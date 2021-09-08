5 «секретных» ингредиентов, которые улучшат вкус разных видов каши

Каша является одним из самых популярных блюд в русской кухне, благодаря питательности, а также наличию большого количества витаминов и минералов в составе. Чтобы она всегда радовала вас своим непревзойденным вкусом, попробуйте добавить в нее один из ингредиентов, представленных в нашем списке.
Наверное, многие слышали в детстве фразу: «Совсем сил нет? Мало каши ел?» В давние времена это блюдо символизировало физическую силу и крепкое здоровье. Его варили в горшках, сделанных из глины или чугуна, и обязательно подавали на стол в любой семье, вне зависимости от положения в обществе.
Каша считалась главным блюдом на Руси. / Фото: runaruna.ru
Интересный факт: В давние времена на Руси существовал обычай: после заключения мирного договора русичи варили кашу вместе с врагами, а затем вместе ее съедали. Это делалось в знак примирения. Кстати, именно отсюда пошла поговорка «С ним и каши не сваришь».
Сегодня кашу можно готовить на плите, в микроволновке, в мультиварке. Существует большое количество самых разнообразных рецептов, и каждая хозяйка выбирает для себя вариант по вкусу. Если каша еще не вошла в список ваших любимых блюд или традиционные способы ее приготовления на воде и молоке уже надоели, предлагаем ознакомиться с нашей подборкой. В представленном ниже списке вы найдете лишь те ингредиенты, которые содержат много витаминов и питательных элементов. К тому же, они способны улучшить вкус любой каши и внести в нее изюминку.
1. Бульон
Ризотто, приготовленное на бульоне
Если вы намереваетесь варить рис, ризотто или киноа, то вместо обычной воды попробуйте использовать бульон. Он может быть куриным, мясным или овощным – это не столь важно. Главное, что вы сразу почувствуете, как изменился вкус. Вышеупомянутые крупы впитывают большое количество жидкости, а белок, который входит в состав бульона, делает готовое блюдо воздушным.
Опытные кулинары повара разбавлять бульон водой, соблюдая пропорции 1:1, иначе каша получится слишком жирной и насыщенной (на этот факт нужно обратить особое внимание людям, которые сидят на диете). Впрочем, вы можете самостоятельно регулировать калорийность блюда, в зависимости от своих потребностей.
2. Сок
Овсянка на яблочном соке
Использовать сок вместо воды можно в том случае, если вы варите овес, киноа или рис. Большой плюс данного ингредиента состоит в том, что он может не только повлиять на аромат и вкус готового блюда, но также преобразить его вид. Например, если добавить в кашу вишневый, яблочный или апельсиновый сок, то она из гарнира превратится во вкусный десерт. Еще один вариант – изменить цвет крупы при помощи сока шпината, мякоти свеклы или тыквы. В этом случае вы сможете подать вместе с мясом или рыбой оригинальный гарнир.
3. Молоко
Гречка на молоке. / Фото: kosarev39.ru
Молоко является одним из самых популярных продуктов, когда речь заходит о приготовлении каш, так как оно придает крупам мягкий сливочный вкус. Гречка, рис, киноа, ризотто, овес – любой из этих вариантов можно сварить на молоке, превратив обычную кашу в питательное блюдо, содержащее большое количество витаминов. Кстати, продукт можно использовать в качестве основы для супа, добавив в него рис или вермишель небольшого размера. Хотите попробовать что-то необычное и пикантное? Тогда подайте молочные макароны, которые имеют сладкий привкус, с мелко натертым соленым сыром.
Если переживаете о калорийности готового блюда, то можете вместо коровьего использовать рисовое, миндальное, кокосовое или соевое молоко. В их составе также содержится большое количество протеина, но при этом, они менее жирные.
Диетическая каша на соевом молоке. / Фото: znaj.ua
Повара советуют обратить внимание на тот факт, что из-за присутствия жира и казеина в молоке крупы варятся намного дольше, чем в обычной воде. Поэтому воспользуйтесь следующим кулинарным лайфхаком: сначала варите крупу в воде, а когда она будет наполовину готовой – добавьте молока. В этом случае готовое блюдо не будет сырым, но и не разварится.
4. Чай
Каша, сваренная на чайной заварке
Еще один оригинальный ингредиент – чай, который лучше всего подходит для приготовления киноа, риса и овса. Выбрав данный напиток, вы открываете неограниченные возможности для творчества, ведь существует множество разновидностей чая. Черный, зеленый, фруктовый, травяной, с добавками и без – выбирайте тот вариант, который, по вашему мнению, сможет лучше всего оттенить вкус готового блюда. Если вы не привыкли искать легких путей, попробуйте приготовить коричневый рис на лимонно-имбирном взваре – вкус получится удивительным и не похожим ни на что другое.
Чтобы крупа имела яркий и насыщенный вкус, закипятите 2,5 стакана воды, заварите в ней два чайных пакетика и дайте настояться около 10 минут. После того, как напиток заварится, используйте его по своему усмотрению во время приготовления каш.
5. Пряности
Каша со специями
Оказывается, специи могут оттенить вкус не только традиционных овощей, мяса или рыбы. По информации Novate.ru, их также можно смело использовать, если вы взялись за приготовление риса, гречки, перловки, киноа или пшена. Попробуйте в процессе варки круп добавить в воду кориандр, лавровый лист, мускатный орех или кардамон. Эти простые пряности, которые есть на каждой кухне, смогут избавить кашу от пресного вкуса. На выходе вы получите удивительное блюдо, достойное занять место даже на праздничном столе – не зря данные специи так популярны в Индии и Юго-Восточной Азии.
Также в каши можно добавить немного имбиря или семена тмина. А сделать блюдо итальянским или французским помогут такие приправы, как орегано и тимьян. Если же вам по душе восточная кухня, например, китайская или японская, то попробуйте приготовить рис с добавлением сухой морской капусты.
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