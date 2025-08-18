Почему у змей раздвоенный язык

Змеи используют язык совсем не так, как млекопитающие. Для них он орган обоняния и поэтому разделен на две части.



Притом, никаких обонятельных рецепторов на языке у змеи нет. Постоянным движением языка рептилия собирает молекулы пахучих веществ. И отправляет их прямиком в вомероназальный, или якобсонов, орган.

Молекулы запаха переносятся к вомеру сквозь два отверстия , одно под левое ответвление языка, второе, соотвественно, под правое. Анализ стороны, на которой молекул больше, дает мозгу змеи информацию, откуда вообще пришел запах. Так что, раздвоенный язык представляет собой своего рода стереообоняние.