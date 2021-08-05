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Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Когда разговор заходит о воинах на Руси, воображение тут же рисует могучих былинных богатырей в кольчугах и с мечами в руках. Булатные мечи ценились не только славянскими витязями, но и далеко за пределами Руси. Они были высокопрочными, могли рассекать шелковые платки на лету и сгибались почти вдвое, не ломаясь.

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Булатный меч IX-X вв.

Современные ученые разделяют славянские мечи IX-XI вв на несколько типов, но в основном оружие отличалось по форме рукояти и крестовины. Клинки изготавливались практически одинаковыми: длиной 90-100 см, шириной и рукоятки – 5-4 см, толщиной – примерно 4 мм. К концу клинки сужались. Вдоль полотна с обеих сторон проходили долы, которые ошибочно называют «кровопуском». Долы служили для облегчения веса меча, но со временем они исчезли.

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Рукояти славянских мечей.

Мечи доставались не всем воинам. Этот вид оружия мог не каждый себе позволить из-за его дороговизны. К тому же владение мечом требовало определенных профессиональных навыков. На Руси клинки X века весили до 1,5 кг.

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Рисунок дамасской стали.

Булатные мечи, о которых упоминали былинные сказители, пришли на Русь из Дамаска. Булатом называют особый вид стали с содержанием углерода более 1% и его неравномерным распределением в металле.

Высокая прочность булата поистине поражала. Клинки из него могли перерубить железо и сталь. А если согнуть изделие из булата, то оно и не думало ломаться. Все бы ничего, вот только особенности российского климата не подходили. Во время лютых морозов он был непригоден.

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Булатные клинки.

Славянские мастера нашли выход из положения. Они брали прутья из железа и дамасского булата, скручивали их между собой и проковывали, затем складывали, разрезали вдоль и снова проковывали. И так много раз. Полученная сталь позволяла делать мечи тонкими, сохраняя при этом прочность. Такие клинки с легкостью рассекали кольчугу и доспехи, сделанные, как правило, из металла более низкого сорта.

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Ножны славянского булатного меча.

Современные специалисты отмечают, что подобные технологии изготовления клинков свидетельствуют о чрезвычайном мастерстве кузнецов IX-XI вв. Поэтому не стоит думать, что наши предки могли делать только «простые железные предметы».

Булатные мечи: ценнейший вид оружия витязей в Древней Руси

Рукояти с орнаментами.

Чтобы определить, насколько хорош меч, покупатель сперва слушал звон, исходивший от лезвия после щелчка пальцами по нему. Чем выше был звук, тем лучше считался булат. Затем нужно было положить меч себе на голову и за концы притянуть к ушам. Хорошие клинки не гнулись и не ломались. В конце желающий приобрести клинок, пробовал его на остроту. Обычно мечом перерубали толстый гвоздь или бросали полоску ткани на лезвие, при этом она рассекалась.
В последующих веках длина и вес меча менялась в зависимости от изменения тяжести доспехов. Затем меч сменили другие виды оружия.

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