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Как просто удалить катышки с любой одежды

Удалите катышки с одежды легко и просто! Приспособление будет стоить копейки, прослужит долго и на совесть.

Как просто удалить катышки с любой одежды

Всё, что вам понадобится, это наждачная бумага. Не берите слишком крупную.

Как просто удалить катышки с любой одежды

Нужно, слегка растянув вещь, наждачной бумагой счистить катышки сверху вниз.

Как просто удалить катышки с любой одежды

Вы не только удалите катышки, но и обновите внешний вид вещи!

Как просто удалить катышки с любой одежды

Подробнее о том, как удалить катышки с одежды, смотрите в видео ниже:



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