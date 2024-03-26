Применение сегментного ножа, о которых не знают даже многие профи

Сегментный нож является незаменимым помощником в хозяйстве. Инструмент является универсальным и может использоваться для решения самых разных монтажных и слесарных работ.







Технический нож отлично справится как с разрезанием мягких материалов вроде ткани, бумаги и картона, так и с куда более жесткими материалами вроде проводов, пластика, гипсокартона и даже дерева. Конечно же, не стоит забывать о том, что возможности конкретного ножа все еще зависят от характеристик лезвия.



1. Лезвия канцелярских ножей можно точить

2. Ножи делятся канцелярские и «профессиональные»

3. Правильная рукоятка и надежный фиксатор

Канцелярский нож можно заточить мусатом.Большинство людей уже как-то привыкло к тому, что тупая часть канцелярского сегментного ножа просто обламывается за ненадобностью. Благодаря этому в общественном сознании прочно укоренилось заблуждение о том, что канцелярские ножи нельзя или невозможно точить. Это не так. «Подновить» лезвие получится при помощи простейшей кухонной точилки. Также для этой цели вполне сгодится поварской мусат. Из-за особенностей материала затачиваются канцелярские ножи буквально за несколько движений.Ножи отличаются качеством и толщиной лезвий.Может показаться, что никакой разницы между сегментными ножами нет. На самом деле это не так. Все ножи подразделяются на обычные и «специальные» (с маркировкой GS). Отличаются они в первую очередь лезвиями, а точнее качеством и толщиной используемого материала. Так, инструмент с толщиной лезвия 18 мм – это в большинстве случаев нож строго для канцелярских работ. В свою очередь инструмент с толщиной лезвия 25 мм – это тот самый «профессиональный» инструмент, который можно смело использовать и для ремонтных работ.У хорошего ножа гребенка по которой ходит фиксатор — строго металлическая. .Есть еще один важный критерий, по которому можно легко отличить канцелярский и универсальный сегментный нож, – это материал гребенки. Гребенка – это направляющая ножа. Если она сделана из пластика, то такой инструмент – канцелярский (или просто низкокачественный). Выполнять сложные работы и пытаться резать жесткие материалы таким инструментом опасно. В свою очередь, если гребенка выполнена из металла, то за такой инструмент можно не волноваться – он универсальный. Также у хорошего ножа гребенка обязательно будет двусторонней.Хват должен быть крепким, а рукоятка — удобной.Что еще отличает качественный сегментный нож от откровенно опасного ширпотреба? Качество и форма рукоятки. У хорошего инструмента она обязательно имеет выпуклости. Большую в верхней части и маленькую в нижней. Если энергичная форма рукоятки не выдержана, то такой инструмент откровенно опасен, ведь во время работы рука сможет соскочить в любой момент. И упаси вас боже, пытаться работать неправильным ножом мокрыми руками.Подобный фиксатор — один из худших вариантов.Что же касается фиксатора, то в абсолютном большинстве случаев – это такая черная штуковина, движущаяся по гребенке. Она постоянно заклинивает и собирает по себя грязь… Так вот такая гребенка может быть только у дешевых или контрафактных сегментных ножей. Лучшие же фиксаторы у профессиональных ножей выполнены в форме зажимного болта и сделаны строго из металла.Лучше всего болтовой фиксатор!