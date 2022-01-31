10 любопытных фактов о гигиене в Древнем Египте

Как жили в Древнем Египте.
Широкое распространение сегодня получило мнение, что в древности люди были не очень озабочены собственной гигиеной и особо не следили за поддержанием чистоты тела. Однако к египтянам это точно никоим образом не относится. В этом обзоре несколько любопытных фактов о гигиене в Древнем Египте.
1. Приятное дыхание
Сбор мёда в Древнем Египте.
Самый первый из известных стоматологов древности жил в Египте в 1600 г. до н. э. при фараоне Джосере и звали его Хеси-Ре. Однако имеются и более ранние свидетельства, касающиеся стоматологии в Древнем Египте, относящиеся к 3000 г. до н.э. Был обнаружен древний папирус с указаниями относительно того, как лечить язвы во рту. А тем, у кого неприятно пахло изо рта, рекомендовалось рассасывать шарики, сформированные из меда, смешанного со специями, корицей и миррой, и отварами трав.
2. Паразиты
Стрижка наголо как способ избавиться от вшей.
У египтян были свои методы избавления от паразитов. Для борьбы со вшами на голове они брились наголо, а жрецы брили не только голову, а все тело через день, поскольку считалось недопустимым, чтобы на служителях богу были вши или какая-либо грязь. Использовали они и средства типа репеллентов. Так, для того, чтобы отгонять мышей, мазались кошачьим жиром, а для избавления от блох делали раствор, содержащий соду и соль.
3. Обрезание
Ритуал обрезания был известен и применялся в Египте еще в 4000 до н.э. Одни ученые считают, что обрезание представляло собой обряд, свидетельствующий достижение половой зрелости, а также оно применялось и с целью гигиены. Особенно массовым обрезание было у представителей высших сословий. Другие же, наоборот, считают, что эта процедура изначально означала печать унижения или рабства. Захваченные в плен воины подвергались кастрации, однако, видя, что это часто приводило к смерти, для рабов стали использовать обрезание.
4. Дезодоранты
Корица в качестве дезодоранта.
Первенство изобретения дезодорантов также принадлежит египтянам. Для приятного запаха тела они использовали ароматы цитрусовых и корицы. Для этих целей они формировали специальные шарики, пропитанные смесью различных ароматов, и обрабатывали ими подмышки. Кроме того, они сбривали волосы под мышками для уменьшения неприятного запаха.
5. Древние зубные щетки и пасты
Цвета как альтернатива зубной пасте.
В могилах, относящихся к 3500 г. до н. э. около мумифицированных останков их владельцев были обнаружены предметы, являющиеся, по всей видимости, древними зубными щетками. Они представляли собой небольшие веточки, размочаленные на одном конце. Но еще больше удивляет то, что уже за 1,500 лет до этого, египтяне знали, что такое паста для чистки зубов. В древних папирусах наряду с другими рецептами, сохранился и состав зубной пасты на основе сушеных цветов ириса, соли, перца и мяты. Недавно ученые действительно подтвердили полезные свойства цветков ириса для стоматологии.
6. Могилы
Предметы гигиенны, найденные в древней египетской могиле.
Египтяне уделяли большое внимание своей внешности. В их могилах очень часто находят различные предметы, предназначенные для этого – изящные шпильки, расчески, сделанные из редких и дорогих материалов, серебра и слоновой кости, пинцеты для выщипывания бровей, сделанные из бронзы, бритвы из золота, и изящные зеркала, представляющие собой тщательно отполированные медные заготовки.
7. Профилактическая медицина
Медицина древних египтян была профилактической.
Египтяне большое значение придавали и профилактике заболеваний, и очень важным для сохранения здоровья считали правильное питание. Так, при строительстве памятников, они старались, чтобы рабы, работающие на стройке, поменьше болели, а для этого добавляли в их пищу много лука, чеснока и редьки, содержащих природные антибиотики аллистатин, аллицин и рафанин. А для лечения куриной слепоты врачи прописывали пациентам измельченную в порошок печень, которая, как известно, богата витамином А, жизненно необходимым для зрения.
8. Макияж глаз
И глазки подвести.
Древние египтяне прославились также изумительным макияжем глаз, которым они владели в совершенстве. Однако он делался не только для красоты, но и помогал бороться с инфекциями глаз, довольно распространенными в тропических болотистых областях, какими являлись территории, прилежащие к Нилу. Проанализировав 52 образца остатков древнеегипетской косметики из контейнеров, хранящихся в Лувре, ученые доказали, что большинство содержащихся в них веществ, способствуют значительному повышению содержания окиси азота в клетках кожи.
А окись азота, как известно, укрепляет иммунную систему, помогая тем самым предотвращать болезни или облегчать их течение. Оказалось также, что почти все образцы имели натуральное происхождение, но два были синтетическими, т. е. специально синтезированными.
9. Папирус с медицинскими предписаниями
Папирус с медицинскими предписаниями.
В древнем египетском папирусе “Эберса” по медицине, датируемым 1500 г. до н. э., описаны вещества, которыми египтяне пользовались при мытье. Основной состав их - щелочные вещества и жиры, как животного, так и растительного происхождения. Применяли их не только для мытья, но и в качестве лечебного средства при заболеваниях кожи.
В папирусе собрано огромное количество предписаний и рецептов, описаны в нем даже опухоли. Медицинские документы, составленные египтянами, на сегодняшний день являются самыми старыми. И это не удивительно, поскольку египтяне были подкованы в медицине больше, чем в какой-либо другой сфере.
10. Женщины-врачи
Пшеничные зёрна как тест на беременность.
Женщины в Египте не были ограничены в выборе профессии, они могли получать образование и в дальнейшем выбирать любую сферу деятельности. Женщины с медицинским образованием чаще всего выбирали акушерство. И в этой сфере у египтян было много интересного. Так, в качестве теста на беременность они использовали перловую крупу и пшеницу.
И если при каждодневном смачивании этих семян женской мочой в течение некоторого периода они не прорастали, значит, женщина не была беременной. Удивительно, но современные ученые выяснили, что моча не беременных женщин действительно блокирует рост злаковых зерен.
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