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Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде

Вы могли неоднократно посетить волшебный мир, созданный Уолтом Диснеем. Однако в парке есть одно такое место, которое вы никогда не видели и, быть может, даже не слышали о нем. Cinderella Castle Suite является самой эксклюзивной его частью.

Сколько стоит бронирование номера?


Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде


К сожалению, номер «В замке Золушки» нельзя снять, как комнату в обычном отеле.
По некоторым данным, работникам Диснейленда даже предлагали взятки до 40 тысяч долларов США за одну ночь, но они оставались непреклонны. Поэтому никакие деньги не позволят вам забронировать его. Этот сьют изначально строился не для публичного просмотра и посещения. Его создавали в качестве квартиры Уолта Диснея, где он смог бы останавливаться, посещая Орландо. Но, к сожалению, создатель умер до того, как номер закончили. Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде После смерти Уолта Диснея помещение долгое время использовалось в качестве места хранения. Здесь даже работали телефонные операторы компании «Дисней». После его отремонтировали и официально открыли как Cinderella Suite в рамках новой рекламной кампании. Тогда компания дарила ограниченное количество посещений.

Как остановиться в номере «В замке Золушке»?


Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде В прошлом провести время в королевской спальне можно было по специальному приглашению. Здесь останавливались знаменитости, например, Марайя Кери и Том Круз. Сейчас же сьют используется редко, и пребывание в нем возможно только благодаря выигрышу в некоторых специальных акциях. Совсем недавно сутки в люксе стали призом для победителя в благотворительном конкурсе, организованном Молодежным фондом Magic Orlando.

Можно ли осмотреть сьют?


Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде С 2007 года номер не могут посещать все подряд. Но в статье есть фотографии волшебного жилья, которые удовлетворят любопытство. Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде Люкс имеет площадь 60,3 м2. Его прообразом был французский замок XVII века, украшенный витражами и кессонными потолками. В роскошном фойе с мозаичным полом установлена карета Золушки, выполненная, конечно же, из тыквы. Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде В гостиной комнате можно видеть уникальный роторный телефон в викторианском стиле, голландский письменный стол XVII века, книги и шесть витражей, демонстрирующих сказочный мир. Если вам все же когда-нибудь выпадет шанс побывать здесь, и вы захотите выглянуть в окно, не расстраивайтесь, потому что увидеть великолепный парк не удастся. Это декоративные окна, которые не исполняют своей прямой функции. Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде В ванной комнате есть роскошное спа для умиротворенного времяпровождения. Тот, кто останавливается здесь, может расслабиться и любоваться сценами из «Золушки», выложенными мозаикой. А еще можно выключить свет и смотреть на звездное небо на потолке. Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде В спальне установлены две кровати с балдахинами и королевскими гербами на изголовьях, а также старинный камин. Портрет принцессы, висящий над ним, также является телевизором. Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде Вероятность того, что однажды вам удастся выиграть пребывание в Cinderella Suite, откровенно говоря, мала, но есть и другие способы заглянуть «В замок Золушки». Например, детей от 3 до 12 лет вы можете привести в бутик Bibbidi Bobbidi для создания сказочного макияжа. Или зарезервировать место за Королевским столом Золушки и провести ужин в компании с диснеевскими принцессами. Но не забудьте забронировать место заранее, чтобы не упустить свой шанс.

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