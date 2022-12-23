Как просто удалить катышки с любой одежды

Удалите катышки с одежды легко и просто! Приспособление будет стоить копейки, прослужит долго и на совесть.







Всё, что вам понадобится, это наждачная бумага. Не берите слишком крупную.







Нужно, слегка растянув вещь, наждачной бумагой счистить катышки сверху вниз.







Вы не только удалите катышки, но и обновите внешний вид вещи!







Подробнее о том, как удалить катышки с одежды, смотрите в видео ниже:



