как можно было за сдельную плату приобрести пост римского императора и кто им торговал

Трагедия Публия Пертинакса

Император Публий Пертинакс и золотой сестерций с его профилем.

Поддержка преторианцев помогла Пертинаксу стать римским императором.

Пост императора с аукциона

Должность императора Рима была весьма лакомым куском для вельмож. / Источник: twitter.com

Не заплатил – умри

Бюст императора Дидия Юлиана и серебряный динарий с его профилем.

Год пяти императоров

Луций Септимий Север, Гай Песценний Нигер и Децим Клодий Септимий Альбин.

После 193 года преторианские гвардейцы уже больше не торговали должностями императоров . / Источник: pinterest.com