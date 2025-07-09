Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде

Вы могли неоднократно посетить волшебный мир, созданный Уолтом Диснеем. Однако в парке есть одно такое место, которое вы никогда не видели и, быть может, даже не слышали о нем. Cinderella Castle Suite является самой эксклюзивной его частью.
Сколько стоит бронирование номера?
К сожалению, номер «В замке Золушки» нельзя снять, как комнату в обычном отеле.оставались непреклонны. Поэтому никакие деньги не позволят вам забронировать его. Этот сьют изначально строился не для публичного просмотра и посещения. Его создавали в качестве квартиры Уолта Диснея, где он смог бы останавливаться, посещая Орландо. Но, к сожалению, создатель умер до того, как номер закончили. После смерти Уолта Диснея помещение долгое время использовалось в качестве места хранения. Здесь даже работали телефонные операторы компании «Дисней». После его отремонтировали и официально открыли как Cinderella Suite в рамках новой рекламной кампании. Тогда компания дарила ограниченное количество посещений.
Как остановиться в номере «В замке Золушке»?
В прошлом провести время в королевской спальне можно было по специальному приглашению. Здесь останавливались знаменитости, например, Марайя Кери и Том Круз. Сейчас же сьют используется редко, и пребывание в нем возможно только благодаря выигрышу в некоторых специальных акциях. Совсем недавно сутки в люксе стали призом для победителя в благотворительном конкурсе, организованном Молодежным фондом Magic Orlando.
Можно ли осмотреть сьют?
С 2007 года номер не могут посещать все подряд. Но в статье есть фотографии волшебного жилья, которые удовлетворят любопытство. Люкс имеет площадь 60,3 м2. Его прообразом был французский замок XVII века, украшенный витражами и кессонными потолками. В роскошном фойе с мозаичным полом установлена карета Золушки, выполненная, конечно же, из тыквы. В гостиной комнате можно видеть уникальный роторный телефон в викторианском стиле, голландский письменный стол XVII века, книги и шесть витражей, демонстрирующих сказочный мир. Если вам все же когда-нибудь выпадет шанс побывать здесь, и вы захотите выглянуть в окно, не расстраивайтесь, потому что увидеть великолепный парк не удастся. Это декоративные окна, которые не исполняют своей прямой функции. В ванной комнате есть роскошное спа для умиротворенного времяпровождения. Тот, кто останавливается здесь, может расслабиться и любоваться сценами из «Золушки», выложенными мозаикой. А еще можно выключить свет и смотреть на звездное небо на потолке. В спальне установлены две кровати с балдахинами и королевскими гербами на изголовьях, а также старинный камин. Портрет принцессы, висящий над ним, также является телевизором. Вероятность того, что однажды вам удастся выиграть пребывание в Cinderella Suite, откровенно говоря, мала, но есть и другие способы заглянуть «В замок Золушки». Например, детей от 3 до 12 лет вы можете привести в бутик Bibbidi Bobbidi для создания сказочного макияжа. Или зарезервировать место за Королевским столом Золушки и провести ужин в компании с диснеевскими принцессами. Но не забудьте забронировать место заранее, чтобы не упустить свой шанс.
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