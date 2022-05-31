Бюджетное средство, которое всё отмывает

За эффективным чистящим средством совсем не обязательно идти в магазин и тратить на наго много денег, его можно приготовить и самостоятельно, причем из довольно простых и дешевых ингредиентов, которые наверняка найдутся практически в любом доме.

Такое средство отлично отмывает очень многие, в том числе и сложные загрязнения.







Вам потребуется:



пищевая сода;



уксус;



жидкое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды



К 3 ст. л. пищевой соды добавляем 3 ст. л. жидкого хозяйственного мыла или средства для мытья посуды, перемешиваем, а затем добавляем к ним 2 ст. л. уксуса, перемешиваем. Однако если вам не нравится и малейший запах уксуса, добавьте в смесь несколько капель любого эфирного масла.







Такое средство отлично отчистит подоконник. Если пятно застарелое, оставьте средство на поверхности на несколько минут, если нет, оно смоется практически сразу.







Также средство отлично борется с нагаром на чайнике, в данном случае его тоже лучше оставить на поверхности примерно на 10 мин.







Отлично такое самодельное средство отмывает и раковину с сантехникой.







Если после уборки у вас еще осталось неизрасходованное средство, просто переложите его в банку, закройте крышкой и уберите храниться в любое удобное место.

А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить это эффективное чистящее средство самостоятельно.