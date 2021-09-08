Раз и готово: простой и действенный способ быстро заточить бритвенный станок

Сколько раз вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нужно срочно побриться, а лезвия в злосчастном станке тупее, чем нож, которым резали гвозди? К счастью, существует простой, а самое главное, весьма быстрый способ «приведения в чувство» лезвий горе-станка.
Все, что нам понадобится.
Для того, чтобы реализовать данный способ, нам не понадобится много вещей. Все необходимое найдется в каждом доме, что и делает данный метод столь востребованным. Итак, нам нужна джинсовая ткань (или просто джинсы), а также картонная втулка. Что касается втулки, то подойдет любая, будь она хоть от фольги, хоть от туалетной бумаги или даже пищевой пленки.
Делаем трубку овальной.
Теперь, что касается самого способа заточки. Берем нашу картонную втулку и приминаем ее так, что она приняла форму овала. Сделать это нужно затем, чтобы боковые ограничители не мешали процессу заточки лезвий. Когда это готово, кладем на втулку джинсовую ткань и выравниваем ее при помощи пальцев. Поздравления от издания Novate.ru – импровизированный точильный станок готов!
Кладем ткань.
Дальше все очень просто. Водим по получившемуся бугорку бритвой. Направление станка должно быть противоположным движению, которое совершается в момент бритья. Для достижения идеально заточки нужно сделать 100-150 движений. Важно, менять направление движения на 180 градусов, после совершения каждых 50 движений. Это нужно для того, чтобы не случилось «привыкание» ткани, и ворсинки джинсов не загибались в одну сторону.
Начинаем водить.
Еще один важный момент, который хочет подчеркнуть Novate.ru, сила нажатия. Давить со всей силы на станок не стоит. Нажимаем буквально чуть-чуть. Уже после нескольких десятков движений даже визуально станет заметна заточка лезвий. Они начнут поблескивать на свету. Данный способ заточки позволит легко сэкономить часть своего бюджета.
Главное - сильно не давить.
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