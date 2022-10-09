Самые страшные киномонстры

Поразивший многих «Прометей» представил нам новый взгляд на киномонстра – безжалостного, пугающего, прекрасного в своей ужасности. Мы решили прикинуть, кто бы мог составить этому чудищу достойную компанию – хотя очевидно, что наш список далеко, далеко не полон.
В нем нет, например, таких знаменательных фильмов как «Вторжение людей-блюдец», «Женщины-кошки с Луны», «Нападение людей-грибов» или «Смертельное вторжение пчел-убийц». Но вы вольны предложить иные кандидатуры на обсуждение – монстров в кино много, и у каждого на этот счет могут быть свои предпочтения.
Чужой
Что ни говори, безусловный фаворит в любом «монстровском» списке. Страшные создания будь то из космоса, или из глубин океана, или из недр Земли регулярно появлялись на киноэкранах – для Америки 50-60-х годов они, к слову, служили идеальным олицетворением Советского Союза, самого ужасного внешнего врага, готового напасть в любую секунду.
Но «Чужой», фильм Ридли Скотта 1979-го года, не просто изменил сложившуюся мифологию (это вам уже не СССР), но и поразил техническим качеством. В былые годы насмотренный зритель все-таки легко мог отделить спецэффект от реальности – здесь же граница была начисто стерта, монстр выглядел совершенно «по-настоящему».
Этому, кстати, способствовало и то, что в ряде эпизодов в качестве его «начинки» были использованы взаправдашние внутренности животных (кишки овцы и желудок коровы, к примеру).
Сыграло свою роль и режиссерское решение не показывать Чужого сразу, а пугать им понемножку, частями: это усиливало ожидание и заставляло всё сильнее бояться неизвестного чудища, у которого вместо крови – прожигающая металлический пол кислота.
Но особо благодарить за Чужого следует, конечно, знаменитого художника, скульптора и дизайнера Ханса Руди Гигера – в работах которого и родился монстр, ставший легендарным. А механическую голову по его эскизам делал Карло Рамбальди, перед этим уже сотворивший нового Кинг-Конга.
Хищник
Когда в нулевые появился фильм «Чужой против Хищника», это было сродни извечной битве слона с китом: Хищник действительно всегда воспринимался Чужому как ровня. А в России был, пожалуй, даже популярнее – так как в оригинальном фильме 1987-го года его противника играл Арнольд Шварценеггер.
Свирепому боевику выпало сразиться с необычным монстром – которого непросто было разглядеть. Скафандр Хищника – спецэффект весьма оригинальный: как сделать зримым то, что вроде как прозрачно? Но его создатели справились с поставленной задачей блестяще, вновь доказав: чем меньше видишь – тем сильнее боишься.
Для пущего эффекта были привлечены эксперты по электронике и оптике, задействованы методы покадровой съемки и «соляризации» (суть последнего состоит в том, что определенная часть изображения получает куда больше света, чем всё остальное, что сказывается в итоге на кадре). Получилось впечатляюще.
А облачаться в костюм Хищника поначалу должен был… Жан-Клод Ван Дамм. Но восходящей звезде не понравилась роль безмолвного статиста, и через два дня его сменил более сговорчивый Кевин Питер Холл. Забавно, что ровно за неделю до премьеры «Хищника» в американский прокат вышла еще одна картина с участием этого актера – «Гарри и Хендерсоны», где Холл также появлялся на экране в костюме снежного человека.
Нечто
Говоря о «Нечто», в первую очередь мы вспоминаем, конечно, картину Джона Карпентера 1982-го года. И говоря о монстрах в кино – тем более ее, потому как в 1951-м году, в фильме «Нечто из другого мира», инопланетное существо было совершенно другим, по сегодняшним меркам – не таким уж и страшным.
Картина же Карпентера производит серьезное впечатление и в нынешнюю пору. Художники разработали не просто пугающий, но и отталкивающий образ чего-то, что способно принимать самые разные формы, и в первую очередь – внедряться в человека. А режиссер прекрасно уловил атмосферу всепоглощающего страха, когда не понимаешь, кто перед тобой – человек, или уже нет.
Многие видят сходство получившегося существа с Чужим – и следует согласиться с тем, что определенная родственная связь действительно присутствует. Но если все-таки они и братья – то очень дальние, и фильм в любом случае хуже от этого не становится.
Хотя в год выхода картина была принята довольно прохладно: ее премьера состоялась всего через две недели после того, как мир познакомился с дружелюбным «Инопланетянином» — и злобное «Нечто» оказалось явно некстати. Говорят, что на показах «Нечто» зрители пачками выбегали из залов, зажимая руками рот — и в это охотно верится.
Годзилла
Монстр с самой роскошной фильмографией: десятки японских лент, одна из которых была перемонтирована американцами в 1956-м году под характерным заголовком «Годзилла – король монстров», хит 1998-го от Роланда Эммериха, в котором гигантская ящерица разносит Нью-Йорк… И непрекращающиеся слухи о новой реинкарнации, которую должен осуществить Гарет Эдвардс, прославившийся, кстати, очень подходящим к нашему случаю фильмом «Монстры».
И единственная в нашем списке жертва не столько человеческой фантазии, сколько человеческой злобы и тяги к самоуничтожению – как известно, чудище явилось своеобразной реакцией японцев на атомную бомбардировку, осуществленную в конце Второй мировой войны США. Но став наглядным предупреждением, гигантский злобный монстр отнюдь не превратился в ходячую агитацию – оставшись в первую очередь гигантским монстром, чья злобность варьируется в зависимости от внешней ситуации.
Динозавры
Фильмы о динозаврах появлялись и до 1993 года, но команда под руководством Стивена Спилберга совершила очередную революцию, добившись в «Парке Юрского периода» их стопроцентной естественности. Никого, кроме специалистов, не волновало, что большинство показанных здесь динозавров жили на самом деле в мезозойскую эру – монстры выглядели настолько правдоподобно, что легче легкого было поверить в их сегодняшнее клонирование.
Особенно впечатляет здесь тираннозавр, аниматронная модель которого была воссоздана в полный рост: 6 метров рост, 12 – длина, 6 тонн веса. Спилберг не был бы Спилбергом, если б не добился не только впечатляющего качества спецэффектов, но и ошеломляющего коммерческого успеха: фильм обогнал по сборам того самого «Инопланетянина» и до появления «Титаника» был №1 по кассовым сборам. Неудивительно: в отличие от «Чужих» и «Хищников», рассчитанных на взрослую аудиторию, здесь в сюжете задействованы дети – и расчет на то, что «Парк Юрского периода» будут смотреть всей семьей, полностью оправдался.
Марсиане
Марсианская тема – самая любимая из всех тем, объединяющих кинематограф и космос. Каких только марсиан мы не видели – и каким только образом они не захватывали Землю!.. Но выделить хочется все же тех зловредных тварей, что были представлены в 1996-м году Тимом Бёртоном в фильме «Марс атакует!»: глазастых уродцев с огромными мозгами наружу.
Наглые и коварные убийцы, способные кого угодно испепелить за секунду, перешли в кино из вкладышей к жвачке. Их выпустили в 1962 году, но вскоре запретили из-за образов чрезмерного насилия — плохо, мол, влияет на детские умы. Но маленький Тим успел не только собрать свою коллекцию, но и спрятать ее в надежном, укромном местечке, чтобы родители не отобрали. Любовь к этим марсианам Бертон пронес через всю жизнь – и посвятил своим рисованным друзьям одно из лучших своих кинопроизведений. Его фантазия от подобной «дружбы» только выиграла.
Кракен
Чудовища из морских глубин с давних пор волновали человеческое воображение. Что там еще прилетит из космоса – неизвестно, а океан – вот он, прямо перед тобою, и моряков во все времена было куда больше, чем космонавтов. От них и пошли первые сказания о существе размером с остров, гигантском то ли осьминоге, то ли кальмаре, способном своими щупальцами утянуть на дно целый корабль и хранящем в своем логове несметные сокровища. Имя ему было Кракен – и встреч с ним следовало остерегаться.
За последние годы зарубежные кинематографисты обращались к этому впечатляющему образу по меньшей мере дважды. В 2006-м году его хозяином оказался сам по себе устрашающий Дейви Джонс (фильм Гора Вербински «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»), а в 2010-м – великий громовержец Зевс и братец его Аид («Битва титанов» Луи Летерье). Свои поклонники могут быть и у того, и у другого, но мы бы скорее выбрали первого – ведь он, как-никак, сожрал капитана Джека Воробья, а это не всякому, согласитесь, удавалось.
Gwoemul
Чтобы никому не показалось, что мы чествуем только американских монстров, — гость из Южной Кореи, фильм 2006 года «Вторжение динозавра» («Gwoemul»; русский перевод – не на нашей совести). Как и в случае с Годзиллой, монстр вырос из инцидента, произошедшего на самом деле: американцы слили со своей военной базы огромное количество формальдегида прямо в городскую канализацию Сеула. Был жуткий скандал, корейцы хотели всех виновников засудить, дело, по сути, ничем толковым не закончилось – зато навлекло режиссера и сценариста Чжун-хо Бона на мысль о возможных последствиях. И на свет появился монстр, посеявший панику в городе и забравший с собой в «гнездо» маленькую девочку – которую и пытаются спасти главные герои фильма. Кстати, свою новую картину режиссер снимает уже в копродукции с США – и с популярными западными актерами. Вот какая от монстров польза бывает.
Вий
Нечестно будет обойтись в этом почетном рейтинге и без отечественного представителя – как будто мы хуже. А ведь у нас есть великий украинский Вий, которого Николай Васильевич Гоголь описывал как «приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли». Бррр, одним словом.
Справедливости ради надо, конечно, признать, что в советской одноименной картине 1967 года Вий не был таким уж ужасным. Да и современная экранизация повести – «Ведьма» 2006 года – памяти особой по себе не оставила. Но вот уже много лет Олег Степченко снимает свой новый фильм, дата выхода которого неоднократно переносилась, но сейчас вроде бы появился шанс, что мы увидим Вия в 3D в 2013-м. И кто знает, может быть, когда мы вновь услышим это знаменитое: «Подымите мне веки!» — вот тогда мы по-настоящему и ужаснемся.
Парад-алле
Не упомянуть в заключение нашего списка (весьма условного) «Хижину в лесу», эту энциклопедию монстров всех пород и мастей, попросту невозможно. Когда фильм Дрю Годдарда выходил у нас этой весною, практически все критики сочли необходимым скрыть от читателя главную «фишку» и весьма туманно высказаться в том плане, что обязательно идите, ни за что не пожалеете.
Сейчас, когда фанаты жанра картину уже наверняка посмотрели, можно оценивать ее уже более спокойно, не боясь выболтать секрета: почти шедевр – и новое слово в обозначенной нами теме. Затолкнуть всех монстров разом в клетки и выпустить в финале на свободу – прекрасная идея, и сама по себе, и в своем виртуозном воплощении. Оказывается, все эти твари живут вокруг нас не развлечения ради, а имеют чрезвычайно важную миссию, регулярно участвуя в обряде жертвоприношения и спасая тем самым всю Землю от истребления!.. Что ни говори – приятно вспомнить. Главное – самому не оказаться в подобной хижине и в аналогичной близости с этими и всеми прочими монстрами.
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