7 грубых ошибок, которые допускаются при варке макарон из-за неопытности

Что может быть проще, чем сварить макароны? Оказывается, что сделать это действительно правильно не так-то и легко. Многие люди допускают при варке макарон самые разные ошибки, которые в свою очередь не позволяют раскрыть качественный и вкусовой потенциал сытного блюда на все 100 процентов.
1. Слишком холодная вода и неправильное промывание
Это должен быть кипяток. /Фото: k1news.ru.
Нельзя ни в коем случае опускать макароны в холодную воду. Это всегда должна быть или очень горячая, или во всяком случае бурно кипящая вода. Лучше всего опускать макароны тогда, когда на воде стали появляться крупные пузыри. Кроме того, нельзя промывать макароны под холодной водой (это некоторые хозяева для того, чтобы макароны не слипались). Подобное действие портит вкусовые качества блюда, так как смывается весь крахмал. Правильно приготовленные макароны уже сами по себе слипаться не должны.
2. Слишком долгая варка и варка под крышкой
Не нужно накрывать крышкой. /Фото: yandex.com.
Очень многие граждане банально переваривают макароны. В идеале же макароны должны быть извлечены из воды в тот момент, когда они остаются внутри еще немного твердыми. Только такие макароны хорошо впитывают соус и сохраняют все свои вкусовые качества. Лучше всего строго соблюдать время варки, указанное на пачке с продуктом.
Также не следует помнить о том, что при варке макарон, крышка используется только в момент, когда вода доводится до кипения. Непосредственно в процессе варки продукта накрывать макароны крышкой настоятельно не рекомендуется.
3. Соль по вкусу
Соль добавляется вовсе не по вкусу. /Фото: multivarke.ru.
Абсолютно не правильный подход. Существует вполне конкретная норма по добавлению соли. Она составляет 10 грамм на 100 грамм макаронных изделий. Соль добавляется в воду, как только та начинает кипеть – ни раньше, ни позже. Ни в коем случае нельзя солить только что насыпанные в кастрюлю макароны, так как это приведет к стремительном охлаждению воды.
4. Слишком мало воды
Мало воды - плохо. /Фото: nastroy.net.
Еще одна очень распространенная ошибка. Если налить слишком мало воды для варки макарон, то это приведет к тому, что снаружи они сварятся намного быстрее, чем внутри. Также дефицит воды при варке становится причиной перенасыщения блюда крахмалом, а это в свою очередь чревато тем, что макароны начнут отдавать горечью.
5. «Про запас»
Съесть нужно сразу. /Фото: on-woman.com.
Макароны нужно сварить и сразу же съесть, за исключением буквально пары-тройки особенных блюд. Ни в коем случае не следует варить макароны про запас и уж тем более отправлять их на длительное хранение на полку холодильника. Потеря вкусовых качеств блюда окажется драматической.
6. Передержка в воде
Нельзя оставлять в воде. /Фото: superkitchener.ru.
Макароны всегда должны быть полуготовыми! Практика показывает, что большинство соотечественников именно передерживает данное изделие в воде сверхнеобходимого. Это означает, что сразу после завершения варки их необходимо откинуть на дуршлаг. Если не выполнить подобную простую операцию, то уже совсем скоро изделие из теста разбухнет, станет не аппетитным и потеряет все свои вкусовые качества.
7. Дешевые сорта макарон
Дешевые макароны годятся только на суп. /Фото: st2.1ul.ru.
Наконец, не стоит выбирать дешевые сорта для приготовления основного блюда. Запомните: «бюджетные» макароны годятся только в качестве наполнителя для салата или супа. Отравиться такими точно не получится, однако вкус и впечатления от приема пищи будут совсем не те, что надо.
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