Самый дорогой номер «Золушка» в Диснейленде

Вы могли неоднократно посетить волшебный мир, созданный Уолтом Диснеем. Однако в парке есть одно такое место, которое вы никогда не видели и, быть может, даже не слышали о нем. Cinderella Castle Suite является самой эксклюзивной его частью.



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